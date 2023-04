ΥΓΕΙΑ: Για ακόμη μία χρονιά, τοποθετείται ανάμεσα στις 35 πιο βιώσιμες εταιρείες της Ελλάδας

To ΥΓΕΙΑ, για ακόμη μια χρονιά, κέρδισε επάξια μια θέση ανάμεσα στις κορυφαίες 35 «The Most Sustainable Companies in Greece 2023», στο πλαίσιο της δημοσίευσης των ετήσιων αποτελεσμάτων αξιολόγησης των επιχειρηματικών επιδόσεων στη βιώσιμη ανάπτυξη με βάση τα κριτήρια ESG, η οποία ανακοινώθηκε από το QualityNet Foundation.

Συγκεκριμένα, το ΥΓΕΙΑ ξεχώρισε για τις υψηλές επιδόσεις του στα θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης και την εφαρμογή πρακτικών Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας. Η διάκριση αυτή επιβεβαιώνει την αφοσίωση του Νοσοκομείου, να λειτουργεί με ευθύνη και ευαισθησία, έχοντας στο επίκεντρο τον Άνθρωπο και τις ανάγκες του, την Κοινωνία και το Περιβάλλον.

Οι 35 εταιρείες διακρίθηκαν για τις πρωτοβουλίες και τις δράσεις που ανέπτυξαν στους σημαντικούς τομείς της Εταιρικής Διακυβέρνησης και για τις επιχειρηματικές τους επιδόσεις στη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Το αποτέλεσμα επήλθε με βάση τη συστηματική παρακολούθηση των επιδόσεων τους, μέσα από πολιτικές, διαδικασίες και συγκεκριμένους δείκτες, αλλά και του τρόπου δημοσιοποίησης των μη χρηματοοικονομικών τους πληροφοριών, με σκοπό να συγκροτήσουν τους επίλεκτους επιχειρηματικούς εκπροσώπους της βιώσιμης ανάπτυξης στη χώρα μας.

Το ΥΓΕΙΑ, για περισσότερα από 53 χρόνια, λειτουργεί με υπευθυνότητα, έχοντας ξεκάθαρο όραμα, σταθερές δεσμεύσεις, συνεπή στρατηγική, διαφανείς διαδικασίες, βέλτιστες πρακτικές και προσήλωση στις ηθικές αρχές διακυβέρνησης, επενδύοντας σταθερά σε ένα καλύτερο και βιώσιμο μέλλον για όλους. Μέσα από τις υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας που παρέχει και τις πράξεις κοινωνικής συνεισφοράς που διοργανώνει, αποτελεί παράδειγμα για το ελληνικό επιχειρείν, καθώς λειτουργεί με πλήρη συναίσθηση πως το αγαθό της υγείας είναι άμεσα συνδεδεμένο με το αίσθημα της ανθρωπιάς και της ευθύνης απέναντι στον συνάνθρωπο και το περιβάλλον στο οποίο ζει.

Σε αυτό το πλαίσιο, το ΥΓΕΙΑ λειτουργεί σε συμμόρφωση με τη σχετική περιβαλλοντική νομοθεσία και κάνει κάθε προσπάθεια για να ελαχιστοποιήσει το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα, υιοθετώντας ορθές πρακτικές για την πρόληψη της ρύπανσης. Κάθε χρόνο, αξιολογεί τις επιπτώσεις που έχουν στο περιβάλλον οι δραστηριότητες και οι υπηρεσίες του, και με βάση τα αποτελέσματα, λαμβάνει μέτρα για τη βελτίωση των επιδόσεων του, θέτοντας στόχους και σχεδιάζοντας προγράμματα, με ιδιαίτερη έμφαση στη διαχείριση αποβλήτων. Συγκεκριμένα, έχει εφαρμόσει το Πλάνο Διαχείρισης Επικίνδυνων Ουσιών και Αποβλήτων, το οποίο καταμετρά τις διαδικασίες που εφαρμόζονται για το χειρισμό, την αποθήκευση, τη μεταφορά και την απόρριψη των επικίνδυνων αποβλήτων που παράγονται κατά τη λειτουργία του Νοσοκομείου.

Για τη στήριξη της Κοινωνίας, το ΥΓΕΙΑ προχωρά σε μια σειρά σημαντικών ενεργειών, παρέχοντας κάθε δυνατή βοήθεια, ανάμεσα τους βασικά αγαθά, ιατρικές υπηρεσίες και εξοπλισμό, ενώ υποστηρίζει το όραμα και τη δράση κοινωνικών φορέων και οργανισμών, διοργανώνει καμπάνιες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού και προσφέρει ελέγχους υγείας σε συμβολικές τιμές στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Σε αυτό το πλαίσιο, οργανώνει το Πρόγραμμα «Ταξιδεύουμε για την υγεία», με σκοπό την κάλυψη των αναγκών των κατοίκων μικρών νησιών και ορεινών κοινοτήτων που δεν έχουν εύκολη πρόσβαση σε ιατρικές υπηρεσίες. Παράλληλα, το ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό του Νοσοκομείου, συμμετέχει σταθερά σε εθελοντικές δράσεις. Επιπλέον, το ΥΓΕΙΑ υποστηρίζει την πρωτοβουλία «In action for a better world», η οποία διακρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα European Sustainability Awards 2019, ως το καλύτερο πρόγραμμα μη κερδοσκοπικού οργανισμού στην Ευρώπη για τη διάδοση και ευαισθητοποίηση των Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης. Μέσα από τη συμμετοχή του, στοχεύει στην ενημέρωση και κινητοποίηση των νέων μαθητών, έχοντας ετοιμάσει ένα ειδικά σχεδιασμένο εκπαιδευτικό υλικό, το «Καλή Υγεία για καλύτερη ζωή», γύρω από την κοινωνική προσφορά και αλληλεγγύη.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΥΓΕΙΑ, κ. Ανδρέας Καρταπάνης, δήλωσε σχετικά: «Στο ΥΓΕΙΑ, λειτουργούμε με γνώμονα το όφελος της κοινωνίας, την προστασία του περιβάλλοντος, την ευημερία των εργαζομένων μας και τη στήριξη των συνανθρώπων μας. Η ανάδειξή μας στην ηγετική ομάδα των 35 «The Most Sustainable Companies in Greece 2023», επιβεβαιώνει πως τα υψηλά ηθικά πρότυπα, οι αξίες μας και οι κοινωνικά υπεύθυνες πρακτικές που εφαρμόζουμε μέσα από ένα ολιστικό και βιώσιμο αναπτυξιακό μοντέλο, έχουν θετικό αποτύπωμα στην Κοινωνία, συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας και στην ενίσχυση της αξίας του Νοσοκομείου μας. Έχοντας πλήρη συναίσθηση του αυξημένου κοινωνικού μας ρόλου, δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε προς αυτή την κατεύθυνση, επιστρέφοντας αξία στην κοινωνία και δημιουργώντας ένα μέλλον συμπεριληπτικής ανάπτυξης και ευημερίας, για όλους.».