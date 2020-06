Η Roche Hellas υλοποιεί το βραβευμένο πρόγραμμα έμμισθης επαγγελματικής εξειδίκευσης "Roche Management Trainee"

Μέσα σε μία άνευ προηγουμένου υγειονομική, κοινωνική και οικονομική κρίση, η Roche Hellas συνεχίζει να επενδύει στο ανθρώπινο δυναμικό της χώρας και υλοποιεί για πέμπτη χρονιά το πρόγραμμα έμμισθης επαγγελματικής εξειδίκευσης, Roche Management Trainee.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, η εταιρεία ανοίγει και πάλι τις πόρτες της για να υποδεχθεί νέους πτυχιούχους που θα επιλεγούν μέσω συγκεκριμένης διαδικασίας αξιολόγησης, θα ενταχθούν στο δυναμικό της εταιρείας ως εκπαιδευόμενοι και θα απασχοληθούν έμμισθα για 12 μήνες.

Οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να ξεκινήσουν την επαγγελματική τους σταδιοδρομία σε ένα εργασιακό περιβάλλον, το οποίο όπως αναγνωρίζουν οι ίδιοι οι άνθρωποι της Roche, χαρακτηρίζεται από μια υγιή και θετική κουλτούρα.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εισαγωγική και κύρια εκπαίδευση, mentoring, συμμετοχή σε projects, αξιολόγηση και ανατροφοδότηση, ενώ μετά την αποφοίτηση προβλέπεται είτε απορρόφηση στην εταιρεία ή παρακολούθηση της επαγγελματικής πορείας των αποφοίτων.

Το Management Trainee αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της συνεπούς προσήλωσης και δέσμευσης της Roche Hellas στην ενδυνάμωση και την αξιοποίηση των νέων επιστημόνων της χώρας, στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Μιας δέσμευσης που συνεχίζει να υλοποιείται, σε μια περίοδο κατά την οποία η Ελλάδα καλείται να αντιμετωπίσει τις οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες της πανδημίας.

«Με πλήρη αίσθηση ευθύνης απέναντι στην ελληνική κοινωνία, συνεχίζουμε να συνεισφέρουμε ενεργά στην αντιμετώπιση μιας πρωτόγνωρης κρίσης: ενισχύοντας έμπρακτα το Εθνικό Σύστημα Υγείας, αλλά και ενώνοντας τις δυνάμεις μας στη μάχη για την επόμενη μέρα. Τώρα, περισσότερο από ποτέ, η χώρα χρειάζεται να στηριχθεί στις ικανότητες, στις γνώσεις και το ταλέντο των ανθρώπων της. Κι εμείς, με το πρόγραμμα Management Trainee θέλουμε να απαντήσουμε σε αυτήν ακριβώς την ανάγκη. Δίνουμε την ευκαιρία σε μερικούς από τους καλύτερους της νέας γενιάς, να παραμείνουν στην πατρίδα τους, να σταδιοδρομήσουν και να προοδεύσουν επαγγελματικά και προσωπικά», ανέφερε ο Ezat Azem, Managing Director της Roche Hellas, με αφορμή την έναρξη του προγράμματος.

Ο Βαγγέλης Γκιόκας, Διευθυντής Ανθρωπίνων Πόρων της Roche Hellas, τόνισε: «Για μια ακόμη χρονιά, ανοίγουμε τις πόρτες της Roche Hellas για να υποδεχθούμε νέους, ταλαντούχους ανθρώπους, σε ένα περιβάλλον που οι ίδιοι οι εργαζόμενοι της Roche έχουν αναδείξει ως ένα από τα καλύτερα στην Ελλάδα. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε μια δεξαμενή υψηλού επιπέδου επαγγελματιών, προσφέροντας τους τη δυνατότητα για άρτια εκπαίδευση σε ένα ευέλικτο περιβάλλον με έντονο το στοιχείο του πάθους για καινοτομία που διακρίνει την κουλτούρα της Roche».

Το πρόγραμμα Roche Management Trainee έχει βραβευθεί ως καινοτόμος πρακτική στο πλαίσιο του θεσμού HR Excellence Awards, ενώ η επιτυχία του αποτυπώνεται και στο υψηλό ενδιαφέρον από την πλευρά των νέων αποφοίτων. Μέχρι τώρα, συνολικά 5.263 νέοι έχουν υποβάλει αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα, εκ των οποίων 603 αξιολογήθηκαν μέσω assessment centers και 172 μέσω διαδικασίας συνέντευξης. Από αυτούς έχουν επιλεγεί 42 άτομα, τα οποία απασχολήθηκαν στη Roche Hellas ως εκπαιδευόμενοι. Στο πλαίσιο της εκπαίδευσής τους, στην οποία συμμετείχαν ως μέντορες μέχρι σήμερα 50 στελέχη της εταιρείας, έλαβαν μέρος σε 23 καινοτόμα projects. Αξίζει να σημειωθεί ότι 25% των αποφοίτων του προγράμματος παραμένουν στη Roche Hellas μέχρι σήμερα, ενώ ένας μάλιστα συνεχίζει την σταδιοδρομία του στη Roche Global.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Management Trainee Program

Οι νέοι που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο πρόγραμμα, μπορούν να υποβάλουν το βιογραφικό τους μέχρι τις 28 Ιουνίου 2020 στη ιστοσελίδα www.roche.gr.

Οι θέσεις που παρέχονται μέσω του προγράμματος είναι οι εξής: Portfolio Value Trainee, Policy & Access Value Trainee, People & Culture Value Trainee, Programming, Automation of systems and processes Value Trainee, Legal Value Trainee, Finance Value Trainee, Communications Value Trainee, Digital & Innovation Value Trainee.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να κατέχουν πανεπιστημιακό πτυχίο και μεταπτυχιακό σε πεδίο ανάλογο με τη θέση ενδιαφέροντος, καθώς και μέγιστη εργασιακή εμπειρία έως και τρία έτη στο αντικείμενο.