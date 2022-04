Κέντρο Ολοκληρωμένης Ογκολογικής και Ανακουφιστικής Φροντίδας στο Μetropolitan Hospital

Η Α' Ογκολογική Κλινική του Μetropolitan Hospital, υπό τη διεύθυνση του κ. Δημήτρη Μπαφαλούκου, ορίστηκε για μια ακόμη διετία (2022-2024) από την ESMO (European Society for Medical Oncology), τη μεγαλύτερη Εταιρία Ογκολόγων-Παθολόγων της Ευρώπης, ως «Designated Center of Integrated Oncology and Palliative Care», δηλαδή ως «Ενδεδειγμένο Κέντρο Ολοκληρωμένης Ογκολογικής και Ανακουφιστικής Φροντίδας», παραμένοντας η μόνη ογκολογική κλινική στην Ελλάδα που διαθέτει αυτή τη σύσταση.

Ο εκ νέου αυτός ορισμός της Α' Ογκολογικής Κλινικής, που είναι ο τρίτος διαδοχικός μετά από αυτούς για τις περιόδους 2016-2018 και 2019-2021, αναγνωρίζει ως ενδεδειγμένη μια συγκροτημένη και συστηματική καθημερινή πρακτική αφιερωμένη στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και στην παροχή βοήθειας τόσο κατά τη θεραπεία όσο και στο τέλος της ζωής των ασθενών που πάσχουν από μια ασθένεια που περιορίζει τη ζωή.

Η διεπιστημονική ομάδα ογκολόγων, οι παθολόγοι, οι γαστρεντερολόγοι, οι χειρουργοί, οι επεμβατικοί ακτινολόγοι, οι ακτινοθεραπευτές, οι αναισθησιολόγοι, οι βοηθοί νοσηλευτές, οι ψυχολόγοι, οι φαρμακοποιοί, οι κοινωνικοί λειτουργοί, οι φυσιοθεραπευτές, οι διαιτολόγοι, οι πάροχοι πνευματικής φροντίδας και το διοικητικό προσωπικό, που συγκροτούν την Α' Ογκολογική Κλινική του Metropolitan Hospital, μοχθώντας καθημερινά να παράσχουν ολοκληρωμένη (προληπτική & θεραπευτική) ογκολογική και παρηγορητική φροντίδα, ευχαριστούν την ESMO και αφιερώνουν την αναγνώριση αυτή στους περισσότερους από 400 ογκολογικούς ασθενείς που εμπιστεύονται την Κλινική μηνιαίως, με την υπόσχεση ότι θα συνεχίσουν με όλες τους τις δυνάμεις στον ίδιο δρόμο, με τον ίδιο στόχο: το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τους ασθενείς.