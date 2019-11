Η ELPEN στον αγώνα κατά της άνοιας

H Ελληνική Φαρμακοβιομηχανία ELPEN για την πρόληψη της Άνοιας, στήριξε τη δημιουργία ενός πρωτοποριακού ηλεκτρονικού εργαλείου για τη νοητική ενδυνάμωση των ατόμων με Ήπια Νοητική Έκπτωση και Άνοια αρχικού σταδίου. Πρόκειται για μια καινοτόμα εξατομικευμένη υπηρεσία που έχει τη μορφή λογισμικού, λειτουργεί σε περιβάλλον διαδικτύου (web based software tool) και αναπτύχθηκε από την εταιρεία SingularLogic.

Η Άνοια συνιστά νευροεκφυλιστική νόσο που οδηγεί σε σταδιακή έκπτωση και απώλεια της νοητικής λειτουργίας με την εξέλιξή της να επιδεινώνεται με την πάροδο του χρόνου. Οι άνθρωποι που ζουν με Άνοια ανέρχονται σήμερα στα 50 εκατομμύρια παγκοσμίως, ενώ στη χώρα μας ξεπερνούν τους 200.000, αριθμός που προβλέπεται να υπερβεί τους 600.000 το 2050.

Η ανάπτυξη του SOCIABLE βασίστηκε στα ευρήματα επιστημονικών μελετών, σύμφωνα με τα οποία οι πολυδιάστατες παρεμβάσεις που στοχεύουν στην ενδυνάμωση των νοητικών λειτουργιών ενισχύουν το θεραπευτικό αποτέλεσμα των φαρμακευτικών θεραπειών, επιβραδύνοντας σημαντικά την εξέλιξη της νόσου στα άτομα που βρίσκονται σε προανοϊκό στάδιο. Ο σχεδιασμός του έγινε από επαγγελματίες υγείας και ειδικούς πληροφορικής, οι οποίοι προχώρησαν στη δημιουργία «παιχνιδιών» για την ενδυνάμωση των νοητικών λειτουργιών.

Περιλαμβάνοντας ένα ευρύ φάσμα ασκήσεων διαφορετικού βαθμού δυσκολίας, το SOCIABLE στοχεύει στην ενίσχυση της μνήμης, της αντίληψης, της γλώσσας, της οπτικο-χωρικής ικανότητας, του προσανατολισμού, των εκτελεστικών ικανοτήτων, των κατασκευαστικών ικανοτήτων, της προσοχής και της λογικής.

Το SOCIABLE είναι εύκολο στη χρήση ακόμη κι από άτομα, που δεν είναι εξοικειωμένα με το ψηφιακό περιβάλλον. Η διαμόρφωσή του στη χώρα μας αποτελεί συνέχεια του ομώνυμου Ευρωπαϊκού Προγράμματος (www.sociable.gr), που υλοποιήθηκε με τη συμμετοχή της εταιρείας SingularLogic, του Ιατρείου Μνήμης του Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ και άλλων οργανισμών από τέσσερεις ευρωπαϊκές χώρες.

Στο πλαίσιο της πιλοτικής εφαρμογής του πραγματοποιήθηκε μελέτη1 σε 348 γνωστικά υγιή άτομα. Tα ευρήματά της έδειξαν, πως ενισχύει τη μνήμη και τις νοητικές λειτουργίες όχι μόνο των ατόμων με έκπτωση γνωστικών ικανοτήτων, αλλά και των γνωστικά υγιών ηλικιωμένων. Το SOCIABLE αποτελεί επίσης ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο και για τον γιατρό, καθώς του προσφέρει τη δυνατότητα να παρακολουθεί την πρόοδο των ασθενών και να προσαρμόζει το εκπαιδευτικό τους πρόγραμμα σύμφωνα με τις ανάγκες τους.

Τα τελευταία χρόνια και με την ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών έχουν διαμορφωθεί αρκετές εφαρμογές για την εξάσκηση των νοητικών λειτουργιών. Ωστόσο, οι περισσότερες από αυτές είναι στην αγγλική γλώσσα, καθιστώντας το SOCIABLE την πρώτη διαδραστική με τον γιατρό παρέμβαση για την Άνοια, που είναι στα ελληνικά.

Η Ελληνική φαρμακοβιομηχανία ELPEN στήριξε την ανάπτυξη του SOCIABLE, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική δέσμευσή της στις ανάγκες των ασθενών και συμβάλλοντας αποφασιστικά όχι μόνο στην πρόληψη της Άνοιας, αλλά και στην επιβράδυνση της εξέλιξής της.

