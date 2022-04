Ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία το 3ο Επιστημονικό Συμπόσιο Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής με τίτλο «Υπογονιμότητα Γένους… Αρσενικού», που διοργανώθηκε από την Επιστημονική Εταιρεία Conception of Life σε συνεργασία με τη Β’ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών, υπό τη χορηγία και την υποστήριξη της Institute of Life - ΙΑΣΩ. Πρόκειται για το πρώτο Συμπόσιο Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής στην Ελλάδα, που επικεντρώθηκε, μετέδωσε γνώση, ευρήματα μελετών και σύγχρονες μεθοδολογίες προσεγγίζοντας αποκλειστικά τον Ανδρικό παράγοντα.

Στο πλαίσιο του Επιστημονικού Συμποσίου, διεξήχθη και ειδικά σχεδιασμένο workshop στις εγκαταστάσεις της Institute of Life – ΙΑΣΩ, όπου πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση νέων επιστημόνων από τους Εμβρυολόγους της Μονάδας Institute of Life – ΙΑΣΩ και της Β’ Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Παρουσιάστηκαν οι νέες τεχνικές για τη διάγνωση και αντιμετώπιση των προβλημάτων του σπέρματος, όπως αυτές πραγματοποιούνται στο σύγχρονο Ανδρολογικό Εργαστήριο της Institute of Life - ΙΑΣΩ.

Στο Συμπόσιο συμμετείχαν πάνω από 600 διακεκριμένοι επιστήμονες, τόσο από την Ελλάδα όσο και το εξωτερικό, προερχόμενοι από πολλές διαφορετικές ειδικότητες, όπως Γυναικολόγοι Αναπαραγωγής, που έχουν άμεση επαφή με το ζευγάρι, Ενδοκρινολόγοι, Ουρολόγοι, Γενετιστές, Ανδρολόγοι και Βιολόγοι, με άμεση σχέση με τη διάγνωση και την αντιμετώπιση των διαταραχών του σπέρματος.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Υπουργός Υγείας κ. Αθανάσιος Πλεύρης, η Πρέσβειρα Καλής θελήσεως της Unesco και πρόεδρος του Συλλόγου Όραμα Ελπίδας κα Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη, η Υφυπουργός Υγείας κα Ζωή Ράπτη, ο Περιφερειάρχης και πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών κ. Γεώργιος Πατούλης καθώς και σημαίνοντα μέλη της επιστημονικής κοινότητας, όπως ο Καθηγητής και Πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής κ. Γεράσιμος Σιάσος, ο Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας και Γυναικολογικής Ογκολογίας και Πρόεδρος Ελληνικής Μαιευτικής- Γυναικολογικής Εταιρείας κ. Αλέξανδρος Ροδολάκης, ο Καθηγητής Ουρολογίας ΕΚΠΑ, Διευθυντής Α’ Πανεπιστημιακής Ουρολογικής Κλινικής, Γ.ΝΑ. «ΛΑΪΚΟ» κ. Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης και ο Καθηγητής Ψυχικής & Σεξουαλικής Υγείας, κ. Θάνος Ασκητής.

Κατά τη διάρκεια του Συμποσίου, αναπτύχθηκαν τα κύρια αίτια ανδρικής υπογονιμότητας και η επιρροή των εξωγενών παραγόντων, όπως οι συνθήκες ζωής και εργασίας, η διατροφή και η άσκηση στη γονιμοποιητική ικανότητα του σπέρματος. Έγιναν αναφορές για τη θετική επιρροή της μεσογειακής διατροφής στα χαρακτηριστικά του σπέρματος, ενώ αντιθέτως το περιβάλλον εργασίας επιμέρους επαγγελμάτων φαίνεται να έχει δυσμενή επίδραση στο σπέρμα (τοξικοί παράγοντες, χημικά κ.α.). Επιπλέον, έγινε συσχέτιση του Ανδρικού παράγοντα με αποτυχίες εμφύτευσης, αποβολές και προβλημάτων της εμβρυικής ανάπτυξης.

Παρουσιάστηκαν οι νέοι διαγνωστικοί έλεγχοι, οι νέες τεχνολογίες και προσεγγίσεις αντιμετώπισης και αναλύθηκαν οι παράγοντες που σχετίζονται με τη λειτουργία του σπέρματος, τη στυτική δυσλειτουργία και το πώς μπορεί ο άνδρας να διατηρήσει και να προστατέψει τη γονιμότητά του. Αναπτύχθηκε ο ρόλος της εξωσωματικής γονιμοποίησης στη διαχείριση της ανδρικής

υπογονιμότητας, προσφέροντας λύσεις στα προβλήματα του σπέρματος. Επιπρόσθετα, η ένταξη της Τεχνητής Νοημοσύνης στα σύγχρονα εργαστήρια, δύναται να αναλύσει περισσότερες παραμέτρους για την επιλογή του υγιέστερου σπερματοζωαρίου με στόχο την επιτυχή γονιμοποίηση του ωαρίου

και την επίτευξη εγκυμοσύνης.

Ο Ανδρικός παράγοντας είναι εξίσου σημαντικός με τον γυναικείο στην αναπαραγωγική διαδικασία.

Η αυξημένη αναπαραγωγική ηλικία του άνδρα τα τελευταία χρόνια επηρεάζει αρνητικά τα ποσοστά γονιμοποίησης και συνεπώς των γεννήσεων στη χώρα μας. Οι άνδρες τεκνοποιούν σε συνεχώς αυξανόμενη ηλικία (ανάλογη τάση με τη γυναικεία τεκνοποίηση) και το σπέρμα εμφανίζει μειωμένη γονιμοποιητική ικανότητα και αλλοίωση των ποιοτικών του παραμέτρων με την πάροδο των ετών. Παράλληλα, πλέον οι άνδρες έχουν μικρότερη σεξουαλική δραστηριότητα σε σύγκριση με το παρελθόν.

Ένα σπέρμα με «καλά» μορφοκινητικά χαρακτηριστικά δεν συνεπάγεται ότι διαθέτει και όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την επίτευξη γονιμοποίησης του ωαρίου και για την μετέπειτα ομαλή εξέλιξη της κυήσεως. Είναι πολύ σημαντικό ο σύγχρονος άνδρας να φροντίσει για την έγκαιρη διάγνωση, πρόληψη και εξατομικευμένη θεραπεία που προκύπτει από τους νέους ελέγχους και τεχνικές. Υπάρχουν πλέον εξειδικευμένες εξετάσεις για τον άνδρα, πέραν του καθιερωμένου σπερμοδιαγράμματος, όπως Οξειδωτικό στρες, Κατακερματισμός DNA, κ.α. που μπορούν να προσδώσουν χρήσιμες πληροφορίες για την ποιότητα του σπέρματος. Αξίζει να σημειωθεί επίσης, πως η κακή ποιότητα του σπέρματος μπορεί να είναι δείκτης και άλλων παθήσεων οι οποίες μπορούν, εφόσον διαγνωσθούν έγκαιρα, να θεραπευθούν. Είναι απαραίτητο να κινητοποιούνται οι άνδρες για πληρέστερη κλινική εκτίμηση από σειρά ειδικοτήτων όπως ουρολόγοι, ενδοκρινολόγοι, γενετιστές κλπ. Μέσα από αυτές τις εξετάσεις μπορεί να ευνοηθεί όχι μόνο η αναπαραγωγική υγεία αλλά και η γενικότερη υγεία του άνδρα. Η έγκαιρη εξέταση του σπέρματος ενδεχομένως να πρέπει να προστεθεί και στη λίστα των καθιερωμένων check up.

Είναι πολύ σημαντικό να ευαισθητοποιηθεί ο άνδρας σχετικά με την έγκαιρη τεκνοποίηση και το πως ο τρόπος ζωής επηρεάζει την γονιμοποιητική του ικανότητα.

Η έγκαιρη κρυοσυντήρηση του σπέρματος αποτελεί λύση για τη διατήρηση της Ανδρικής γονιμότητας και μπορεί να αξιολογηθεί ανά περίπτωση και για συγκεκριμένα περιστατικά. Υπάρχει δυνατότητα κατάψυξης ακόμα και μεμονωμένων σπερματοζωαρίων, που προέρχονται από άνδρες με σοβαρή ολιγοασθενοσπερμία.

Στην Institute of life - ΙΑΣΩ υπάρχει ειδικό Ανδρολογικό τμήμα που καλύπτει όλο το φάσμα των προηγμένων ελέγχων και εξετάσεων για το σπέρμα, με την εφαρμογή νέων τεχνικών για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του σπέρματος. Νέες τεχνολογίες, χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης αλλά και εξατομικευμένες θεραπείες, από την πιο έμπειρη ομάδα ιατρών και εμβρυολόγων, αποτελούν εγγύηση για βέλτιστα αποτελέσματα.