Στον καύσωνα «Πάρε Φόρα και το Νέο Almora PLUS»

Πολύτιμο σύμμαχο για την ενυδάτωση του οργανισμού σε συνθήκες καύσωνα αποτελούν τα προϊόντα της σειράς Almora PLUS, καθώς είναι ιδανικά για την αντιμετώπιση της αφυδάτωσης που προκαλείται από τις υψηλές θερμοκρασίες.



Με την εγγύηση ποιότητας της Ελληνικής Φαρμακοβιομηχανίας ELPEN το Almora PLUS κυκλοφορεί εδώ και 39 χρόνια στην ελληνική αγορά, έχοντας καταξιωθεί στη συνείδηση των καταναλωτών. Η επιτυχημένη πορεία του οδήγησε στη δημιουργία μιας σειράς εξειδικευμένων προϊόντων ηλεκτρολυτών, τα οποία καλύπτουν συγκεκριμένες ανάγκες αφυδάτωσης που προκαλούνται σε συνθήκες άθλησης, ιώσεων, ταξιδιού, αλλά και υψηλών θερμοκρασιών.



Η έντονη εφίδρωση που προκαλείται κατά τη διάρκεια του καύσωνα δεν οδηγεί μόνο στην απώλεια υγρών από τον ανθρώπινο οργανισμό, αλλά και ηλεκτρολυτών. Πώς προκαλείται όμως η απώλεια ηλεκτρολυτών; Κατά τη διάρκεια της άσκησης οι μύες αντλούν ενέργεια και την καταναλώνουν παράγοντας θερμότητα. Η αύξηση της θερμοκρασίας του σώματος συνοδεύεται από έντονη εφίδρωση η οποία ουσιαστικά είναι αποβολή νερού και ηλεκτρολυτών. Με τον ίδιο τρόπο το σώμα μας αντιδρά στον καύσωνα. Σε συνθήκες καύσωνα οι ηλικιακές ομάδες που έχουν αυξημένη ανάγκη ενυδάτωσης είναι άτομα με χρόνιες παθήσεις, μικρά παιδιά, άτομα μεγάλης ηλικίας, όσοι αθλούνται και όσοι κάνουν έντονη σωματική εργασία. Το αποτέλεσμα της έλλειψης ηλεκτρολυτών είναι έντονη κόπωση, αδυναμία ή εξάντληση, αφυδάτωση, πονοκέφαλος, μειωμένη αποβολή ούρων ή σκούρα ούρα και ξηρότητα στο δέρμα. Τις ημέρες με υψηλή θερμοκρασία είναι απαραίτητη η κατανάλωση νερού σε συνδυασμό με ηλεκτρολύτες, αφεψημάτων καθώς και η κατανάλωση τροφών με χαμηλά λιπαρά.



Ο συνδυασμός νερού και ηλεκτρολυτών θεωρείται επίσης σημαντική ασπίδα προστασίας για πολλά όργανα του ανθρώπινου σώματος (π.χ. νεφρά, καρδιά) και βοηθά στις διαδικασίες πέψης. Επιπλέον, συμβάλλει σημαντικά στη ρύθμιση της θερμοκρασίας του σώματος.



Αποτελώντας το πρώτο σε πωλήσεις σκεύασμα ηλεκτρολυτών στην Ελλάδα, το ALMORA PLUS περιλαμβάνει μια ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής συνδυασμού ηλεκτρολυτών, τα οποία προσαρμόζονται στις ανάγκες του κάθε οργανισμού. Τα εξειδικευμένα προϊόντα της συγκεκριμένης σειράς είναι τα εξής:

Το Almora PLUS Effervescent , το οποίο θεωρείται ο σύμμαχός μας στην καθημερινή ενυδάτωση και ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος. Περιέχει ηλεκτρολύτες, δεξτρόζη, μαγνήσιο και ψευδάργυρο και είναι ιδανικό κυρίως για άτομα άνω των 18 ετών με έντονους καθημερινούς ρυθμούς ζωής.

Το Almora PLUS SPORT ενισχύει την απόδοση κατά τη διάρκεια της σωματικής άσκησης και ενυδατώνει τον οργανισμό των αθλούμενων και των αθλητών. Αποτελώντας ένα μοναδικό προϊόν με κλινικά αποδεδειγμένη δράση και εξειδικευμένη σύνθεση από ηλεκτρολύτες, ασβέστιο, μαγνήσιο και υδατικό εκχύλισμα Citrus Sinensis (Σίτρους Σινένσις), είναι ιδανικό για όλους όσους γυμνάζονται.

Το Almora PLUS φακελίδιο, είναι ιδανικό για την ενυδάτωση του οργανισμού σε περιπτώσεις σοβαρής αφυδάτωσης λόγων παθολογικών αιτιών, ενώ μπορεί να χορηγηθεί και σε βρέφη άνω των 2 μηνών, παιδιά και ενήλικες. Ειδικότερα για τα παιδιά είναι ιδανικό πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά την άθληση για την σωστή ενυδάτωση του οργανισμού και την αναπλήρωση των χαμένων ηλεκτρολυτών.

