ΥΓΕΙΑ: Master-C.L.A.S.S. 2019

Η Στ’ Χειρουργική Κλινική του ΥΓΕΙΑ πραγματοποιεί στις 5 και 6 Ιουλίου, το Master-C.L.A.S.S. 2019, στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, πάνω στον καρκίνο του Ορθού.

Το Master-C.L.A.S.S. αποτελεί μέρος των σεμιναρίων C.LA.S.S. (Colorectal Laparoscopic Surgical Skills) τα οποία, εδώ και 12 χρόνια, περιλαμβάνουν 4 διήμερους κύκλους κλινικής εκπαίδευσης που καλύπτουν το φάσμα της ορθοκολικής χειρουργικής, αποτελώντας μια από τις πολλαπλές εκπαιδευτικές δραστηριότητες του μη κερδοσκοπικού οργανισμού NoDE Institute, (Network of Doctor’s Education), ο οποίος έχει στόχο την προσφορά εξειδικευμένων προγραμμάτων καθοδήγησης και μετεκπαίδευσης.

Το πρόγραμμα διευθύνει ο κ. Κωνσταντίνος Σ. Μαυραντώνης M.D FACS – Διευθυντής της ΣΤ’ Χειρουργικής Κλινικής του ΥΓΕΙΑ, καθώς και πληθώρα εξαιρετικά έμπειρων ομιλητών. Τα σεμινάρια C.LA.S.S. παρέχουν διαδραστική, περιεκτική και εις βάθος ανάλυση των αμφιλεγόμενων θεμάτων που αφορούν στην Λαπαροσκοπική Χειρουργική του Παχέος Εντέρου και του Ορθού. Ολοκληρώνονται σε 4 Κύκλους κατά την διάρκεια του έτους, οι οποίοι περιλαμβάνουν διαδραστικές συζητήσεις περιστατικών (μέσω των οποίων παρουσιάζονται οι αλγόριθμοι δράσης), παρακολούθηση live λαπαροσκοπικών ορθοκολικών επεμβάσεων από την υβριδική χειρουργική αίθουσα του ΥΓΕΙΑ και πρακτική εκπαίδευση σε ζωικά και πτωματικά προπλάσματα και ιδιαίτερα μαθήματα 4 έως 7 ωρών σε προσομοιωτές LapMentor του Κέντρου Προσομοίωσης του NoDE Institute, στον χώρο του νοσοκομείου.

Κάθε χρόνο, στο διήμερο Master-C.LA.S.S. συμμετέχει ως επισκέπτης καθηγητής, ένας διεθνώς αναγνωρισμένος στον τομέα αυτόν χειρουργός από το εξωτερικό, προσφέροντας την δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να συζητούν απευθείας με τους καλύτερους του κλάδου.

To Master-C.L.A.S.S. 2019 με την παρουσία τους θα τιμήσουν οι Steven Wexner, Professor University of South Florida, Cleveland Clinic Florida και Mariana Berho, Chair of Pathology and Laboratory, Cleveland Clinic Florida οι οποίοι θα παρουσιάσουν συναρπαστικά θέματα που θα περιλαμβάνουν ότι πρέπει να γνωρίζουμε για τον καρκίνο ορθού, συζήτηση πάνω στην συναισθηματική νοημοσύνη και την ανάληψη ηγεσίας στο εργασιακό περιβάλλον, τεχνικές καθοδήγησης στην Εκπαίδευση, workshops λαπαροσκοπικής και ρομποτικής προσομοίωσης, καθώς και live λαπαροσκοπική TaTME που αποτελεί την πλέον πρωτοποριακή τεχνική χειρουργικής αντιμετώπισης του καρκίνου ορθού.

