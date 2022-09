Η Siemens Healthineers Ελλάδος στηρίζει και φέτος το Race for the Cure 

Η Siemens Healthineers Ελλάδος στηρίζει για δεύτερη συνεχή χρονιά ως βασικός Χορηγός το Greece Race for the Cure®, το μεγαλύτερο αθλητικό event με κοινωνικό σκοπό στην Ελλάδα.

H ομάδα της εταιρείας θα δώσει δυναμικά το «παρών» συμμετέχοντας ενεργά την Κυριακή 2 Οκτωβρίου στον Αγώνα Δρόμου των 5 χλμ καθώς και στον Περίπατο των 2 χλμ στο Ζάππειο ενισχύοντας το αίσθημα της αλληλεγγύης και της συλλογικότητας στη μεγάλη ευρωπαϊκή γιορτή της ζωής!

Παράλληλα, τις ημέρες Σάββατο και Κυριακή, 1 & 2 Οκτωβρίου 2022, η Siemens Healthineers Ελλάδος θα διαθέτει το δικό της περίπτερο στον προαύλιο χώρο του Ζαππείου μεταδίδοντας δυνατά το μήνυμα πως ΜΑΖΙ είμαστε πιο δυνατοί από τον καρκίνο του μαστού.

Η κ. Μαρία Χορταριά, Marketing & Corporate Communications Head της Siemens Healthineers Ελλάδος δηλώνει με μεγάλη χαρά πως «Η ενεργός στήριξη και συμμετοχή της Siemens Healthineers Ελλάδος στο Greece Race for the Cure® 2022 εκφράζει τον σκοπό της εταιρείας μας, ο οποίος είναι να συνεισφέρει στον κλάδο της Υγείας με καινοτόμα προϊόντα τα οποία στοχεύουν στην βελτίωση της εμπειρίας των ασθενών. Μέσα από τη συμμετοχή μας στο Greece Race for the Cure®, στηρίζουμε τον αγώνα ενάντια στον καρκίνο του μαστού, συμβάλλοντας στην σωστή ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού.»