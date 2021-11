«Μη δίνεις τη μάχη μόνος σου…»: Εκστρατεία ενημέρωσης της Novo Nordisk Hellas για την παχυσαρκία 

Η Novo Nordisk Hellas, στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής υπευθυνότητας, παρουσιάζει την εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του γενικού πληθυσμού της Ελλάδας για τη νόσο της παχυσαρκίας1, «Μη δίνεις τη μάχη μόνος σου…».

Το τηλεοπτικό μήνυμα της εκστρατείας προβάλλεται σε όλους τους τηλεοπτικούς δέκτες μέσω σταθμών πανελλήνιας εμβέλειας. Παράλληλα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν το video της εκστρατείας στο επίσημο κανάλι της εταιρείας Novo Nordisk στο YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=QI9rv0cJ2JI

Η εκστρατεία «Μη δίνεις τη μάχη μόνος σου…», με στόχο την πληρέστερη ενημέρωση του συνόλου του πληθυσμού για την παχυσαρκία, προβάλλεται ανά την επικράτεια μέσω outdoor campaign και υποστηρίζεται με παράλληλη προβολή σε ιστοτόπους και έντυπα μέσα γενικού και ειδικού ενδιαφέροντος.

Σκοπός της εταιρείας είναι η αντιμετώπιση της Παχυσαρκίας, καθώς είναι σοβαρή, χρόνια νόσος, με πολλές επιπλοκές και κινδύνους για την υγεία. Οι συννοσηρότητες με τις οποίες σχετίζεται η παχυσαρκία, υπερβαίνουν τις 229, συμπεριλαμβανομένων του σακχαρώδη διαβήτη, των καρδιαγγειακών παθήσεων και άλλων νοσημάτων.1, 2, 3

Τα επιδημιολογικά δεδομένα δείχνουν το πραγματικό μέγεθος της νόσου που ονομάζεται Παχυσαρκία1 και κατά πόσο αυτή επηρεάζει τόσο τον παγκόσμιο πληθυσμό όσο και τη χώρα μας.1, 2

Σύμφωνα με δεδομένα του 2016 από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, πάνω από 650 εκατομμύρια ενήλικες πάσχουν από παχυσαρκία παγκοσμίως, ενώ διαρκώς παρατηρείται αύξηση του αριθμού αυτού, καθώς και της σοβαρότητας των περιστατικών. Σημαντική αύξηση παρατηρείται και στα ποσοστά παιδικής και εφηβικής παχυσαρκίας, καθώς πάνω από 124 εκατομμύρια παιδιά και έφηβοι ηλικίας 5 έως 19 πάσχουν από παχυσαρκία.2, 3, 4

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τα διαθέσιμα δεδομένα υποδεικνύουν ότι ο επιπολασμός της παχυσαρκίας αυξάνεται με ανησυχητικό ρυθμό σε ολόκληρη την ήπειρο, καθώς επηρεάζει περίπου το 10-30% των ενηλίκων.5

Σύμφωνα με πρόσφατη επιδημιολογική μελέτη, στην Ελλάδα η παχυσαρκία επηρεάζει το 32,1% του ενήλικου πληθυσμού της χώρας. 6, 7

Η παχυσαρκία είναι μία καθημερινή μάχη για 1 στους 3 ενήλικες στην Ελλάδα. 6, 7

Στον ιστότοπο www.mintoxeisvaros.gr ο αναγνώστης μπορεί αν βρει διαθέσιμες πληροφορίες για τη νόσο της παχυσαρκίας1, τα επιδημιολογικά δεδομένα και τη θεραπευτική αντιμετώπιση της.

Την εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του γενικού πληθυσμού της Ελλάδας για τη νόσο της παχυσαρκίας1 υποστηρίζουν με την αιγίδα τους, οι:

Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία

Ελληνική Εταιρεία Καρδιολογίας – Ε.Κ.Ε.

Ελληνική Εταιρεία Μελέτης της Παχυσαρκίας, του Μεταβολισμού και των Διαταραχών Διατροφής – Ε.ΠΑ.ΜΕ.ΔΙ.

Ελληνική Ιατρική Εταιρεία Παχυσαρκίας - Ε.Ι.Ε.Π.

Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία Παχυσαρκίας – Ε.Χ.Ε.Π.

Πανελλήνιος Σύλλογος Στήριξης Ατόμων με Παχυσαρκία «Ιμερόεσσα»

Η Παχυσαρκία χτυπά περίπου 2,8 εκατομμύρια ενήλικες 6,7

Είναι νόσος και αντιμετωπίζεται 1

