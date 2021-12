Το Ερευνητικό Κέντρο της ELPEN ανανεώνει την πιστοποίησή του ως Διεθνές Εκπαιδευτικό Κέντρο από φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το Πρότυπο Ερευνητικό, Πειραματικό και Εκπαιδευτικό Κέντρο της Ελληνικής Φαρμακοβιομηχανίας ELPEN, το πρώτο ελληνικό εκπαιδευτικό κέντρο κλινικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων που πιστοποιήθηκε επίσημα ως Διεθνές Εκπαιδευτικό Κέντρο από τον φορέα UEMS/NASCE (European Union of Medical Specialists και Network of Accredited Clinical Skills Centres in Europe), διεκδίκησε και πέτυχε εκ νέου τη σχετική πιστοποίηση. Πρόκειται για μια σημαντική διεθνή διάκριση, καθώς είναι το μοναδικό αμιγώς ιδιωτικό, επιστημονικό Κέντρο που πιστοποιήθηκε στην Ευρώπη και πλέον ανανεώνει αυτή τη διάκριση για μία ακόμη τετραετία.



Ο φορέας “European Union of Medical Specialists & Network of Accredited Clinical Skills Centres in Europe” αντιπροσωπεύει τους επίσημους φορείς, που σχετίζονται με τις ιατρικές ειδικότητες και τη συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 2017, το Ερευνητικό και Πειραματικό Κέντρο της ELPEN έλαβε την πιστοποίηση «Multispecialty format centre» («Κέντρο πολλαπλών ειδικοτήτων») η οποία χαρακτηρίζει έναν εκπαιδευτικό οργανισμό για διάφορες ιατρικές ειδικότητες και επιστημονικές κατευθύνσεις (κτηνιατρική, νοσηλευτική, paramedics, επαγγελματίες υγείας κ.ά.). Φέτος, διεκδίκησε εκ νέου αυτή τη διάκριση, πληρώντας μάλιστα τις νέες, αυξημένες απαιτήσεις του προγράμματος.

To Eρευνητικό, Πειραματικό και Εκπαιδευτικό Κέντρο της ELPEN

Το μεγαλύτερο ιδιωτικής πρωτοβουλίας εργαστήριο Πειραματικής - Μεταφραστικής Βιοϊατρικής Έρευνας και Εκπαίδευσης στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

130 υποτροφίες σε νέους επιστήμονες

800 εκπαιδευτικά σεμινάρια με πρακτική άσκηση σε Επαγγελματίες Υγείας

350 ερευνητικά προγράμματα

380 δημοσιεύσεις σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά

700 παρουσιάσεις σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια