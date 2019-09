Παγκόσμια Ημέρα Ατοπικής Δερματίτιδας: Sanofi και η Regeneron εγκαινιάζουν την πρωτοβουλία ‘Agents of Change’ AD Challenge

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατοπικής Δερματίτιδας (ΑΔ) που τιμάται φέτος για δεύτερη φορά, η Sanofi Ελλάδας και η Regeneron ανακοινώνουν την πρωτοβουλία ‘Agents of Change’ AD Challenge, μία νέα παγκόσμια πρωτοβουλία οικονομικής υποστήριξης προτάσεων που θα μπορέσουν να συμβάλουν στην επίλυση ορισμένων από τις σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα άτομα με Ατοπική Δερματίτιδα.



Η Ατοπική Δερματίτιδα είναι μια χρόνια, φλεγμονώδης νόσος του δέρματος που προκαλείται εν μέρει από την εκδήλωση φλεγμονώδους αντίδρασης Τύπου 2, ως αποτέλεσμα της δυσλειτουργίας του ανοσοποιητικού συστήματος.

Η μέτρια έως σοβαρή μορφή της Ατοπικής Δερματίτιδας χαρακτηρίζεται από απρόβλεπτες εξάρσεις και εξανθήματα που συχνά καλύπτουν μεγάλο τμήμα του σώματος και είναι δυνατό να συνοδεύονται από έντονο, συνεχή κνησμό, δερματικές βλάβες και ξηρότητα, σκασίματα, ερυθρότητα, δημιουργία εφελκίδων και εξιδρώματος.

Επιπλέον, τα ορατά συμπτώματα της νόσου επηρεάζουν σημαντικά τη συναισθηματική και ψυχοκοινωνική κατάσταση των πασχόντων, ενώ ο στιγματισμός αυτών των ανθρώπων, που συχνά πηγάζει από την έλλειψη κατανόησης της νόσου από τον κοινωνικό περίγυρο, μπορεί να οδηγήσει σε πράξεις αποκλεισμού τους.



Φέτος, η πρωτοβουλία ‘Agents of Change’ AD Challenge στοχεύει στην αντιμετώπιση των απαράδεκτων πρακτικών αποκλεισμού ή επίκρισης που δέχονται τα άτομα με Ατοπική Δερματίτιδα, οι οποίες ορισμένες φορές περνούν απαρατήρητες. Η πρωτοβουλία ‘Agents of Change’ AD Challenge καλεί την κοινότητα της Ατοπικής Δερματίτιδας, ανθρώπους με καινοτόμες ιδέες σε θέματα φροντίδας υγείας και άτομα που συνεργάζονται με ομάδες υποστήριξης ασθενών ανά τον κόσμο, να υποβάλουν ιδέες που μπορούν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση του αποκλεισμού και της γενικότερης συναισθηματικής και κοινωνικής επιβάρυνσης της νόσου.

Κατόπιν διαδικασίας προεπιλογής, μία έως πέντε από αυτές τις προτάσεις θα λάβουν χρηματοδότηση. Επιπλέον, οι υπεύθυνοι κάθε πρότασης θα έχουν την ευκαιρία να μοιραστούν τις ιδέες τους με ειδικούς στον τομέα της καινοτομίας στην υγεία, προκειμένου να λάβουν την απαραίτητη υποστήριξη για να μετασχηματίσουν τις ιδέες τους σε λύσεις για την ενδυνάμωση των ανθρώπων με Ατοπική Δερματίτιδα. Για όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με την υποβολή προτάσεων και τη διαδικασία αξιολόγησης, παρακαλώ επισκεφθείτε τη διεύθυνση: https://www.openideo.com/content/agents-of-change-ad-challenge.

«Η Παγκόσμια Ημέρα Ατοπικής Δερματίτιδας λειτουργεί ως ευκαιρία για την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης για το συνολικό φορτίο της Ατοπικής Δερματίτιδας, το οποίο συχνά δε γίνεται πλήρως κατανοητό. Φέτος, εγκαινιάζοντας την πρωτοβουλία ‘Agents of Change’ AD Challenge, στρέφουμε την προσοχή μας στην αντιμετώπιση του ζητήματος της επίκρισης που δέχονται τα άτομα με τη νόσο λόγω ελλιπούς ενημέρωσης και έλλειψης κατανόησης», δήλωσε ο Didier Cochet, Country Chair Sanofi Ελλάδας και Κύπρου και Γενικός Διευθυντής της Sanofi Genzyme για την Ελλάδα και την Κύπρο. «Μέσω της πρωτοβουλίας ‘Agents of Change’, ευελπιστούμε να ανακαλύψουμε ιδέες και λύσεις που θα αλλάξουν με ουσιαστικό τρόπο την καθημερινή ζωή των ατόμων με Ατοπική Δερματίτιδα.”

Μπορείτε να συμμετάσχετε στην ευαισθητοποίηση για τις επιπτώσεις της μέτριας έως σοβαρής Ατοπικής Δερματίτιδας, κοινοποιώντας το σχετικό βίντεο που θα βρείτε στο www.sanofi.gr και την πρωτοβουλία ‘Agents of Change’ AD Challenge. Για να υποβάλετε την ιδέα σας στο ‘Agents of Change’ AD Challenge και για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://www.openideo.com/content/agents-of-change-ad-challenge. Η πρωτοβουλία ‘Agents of Change’ AD Challenge θα διαρκέσει έως το Δεκέμβριο του 2019.