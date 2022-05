Η Bristol Myers Squibb αναδεικνύεται Best Workplace 2022

Στις κορυφαίες θέσεις της λίστας με τις επιχειρήσεις που ξεχωρίζουν για τις εξαιρετικές πρακτικές διαχείρισης και ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού τους, κατατάσσεται φέτος η βιοφαρμακευτική εταιρεία Bristol Myers Squibb (BMS) Ελλάδας. Συγκεκριμένα, βάσει των αποτελεσμάτων της ετήσιας έρευνας αξιολόγησης του Οργανισμού Great Place to Work®, η BMS όχι μόνο συγκαταλέγεται μεταξύ των 25 εταιρειών με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στη χώρα μας, αλλά καταλαμβάνει τη 2η θέση στην κατηγορία των επιχειρήσεων που απασχολούν 50 έως 250 εργαζομένους!



Με την εν λόγω διάκριση, αναγνωρίζεται η διαρκής επένδυση της BMS στη δημιουργία ενός δομημένου, σύγχρονου και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος, που διασφαλίζει την ικανοποίηση των εργαζομένων της σε κάθε επίπεδο της εργασιακής τους καθημερινότητας. Αυτό το αίσθημα ικανοποίησης αντανακλάται στις απαντήσεις των εργαζομένων στο ερωτηματολόγιο που κλήθηκαν να συμπληρώσουν στο πλαίσιο της έρευνας, βάσει του οποίου αξιολόγησαν τις πρακτικές που εφαρμόζει η εταιρεία σε βασικούς πυλώνες διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων, όπως Εμπιστοσύνη, Μεγιστοποίηση Δυνατοτήτων Προσωπικού, Αξίες, Ηγεσία, Αποδοτικότητα και Καινοτομία. Η υψηλή βαθμολογία που συγκέντρωσαν συνολικά οι απαντήσεις των εργαζομένων, σε συνδυασμό με την ιδιαίτερα θετική αξιολόγηση από τον Οργανισμό Great Place to Work® των αξιών, της κουλτούρας, των παροχών και των πολιτικών ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού που εφαρμόζει η εταιρεία, αποτέλεσαν τα στοιχεία που στοιχειοθετούν τον χαρακτηρισμό της BMS ως υποδειγματικού εργοδότη.



Αναγνωρίζοντας έμπρακτα την προστιθέμενη αξία που φέρουν οι ευχαριστημένοι εργαζόμενοι στην εταιρεία, η BMS Ελλάδας έχει διαμορφώσει ένα ανθρωποκεντρικό και συμπεριληπτικό εργασιακό περιβάλλον, που καλλιεργεί και επιβραβεύει την καινοτομία, υποστηρίζει τη διαρκή εκπαίδευση και ανάπτυξη των ανθρώπων της, αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα και ενθαρρύνει τη συνεργασία και την ηγετική συμπεριφορά – πάντα με γνώμονα τη διασφάλιση της ισορροπίας μεταξύ της προσωπικής και επαγγελματικής ζωής τους.



Ενδεικτικά, οι εργαζόμενοι στη BMS απολαμβάνουν, μεταξύ άλλων, ανταγωνιστικές παροχές, υψηλών προδιαγραφών εκπαιδευτικά προγράμματα, ευκαιρίες επαγγελματικής αναγνώρισης και εξέλιξης εντός και εκτός Ελλάδας, ευελιξία στο εργασιακό πρόγραμμα, αλλά και ποικίλες πρωτοβουλίες για την επίτευξη ψυχικής και σωματικής ευεξίας. Αξίζει επίσης να σημειωθεί πως οι εργαζόμενοι έχουν στη διάθεσή τους εργαλεία και δυνατότητες για να μοιράζονται καινοτόμες ιδέες και έργα που προάγουν την παραγωγικότητα και τη συνεργασία μεταξύ τους, καθώς και τους επιχειρηματικούς και κοινωνικούς στόχους της εταιρείας.



Η Ελισάβετ Προδρόμου, Γενική Διευθύντρια Bristol Myers Squibb Ελλάδας δήλωσε σχετικά: «Είμαστε υπερήφανοι για την ανάδειξη της εταιρείας στη λίστα Best Workplaces 2022 – και μάλιστα στη δεύτερη θέση της κατηγορίας μας. Πιστεύω ακράδαντα πως η ανάπτυξη και η ηγετική προοπτική της Bristol Myers Squibb Ελλάδας οφείλονται πρωτίστως στους ικανούς, αφοσιωμένους και κινητοποιημένους ανθρώπους της. Για αυτόν τον λόγο, διαχρονικό μέλημά μας είναι να τους ανταποδίδουμε όσα εκείνοι προσφέρουν στον οργανισμό. Το επιτυγχάνουμε μέσα από τη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος που καλλιεργεί τα ταλέντα και τις προοπτικές των ανθρώπων μας και τους εξασφαλίζει ένα πρότυπο επίπεδο διαβίωσης. Η συνεκτική ουσία πίσω από κάθε μας δράση, παραμένει πάντοτε η κουλτούρα πλουραλισμού, ποικιλομορφίας και ενσωμάτωσης που ενσαρκώνει υποδειγματικά τις αξίες και τον κώδικα δεοντολογίας μας».