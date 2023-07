Στις χώρες με χαμηλό επιπολασμό των Ιογενών Ηπατιτίδων η Ελλάδα

Στις χώρες με χαμηλό επιπολασμό των Ιογενών Ηπατιτίδων κατατάσσεται πλέον η Ελλάδα, η οποία κάνει «βήματα» μπροστά στη διάγνωση και την αντιμετώπισή τους.

Την Τετάρτη 26 Ιουλίου, η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Ήπατος - Ε.Ε.Μ.Η. (https://eemh.gr/), πραγματοποίησε διαδικτυακή συνέντευξη Τύπου με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ηπατίτιδας / World Hepatitis Day, όπως έχει οριστεί η 28η Ιουλίου.

Στην τοποθέτησή του ο Πρόεδρος Δ.Σ. της ΕΕΜΗ, Καθηγητής κ. Ιωάννης Γουλής, παρουσίασε σημαντικά δεδομένα για τις Ηπατίτιδες B και C, σημειώνοντας ότι η Ηπατολογική κοινότητα δεν αρκείται πλέον μόνο στη διάγνωση των Ηπατιτίδων, αλλά προχωρά και στην αντιμετώπισή τους.

«Αφενός, η Ηπατίτιδα Β μπορεί να αντιμετωπιστεί με εμβολιασμό (σε αυτό το κομμάτι η Ελλάδα είναι μπροστά εδώ και αρκετά χρόνια, που κοντεύουν τα 30, με τον υποχρεωτικό εμβολιασμό) και, με αυτήν την έννοια, έχουμε μειώσει σημαντικότατα τα ποσοστά των νέων διαγνώσεων της Ηπατίτιδας Β στους νεότερους ανθρώπους στη χώρα μας και αυτό είναι μια σημαντική επιτυχία, και, από την άλλη πλευρά, εδώ και μερικά χρόνια υπάρχουν πολύ αποτελεσματικά φάρμακα για την αντιμετώπιση της Ηπατίτιδας C. Συνεπώς, δεν μένουμε μόνο στη διάγνωση, έχουμε τη δυνατότητα στη συνέχεια να αντιμετωπίσουμε εξαιρετικά αποτελεσματικά την Ηπατίτιδα C, που σημαίνει να εκριζώσουμε τον ιό δίνοντας μια θεραπεία σύντομη, εύκολη στην ανοχή της και, το πιο σημαντικό από όλα, εξαιρετικά αποτελεσματική σε πάρα πολύ υψηλά ποσοστά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Γουλής και πρόσθεσε ότι στόχος και για τη χώρα μας είναι να εκριζωθεί ο ιός της Ηπατίτιδας C με φαρμακευτική αγωγή, κάτι που δεν έχει συμβεί ποτέ στην ιστορία της Ιατρικής.

«Να είμαστε οι πρώτοι που θα καταφέρουμε δίνοντας φάρμακα να μην υπάρχει πια Ηπατίτιδα C στον Πλανήτη, κάτι το οποίο έχει επιτευχθεί μόνο με εμβόλια και για πολύ λίγους ιούς στο παρελθόν» συμπλήρωσε ο Πρόεδρος Δ.Σ. της ΕΕΜΗ.

Πολύπλευρες δράσεις ενημέρωσης

Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ. της ΕΕΜΗ, Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Εμμανουήλ Σινάκος αρχικά παρουσίασε τις πολύπλευρες δράσεις, που υλοποιεί η ΕΕΜΗ στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας.

Ειδικότερα, ανήμερα της Παγκόσμιας Ημέρας, αύριο Παρασκευή 28 Ιουλίου 2023, ο Δήμος Αθηναίων θα φωταγωγήσει το Συντριβάνι της Ομόνοιας με το συνδυασμό των χρωμάτων κόκκινου - κίτρινου, που έχουν καθιερωθεί ως χαρακτηριστικά της διεθνούς εκστρατείας ευαισθητοποίησης για την Ηπατίτιδα. Στα ίδια χρώματα θα φωταγωγηθεί το γλυπτό “Ομπρέλες” του Γιώργου Ζογγολόπουλου στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης με πρωτοβουλία του Ιδρύματος «Γιώργου Ζογγολόπουλου».

Την ίδια στιγμή, «τρέχει» καμπάνια ενημέρωσης στα social media της ΕΕΜΗ, μέσω medical infographics για τις Ηπατίτιδες Β και C με σημαντικές πληροφορίες, ενώ δημιουργήθηκε και podcast για τις Ιογενείς Ηπατίτιδες (Ακούστε το ΕΔΩ).

«Συμβάλλουμε με το δικό μας λιθαράκι στην ενημέρωση του κοινού, η οποία θα συμβάλει με τη σειρά της στην ανίχνευση περισσοτέρων ασθενών, ώστε να οδηγηθούνε στην αντιμετώπιση της Ιογενούς Ηπατίτιδας Β και στην ίαση, όπως σας εξήγησε ο κύριος Γουλής, στην περίπτωση της Ιογενούς Ηπατίτιδας C» τόνισε ο κ. Σινάκος.

Οι δράσεις ενημέρωσης υλοποιούνται με την ευγενική υποστήριξη των: ELPEN Φαρμακευτική Βιομηχανία & Vocate Φαρμακευτική.

Σημαντικές πρωτοβουλίες

Ακολούθως, ο κ. Γουλής αναφέρθηκε στις σημαντικές πρωτοβουλίες, που «τρέχουν» συμβάλλοντας στην μικροεξάλειψη των Ηπατιτίδων.

Ο λόγος για τα προγράμματα στις Μονάδες του ΟΚΑΝΑ, στα σωφρονιστικά ιδρύματα και σε χρήστες ναρκωτικών στο δρόμο (προγράμματα "Τιτυός", "Αριστοτέλης" και "Αλέξανδρος").

«…και το κυριότερο από όλα είναι, εγκαίρως να ξεκινήσουμε θεραπεία σε όλους αυτούς (μέλη του ΟΚΑΝΑ), άρα είναι ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα, όπως επίσης ένα άλλο σημαντικό πρόγραμμα σε συνεργασία με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και τον Σύλλογο Ασθενών «Προμηθέας», έναν ενεργότατο Σύλλογο στη χώρα μας, που αφορά στους ασθενείς που πάσχουν από ηπατικά νοσήματα. Έχουμε λοιπόν ξεκινήσει εδώ και λίγα χρόνια μια συνεργασία για την ανίχνευση του προβλήματος της Ηπατίτιδας στις φυλακές και εκεί έχουμε κάνει πάρα πολύ σημαντικά βήματα. Οι κρατούμενοι στα Σωφρονιστικά Ιδρύματα έχουν υψηλότερες πιθανότητες να πάσχουν από Ηπατίτιδα C… και ένα τελευταίο στοιχείο, που καταφέραμε και είναι πολύ ‘φρέσκο’ είναι ότι μπορούμε να χορηγούμε προσωρινό ΑΜΚΑ σε αυτούς που δεν έχουν, ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα να θεραπεύσουν γρήγορα την Ηπατίτιδα C και να εξαλείψουμε και από τα Σωφρονιστικά Ιδρύματα το πρόβλημα της Ηπατίτιδας.