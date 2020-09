Η σωστή διατροφή και η φυσική άσκηση μπορούν να προλάβουν τον καρκίνο του ήπατος και την στεατοηπατίτιδα

«Ο σύγχρονος τρόπος ζωής έφερε τα τελευταία χρόνια στην επιφάνεια στον τομέα της Ηπατολογίας το μείζον πρόβλημα της αύξησης της επίπτωσης της μη αλκοολικής στεατοηπατίτιδας (Μη Αλκοολικής Λιπώδους Νόσου του Ήπατος), νόσημα που μπορεί να οδηγήσει σε κίρρωση και επιπλοκές και συνδυάζεται άμεσα με το μεταβολικό σύνδρομο, το σακχαρώδη διαβήτη και την παχυσαρκία», επισημαίνει ο καθηγητής της Ιατρικής Σπήλιος Μανωλακόπουλος, πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Ήπατος (ΕΕΜΗ) με αφορμή τη διοργάνωση του 18oυ Πανελληνίου Ηπατολογικού Συνεδρίου, και προσθέτει:

«Παρά τις εξελίξεις στην ανάπτυξη φαρμάκων, που θα συζητηθούν εκτενώς στο συνέδριο, φαίνεται ότι, προς το παρόν, ο μοναδικός τρόπος αντιμετώπισης της σύγχρονης αυτής μάστιγας είναι η αλλαγή τρόπου ζωής με τη σωστή διατροφή και τη φυσική άσκηση. Με αυτό το τρόπο μπορεί να προληφθεί και η ανάπτυξη ηπατοκυτταρικού καρκίνου (ΗΚΚ) που αποτελεί συνήθως το τελευταίο στάδιο ενός χρόνιου ηπατικού νοσήματος».

Το 18o Πανελλήνιο Ηπατολογικό Συνέδριο διοργανώνεται από την Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Ήπατος (ΕΕΜΗ) και θα πραγματοποιηθεί από 11 έως 13 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο Divani Caravel. Αποτελεί όπως κάθε χρόνο την κορυφαία εκδήλωση για τα νοσήματα του ήπατος στην Ελλάδα. Όσοι ασχολούνται με την έρευνα και την κλινική πρακτική των νοσημάτων του ήπατος και των χοληφόρων θα συγκεντρωθούν στο χώρο του συνεδρίου για να ενημερωθούν, να συζητήσουν, να σχολιάσουν τις νεότερες εξελίξεις στη διάγνωση και τη θεραπεία των ασθενών τους.

Η θεματολογία του συνεδρίου καλύπτει όλο το φάσμα της σύγχρονης ηπατολογίας και για πρώτη φορά έχει συμπεριλάβει πληθώρα διακεκριμένων επιστημόνων από άλλες ειδικότητες στο πλαίσιο της προσπάθειας για πληρέστερη, πολυεπίπεδη διεπιστημονική προσέγγιση. Σημαντική θέση κατέχει η εκπαίδευση των ειδικευομένων και νέων ιατρών και για το λόγο αυτό έχουν διοργανωθεί μετεκπαιδευτικά σεμινάρια και συναντήσεις με τους ειδικούς με παρουσίαση περιστατικών και διαδραστική συμμετοχή.

Αναμφισβήτητα η πανδημία από τον ιό SARS-CoV-2 έχει επηρεάσει τη διοργάνωση του συνεδρίου που θα γίνει με φυσική παρουσία τηρώντας αυστηρά τα μέτρα που έχουν οριστεί από την πολιτεία. Η πανδημία όμως δημιούργησε ένα νέο πλαίσιο συζήτησης μεταξύ των ειδικών και έφερε πιο κοντά πολλές υποειδικότητες της Παθολογίας. Επομένως ένα από τα ιδιαίτερα επίκαιρα θέματα του συνεδρίου θα είναι η συζήτηση όσον αφορά την επίπτωση της πανδημίας από τον ιό SARS-CoV-2 στο χώρο της Ηπατολογίας και ειδικότερα το κατά πόσον συμμετέχει -ή όχι- ο ιός στη βλάβη του ήπατος ή επιδρά σε άλλα ηπατικά νοσήματα.

Από την άλλη πλευρά παραμένει πάντα επίκαιρο και θα συζητηθεί εκτενώς στο συνέδριο το ζήτημα της αντιμετώπισης της χρόνιας ηπατίτιδας C. «Τα νεότερα από του στόματος αντιικά φάρμακα για την ηπατίτιδα C αποτελούν επανάσταση στο χώρο της ιατρικής, καθώς είναι η πρώτη φορά που υπάρχει αποτελεσματική θεραπεία για ένα χρόνιο ιογενές νόσημα. Εξάλλου η Ελλάδα συμμετέχει στο πρόγραμμα εξάλειψης της λοίμωξης από τον ιό της ηπατίτιδας C που έχει οριστεί από τον ΠΟΥ», τονίζει ο πρόεδρος της ΕΕΜΗ Σπήλιος Μανωλακόπουλος και συμπληρώνει: «Τα αποτελέσματα των δράσεων μέχρι σήμερα, οι τυχόν δυσκολίες και τα εμπόδια που ανέκυψαν από την πανδημία COVID-19 θα αποτελέσουν ένα επίσης θέμα συζήτησης στο συνέδριο».

Επίσης, σε συνεργασία με διακεκριμένους ογκολόγους, οι συζητήσεις που θα αφορούν τον ηπατοκυτταρικό καρκίνο θα είναι επίσης από τα σημαντικότερα high lights του συνεδρίου. Τα τελευταία χρόνια σημαντικές αλλαγές έχουν προκύψει στην αντιμετώπιση του ηπατοκυτταρικού καρκίνου. «Η έγκαιρη διάγνωση και η χορήγηση της κατάλληλης θεραπείας αποτελούν τα κλειδιά για την αντιμετώπιση του. Παράλληλα τα νεότερα φάρμακα προσφέρουν όχι μόνον καλύτερη ποιότητα ζωής, αλλά μεγαλύτερη διάρκεια επιβίωσης. Ωστόσο θέτουν πολλούς προβληματισμούς και ερωτήματα, όπως επί παραδείγματι ποιοι ασθενείς θα ωφεληθούν περισσότερο, ποια η θέση της χειρουργικής αφαίρεσης του όγκου και πότε θα τίθεται θέμα μεταμόσχευσης», επισημαίνει χαρακτηριστικά ο κ. Μανωλακόπουλος.