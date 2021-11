Gopain για άμεση ανακούφιση από τον πόνο

Ένα νέο καινοτόμο προϊόν κυκλοφόρησε πρόσφατα η ΕLPEN για την ανακούφιση από καθημερινούς πόνους, όπως είναι ο πονοκέφαλος, οι μυοσκελετικοί πόνοι και οι πόνοι περιόδου. Πρόκειται για το Gopain, ένα νέο αναλγητικό και αντιφλεγμονώδες σκεύασμα, το οποίο περιέχει το μοναδικό συνδυασμό δυο καταξιωμένων δραστικών ουσιών, της παρακεταμόλης και της ιβουπροφαίνης σε ένα μόνο δισκίο. Η χρήση του ενδείκνυται για βραχυπρόθεσμη συμπτωματική θεραπεία του ήπιου έως μέτριου πόνου με τη δράση του να ξεκινά από τα πρώτα 10 λεπτά.

Ο πόνος αποτελεί μια ιδιαίτερα συχνή εμπειρία, που επηρεάζει σημαντικά την ποιότητα ζωής του ατόμου και την αποδοτικότητά του στην εργασία. Μπορεί να εμφανιστεί με διαφορετική ένταση, να ποικίλει σε διάρκεια και να οφείλεται σε διάφορα παθοφυσιολογικά αίτια. Η γρήγορη ανακούφιση αποτελεί το πρωταρχικό ζητούμενο των ανθρώπων που βιώνουν συνθήκες πόνου.



Οι οξείες επώδυνες καταστάσεις, όπως είναι η κεφαλαλγία τάσης, η ημικρανία και ο οξύς πόνος στη μέση συγκαταλέγονται στις 10 πιο συχνές επώδυνες καταστάσεις παγκοσμίως. Επιπλέον, οι πιο κοινές χρόνιες επώδυνες καταστάσεις θεωρούνται ο πόνος στη μέση, ο πόνος στον αυχένα, ο πόνος της οστεοαρθρίτιδας και άλλων μυσοσκελετικών παθήσεων.



Η βασικότερη κατηγοριοποίηση του πόνου είναι σε οξύ και χρόνιο, ανάλογα με την αιτιολογία και την παθοφυσιολογία που τον προκαλεί. Ο οξύς πόνος αποτελεί από μόνος του μια προστατευτική λειτουργία του οργανισμού4, καθώς προειδοποιεί για κάποια νόσο ή τραυματισμό που εξελίσσεται. O χρόνιος πόνος είναι ο πόνος που διαρκεί περισσότερο από τον συνήθη χρόνο επούλωσης των ιστών του σώματος. Συχνά περιγράφεται ως ο πόνος που διαρκεί τουλάχιστον τρεις μήνες. Ο χρόνιος πόνος μπορεί να συνοδεύεται από κόπωση, άγχος και κατάθλιψη, παράγοντες που οδηγούν σε κακή ποιότητα ζωής.



Σε ένα μόνο δισκίο τo Gopain προσφέρει τη διπλή δράση των καταξιωμένων φαρμάκων παρακεταμόλη και ιβουπροφαίνη στις ελάχιστες συγκεντρώσεις του συγκεκριμένου συνδυασμού. Με δράση που ξεκινάει από τα πρώτα 10 λεπτά, συμβάλλει αποδεδειγμένα στην άμεση ανακούφιση από τον πόνο, χωρίς να επιβαρύνει τον οργανισμό με μεγάλες δόσεις φαρμάκων. Περιέχοντας 500 mg παρακεταμόλης και 150 mg ιβουπροφαίνης ανά δισκίο, το Gopain προσφέρει ευελιξία στη δοσολογία, ανάλογα με την ένταση του πόνου. Ταυτόχρονα, η λήψη δύο ουσιών σε ένα μόνο δισκίο εξασφαλίζει ευκολία στη χρήση, καλύτερη συμμόρφωση και μείωση της πιθανότητας υπέρ- ή υπο- δοσολόγησης.



Η χορήγησή του δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα έξι δισκία ημερησίως και μπορεί να γίνει με τη μορφή ενός ή δύο δισκίων ανά έξι ώρες, ανάλογα με τις ανάγκες που υπάρχουν για αναλγησία.



Η ELPEN δραστηριοποιείται εδώ και 56 χρόνια στην ανάπτυξη και παραγωγή επώνυμων ελληνικών φαρμάκων υψηλής ποιότητας και αξιοπιστίας. Με την κυκλοφορία του Gopain, διευρύνει ακόμα περισσότερο το χαρτοφυλάκιο των σκευασμάτων της, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική προσήλωσή της στην έρευνα νέων σκευασμάτων που βελτιώνουν την υγεία και την ποιότητα ζωής των ασθενών.



