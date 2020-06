Οι Uni-pharma & InterMed, στην κορυφή της Εργασιακής Ασφάλειας με πέντε διακρίσεις

Με 5 σημαντικές διακρίσεις οι οποίες κατατάσσουν πολύ ψηλά τον Όμιλο σε ζητήματα Εργασιακής Ασφάλειας, Υγιεινής και κουλτούρας, βραβεύθηκαν οι Uni-pharma & InterMed, φαρμακοβιομηχανίες του Ομίλου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη, στην Τελετή Απονομής των Health & Safety Awards 2020 την Πέμπτη 11 Ιουνίου στο Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδας.

Η Κριτική Επιτροπή των Health & Safety Awards ανέδειξε για 7η χρονιά τις καλύτερες πρακτικές στη διαχείριση Υγείας & Ασφάλειας από επιχειρήσεις, οργανισμούς, φορείς και παρόχους υπηρεσιών.

Ο Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής, Αντώνης Χριστοδούλου, υποδέχτηκε τους νικητές και στη δήλωσή του μεταξύ άλλων, τόνισε ότι «μεγαλώνει διαρκώς η ανάγκη για ενημέρωση και ενίσχυση της επικοινωνίας της ΥΑΕ και είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν πρωτοβουλίες που εστιάζουν σε δραστηριότητες ενημέρωσης, προβολής και επιβράβευσης σχετικών προσπαθειών.

Ιδιαίτερα σήμερα που δοκιμάζονται τα συστήματα όλων των εταιρειών αλλά και των εργασιακών σχέσεων από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού, αυτές οι διακρίσεις αποκτούν ακόμα σημαντικότερο ρόλο».

Τα βραβεία της Uni-pharma & InterMed, παρέλαβαν τα στελέχη του ΟΦΕΤ κυρία Μαρία Λιόκαλου, QA, Επικεφαλής τμήματος Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Υγείας και Ασφάλειας και Σπύρος Κίντζιος, μέλος ΔΣ και επικεφαλής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης.

Τα Βραβεία Υγείας & Ασφάλειας που απονεμήθηκαν στον Όμιλο Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη, αναλυτικά έχουν ως εξής:

1. GOLD Βραβείο για το Νέο Σύγχρονο Βιοκλιματικό Κτίριο της UNI-PHARMA Α.Β.Ε.Ε.

2. SILVER Βραβείο για Περιβάλλον, Yγεία και Ασφάλεια στον Όμιλο ΟΦΕΤ

3. SILVER Βραβείο για Υγεία και Ασφάλεια στον Όμιλο ΟΦΕΤ

4. WINNER στην Κατηγορία Α.12 – Φαρμακευτικές Εταιρείες - Υγεία και Ασφάλεια στον Όμιλο ΟΦΕΤ

5. Επιπλέον, ο Όμιλος έλαβε το βραβείο Health and Safety Initiative of the Year, καθώς συγκέντρωσε τους περισσότερους πόντους, από το σύνολο των βραβείων που έχει κερδίσει με τη συμμετοχή στον Πυλώνα Α & Β.

Πράγματι, σε μία δύσκολη εποχή εξαιτίας της μεγαλύτερης υγειονομικής κρίσης που βίωσε ποτέ ο πλανήτης, ο Όμιλος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη με 568 εργαζομένους, συνεχίζει να επενδύει στην ποιότητα- όπως έκανε πάντα άλλωστε- και να μην κάνει εκπτώσεις σε ό,τι αφορά την Εργασιακή Ασφάλεια και την Υγιεινή, με στόχο την προστασία των ανθρώπων του αλλά και του Περιβάλλοντος.