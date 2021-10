H Roche για ακόμα μία χρονιά «δίνει το παρών» στο Greece Race for the Cure® 2021

Η Roche Hellas και η Roche Diagnostics Hellas, όπως κάθε χρόνο, στηρίζουν και φέτος τον αγώνα Greece Race for the Cure®, στέλνοντας δυνατά το μήνυμα της εκστρατείας ενημέρωσης forHER για την πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και τη θεραπεία του καρκίνου του μαστού. Γιατί η γνώση, το θάρρος και η πίστη για νίκη είναι οι καλύτεροι σύμμαχοι σε κάθε αγώνα.

Ο αγώνας Greece Race for the Cure® διοργανώθηκε και αυτήν τη χρονιά μέσω Διαδικτύου, το τριήμερο 1 έως 3 Οκτωβρίου, από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο του Μαστού «Άλμα Ζωής», λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί εξαιτίας της πανδημίας COVID-19.

Συνολικά 100 εργαζόμενοι της Roche Hellas και της Roche Diagnostics Hellas από κάθε σημείο της Ελλάδας έτρεξαν ή περπάτησαν στον φετινό αγώνα, ευαισθητοποιούμενοι ενάντια στον καρκίνο του μαστού.

Παράλληλα, η Roche υποστήριξε τον θεσμό ως επίσημος χορηγός στο πλαίσιο των δράσεων της πρωτοβουλίας forHER, της ολιστικής καμπάνιας ενημέρωσης και πρόληψης, που από το 2014 έχει δώσει τη δυνατότητα σε χιλιάδες ανθρώπους να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να αναλάβουν δράση για όλες τις γυναίκες της ζωής μας, συμβάλλοντας ενεργά στη μάχη κατά του γυναικείου καρκίνου. Φέτος, μάλιστα, η ομώνυμη ιστοσελίδα www.forher.gr ανανεώθηκε και εμπλουτίστηκε, καλώντας κάθε γυναίκα να μοιραστεί τη «γυμνή φωτογραφία» που πρέπει να έχει. Μια συμβολική υπενθύμιση να μην αναβάλει το ραντεβού με τον γιατρό της και να ενημερωθεί για τις διαγνωστικές εξετάσεις που πρέπει να κάνει.

«Για όλους εμάς στη Roche, η ενεργός συμμετοχή μας στη μεγάλη γιορτή Greece Race for the Cure®, τόσο σε εταιρικό όσο και σε ατομικό επίπεδο, αποτελεί πλέον θεσμό. Μια ετήσια "συνάντηση" που αφενός εκφράζει απόλυτα τη δέσμευσή μας ως εταιρεία να στηρίζουμε τους ασθενείς, μέσα από σταθερές συνεργασίες με συλλόγους ασθενών, αλλά παράλληλα, μας δίνει και τη δυνατότητα να συμβάλλουμε μαζί με τις οικογένειές μας ώστε να ακουστεί δυνατά το μήνυμα δύναμης και αισιοδοξίας ότι όλοι μαζί είμαστε πιο δυνατοί από τον καρκίνο του μαστού», δήλωσε η Άννα Παπακοσμοπούλου, Communications Value Lead της Roche Hellas.

Ταυτόχρονα ο Θανάσης Ακάλεστος, Head of Medical Scientific Affairs & Healthcare Development της Roche Diagnostics Hellas, σημείωσε: «Για άλλη μία χρονιά συμμετέχουμε με χαρά στο Greece Race for the Cure®, έναν θεσμό που υπηρετεί έναν σημαντικό κοινωνικό σκοπό και αποδεικνύει ότι -ακόμα και σε πρωτόγνωρες συνθήκες λόγω της πανδημίας- ο αγώνας για την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού δεν σταματά. Είναι ο σκοπός που υπηρετούμε και εμείς καθημερινά, προκειμένου να παρέχουμε καινοτόμες διαγνωστικές και θεραπευτικές επιλογές στους ασθενείς με καρκίνο, που χρειάζονται τη στήριξή μας».

Σχετικά με τη forHER

Η καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης forHER αποτελεί μια πρωτοβουλία της Roche -Κλάδος Φαρμάκου και Κλάδος Διαγνωστικών- και οι δράσεις της διοργανώνονται υπό την αιγίδα και σε συνεργασία με επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πρόληψης και της αντιμετώπισης του καρκίνου. Αναγνωρίζοντας ότι η γνώση μπορεί να αποτελέσει πρωταρχικό όπλο στη μάχη κατά της νόσου, ξεκίνησε τις δράσεις της το 2014, ενημερώνοντας το κοινό για τον καρκίνο του μαστού και τον καρκίνο που αφορά στο γυναικείο αναπαραγωγικό σύστημα (καρκίνος των ωοθηκών, τραχήλου της μήτρας κ.ά.). Στο πλαίσιο της εκστρατείας υλοποιείται μια σειρά δράσεων, όπως ενημερωτικές ομιλίες ιατρών στο κοινό, δωρεάν εξετάσεις, δράσεις πολιτικής υγείας, εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης σε ημερομηνίες-σταθμούς για τη γυναίκα στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη αλλά και σε πολλές ακόμη πόλεις της Ελλάδας.

Η εκστρατεία υλοποιείται υπό την Αιγίδα και με τη συνεργασία της Εταιρείας Ογκολόγων - Παθολόγων Ελλάδος (ΕΟΠΕ), της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου (ΕΛΛΟΚ), της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας Μαστού (ΕΧΕΜ), της Ελληνικής Γυναικολογικής Εταιρείας Παθήσεων Μαστού (ΕΓΕΠΑΜ) και της Ελληνικής Εταιρείας Έρευνας και Αντιμετώπισης του Ιού των Θηλωμάτων (HPV), τον Σύλλογο Καρκινοπαθών - Εθελοντών - Φίλων - Ιατρών Κ.Ε.Φ.Ι. Αθηνών μαζί με την Ομάδα Ασθενών Γυναικολογικού Καρκίνου «Εριφύλη», τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής», τον Όμιλο Εθελοντών κατά του Καρκίνου ΑγκαλιάΖΩ καθώς και τους οργανισμούς Europa Donna Hellas και Women for Oncology (W4O).

Σχετικά με τη Roche

Η Roche αποτελεί πρωτοπόρο εταιρεία παγκοσμίως στους Κλάδους Φαρμάκων και Διαγνωστικών και εστιάζει στην προαγωγή της επιστήμης με σκοπό τη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων. Η Roche προσφέρει εξατομικευμένη φροντίδα υγείας, συνδυάζοντας τη δυναμική των Κλάδων Φαρμάκου και Διαγνωστικών καθώς επίσης και το αναπτυσσόμενο πεδίο των ιατρικών προσεγγίσεων που βασίζονται σε πραγματικά κλινικά δεδομένα. Η Roche συνεργάζεται με φορείς σε κάθε τομέα παροχής υπηρεσιών υγείας, προκειμένου να παρέχει την καλύτερη δυνατή φροντίδα σε κάθε άνθρωπο.

Η Roche είναι η μεγαλύτερη εταιρεία βιοτεχνολογίας στον κόσμο, με ένα διευρυμένο φάσμα φαρμακευτικών θεραπειών στην ογκολογία, την ανοσολογία, τα λοιμώδη νοσήματα, την οφθαλμολογία και τις παθήσεις του κεντρικού νευρικού συστήματος. Η Roche κατέχει επίσης ηγετική θέση παγκοσμίως στα in vitro διαγνωστικά και την ιστολογική διάγνωση του καρκίνου καθώς και στη διαχείριση της νόσου του διαβήτη. Τα τελευταία χρόνια, η Roche έχει επενδύσει στην ανάλυση του γονιδιωματικού προφίλ και σε συνεργασίες που αφορούν σε δεδομένα καθημερινής κλινικής πρακτικής και έχει αναδειχθεί σε ηγέτιδα εταιρεία-συνεργάτη στο πεδίο της ιατρικής γνώσης.

Από το έτος ίδρυσής της, το 1896, η Roche εξακολουθεί να αναζητά καλύτερους τρόπους πρόληψης, διάγνωσης και θεραπείας πολλών παθήσεων και να προσφέρει σημαντικό όφελος στην κοινωνία. Ταυτόχρονα, η εταιρεία, με στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης των ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες, συνεργάζεται με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Περισσότερα από 30 φάρμακα που έχουν αναπτυχθεί από τη Roche συμπεριλαμβάνονται στον Πρότυπο Κατάλογο Βασικών Φαρμάκων του ΠΟΥ (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας), μεταξύ αυτών πολύτιμα για τη ζωή αντιβιοτικά, ανθελονοσιακά και αντικαρκινικά φάρμακα. Επιπλέον, για ενδέκατη συνεχή χρονιά, η Roche έχει αναγνωριστεί ως μία από τις πιο βιώσιμες εταιρείες στον Κλάδο του Φαρμάκου βάσει των Δεικτών Βιωσιμότητας Dow Jones.

Ο Όμιλος Roche, με έδρα τη Βασιλεία της Ελβετίας, δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 100 χώρες και το 2020 απασχόλησε περισσότερους από 100.000 εργαζομένους παγκοσμίως. Το 2020, η Roche επένδυσε 12,2 δισ. ελβετικά φράγκα σε Έρευνα και Ανάπτυξη και σημείωσε πωλήσεις ύψους 58,3 δισ. ελβετικών φράγκων. Η Genentech στις Η.Π.Α., είναι στο σύνολό της, μέλος του Ομίλου της Roche. Η Roche κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου της Chugai Pharmaceutical, στην Ιαπωνία. Για περισσότερες πληροφορίες: www.roche.com, www.roche.gr.