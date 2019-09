Καθυστερεί η είσοδος των βιο-ομοειδών φαρμάκων στη χώρα μας

Καθυστερεί σημαντικά η είσοδος των βιο-ομοειδών φαρμάκων στη χώρα μας, παρότι έχουν κατά κανόνα χαμηλότερες τιμές. Αυτό είναι ένα από τα συμπεράσματα του 2ου «Conference on Biosimilars: The growing role of biologics and biosimilars» που διοργάνωσε χθες το Health Daily και η Boussias Communications στην Αθήνα.

Οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις καταγράφονται στο κομμάτι της διαπραγμάτευσης: Είναι χαρακτηριστικό ότι υπάρχει σήμερα βιο-ομοειδές φάρμακο που περιμένει περισσότερο από οκτώ μήνες για να εγκριθεί και να μπορέσει να συνταγογραφείται, τη στιγμή που είναι φθηνότερο κατά 20%.

O ΕΟΠΥΥ υποχρεούται να πληρώνει πολύ περισσότερα χρήματα για το φάρμακο αναφοράς για την κάλυψη των ασθενών», τόνισε η κ. Ζωή Στεφανίδου, επικεφαλής του Διεθνούς τμήματος Market Access της ELPEN. Όμως καθυστερήσεις σημειώνονται και στην τρέχουσα διαδικασία αξιολόγησης HTA, ενώ επιπλέον προβλέπεται και η «σιωπηλή απόρριψη» ενός φαρμάκου, μετά την πάροδο του προβλεπόμενου χρόνου εξέτασης του φακέλου, γεγονός που, όπως ανέφερε εμφατικά η κ. Στεφανίδου, αντίκειται στην κοινοτική οδηγία 89/105, η οποία ρητά αναφέρει πως οποιαδήποτε απόρριψη σκευάσματος θα πρέπει να είναι αιτιολογημένη. Όπως τόνισε, ανεξάρτητα από την ονομαστική τιμή που παίρνει το βιο-ομοειδές κατά την τιμολόγησή του, είναι απαραίτητο να ορίζεται άμεσα η τιμή αποζημίωσης, ώστε δεδομένου ότι είναι θεραπευτικά ισότιμο, να αποζημιώνεται άμεσα.

Σύμφωνα με τον κ. Τουσίμη, Γενικό Διευθυντή Ελλάδας & Κύπρου της Amgen, οι μεγάλες Ευρωπαϊκές χώρες όπως Ιταλία, Αγγλία, Γερμανία, Γαλλία βάζουν στο τραπέζι τη χρήση των προϊόντων αυτών ζητώντας αύξηση αυτής της χρήση και δίνοντας κίνητρα. Το ερώτημα είναι γιατί όχι και στην Ελλάδα όταν μάλιστα είμαστε σε περίοδο κρίσης και επιβάλλεται να μειώσουμε τις δαπάνες υγείας. Επί της ουσίας, όπως τόνισε ο κ. Τουσίμης, τα βιο-ομοειδή βοηθούν στην αποταμίευση πόρων για επανεπένδυση σε άλλους τομείς και γι’ αυτό χρειάζονται θαρραλέα μέτρα για να πάμε μπροστά.

Οι προτάσεις της φαρμακευτικής αγοράς αναφορικά με τα βιο-ομοειδή είναι: Να γίνει εξορθολογισμός του Προϋπολογισμού στο φάρμακο για την υποστήριξη των αναγκών των ασθενών και να δοθούν κίνητρα. Μόλις ένα βιολογικό βγαίνει εκτός διπλώματος ευρεσιτεχνίας, να ξεκινά αμέσως η χρήση του βιο-ομοειδούς. Να υπάρχει τεκμηρίωση ότι όντως η τιμολόγησή τους αποφέρει οικονομία στο σύστημα υγείας. Να ενθαρρύνει το κράτος τη χρήση των βιοομοειδών π.χ. για τους ασθενείς που δεν είχαν προηγούμενη θεραπεία να είναι απαραίτητη η χρήση βιοομοειδών.

Πολύ σημαντικές ήταν οι επισημάνσεις της προέδρου της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοποιών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων (ΠΕΦΝΙ), Δέσποινας Μακριδάκη, όπου ανέφερε ότι λείπει στην Ελλάδα η αξιολόγηση των διαδικασιών, πριν από την αξιολόγηση των φαρμάκων. Για παράδειγμα, ακόμα δεν έχει αξιολογηθεί η χρήση των θεραπευτικών πρωτοκόλλων μέσα στο νοσοκομείο. Επεσήμανε επίσης, ότι η ευκολία συνταγογράφησης δημιουργεί τρομερούς όγκους, τους οποίους δεν έχουμε προσπαθήσει ως Πολιτεία να αποκτήσουμε σε καλύτερη τιμή.

Πηγή: Health Daily