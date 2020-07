Uni-pharma & InterMed: Διάκριση στην εκδήλωση DIAMONDS of the Greek Economy 2020

Μία σημαντική διάκριση που αφορά στις μεγάλες του δωρεές κατά τη διάρκεια της πανδημίας του COVID-19, στις πρόσφατες επενδύσεις, αλλά και στα ιδιαίτερα αυξημένα οικονομικά του αποτελέσματα, έλαβε ο Όμιλος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη (με τις βιομηχανίες του Uni-pharma & InterMed), στην εκδήλωση Επιχειρηματικής Αριστείας «DIAMONDS of the Greek Economy 2020», του εκδοτικού Οργανισμού New Times Publishing, που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης 15 Ιουλίου 2020 στο ξενοδοχείο ΧΙΛΤΟΝ.

Οι Uni-pharma & InterMed αναδείχθηκαν ως τα διαμάντια της Ελληνικής Οικονομίας, μεταξύ μιας σειράς ελληνικών επιχειρήσεων που κατέγραψαν δυναμικά οικονομικά αποτελέσματα, αλλά και σημαντικές επιδόσεις στο πεδίο των επενδύσεων, των ανθρωπίνων πόρων και της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Σχεδόν το σύνολο των εκπροσώπων των επιχειρήσεων, αναφέρθηκε στην ανάγκη σωστής αξιοποίησης των κονδυλίων που αναμένεται να προέλθουν από το Ταμείο Ανάκαμψης, διεύρυνσης της συμμετοχής του πρωτογενούς τομέα της οικονομίας και της βιομηχανίας στο ΑΕΠ της χώρας, καθώς επίσης και του άμεσου ψηφιακού μετασχηματισμού του εν Ελλάδι επιχειρείν.

Ειδικότερα, ο Όμιλος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη, βραβεύθηκε για τις μεγάλες του δωρεές προς το Ελληνικό και Κυπριακό υγειονομικό σύστημα σε χλωροκίνη και αντισηπτικά, με αφορμή την πανδημία του COVID -19, καθώς επίσης, τις επενδύσεις 20 εκατ. ευρώ που αφορούν στο ιστορικό εργοστάσιο της Uni-pharma, αλλά και για τα χρηματοοικονομικά μεγέθη του ομίλου, τα οποία κατέγραψαν εντυπωσιακή άνοδο, υπερδιπλασιάζοντας τα καθαρά κέρδη προ φόρων.

Το σημαντικό βραβείο, παρέλαβε η πρόεδρος και CEO του Ομίλου και μέλος του ΔΣ του ΣΕΒ κυρία Ιουλία Τσέτη από τον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνι Γεωργιάδη. Μάλιστα, ο κ. Γεωργιάδης, ευχαρίστησε προσωπικά αλλά και εκ μέρους του Ελληνικού Κράτους την κυρία Τσέτη, για τις πρωτοβουλίες της που αφορούν στις μεγάλες δωρεές του Ομίλου προς το ΕΣΥ, σημειώνοντας χαρακτηριστικά, ότι «η πρόεδρος του ΟΦΕΤ, ήταν μία από τους βασικούς πρωταγωνιστές μιας κρίσιμης μάχης του ελληνικού λαού, την οποία κερδίσαμε όλοι μαζί».

Από την πλευρά της, η κυρία Ιουλία Τσέτη, ανέφερε μεταξύ άλλων στην τοποθέτησή της, ότι αισθάνεται «Ιδιαίτερα συγκινημένη διότι αναγνωρίζεται σήμερα ο ρόλος της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας στην πράξη, και όπως αποδείχθηκε, έστω και από μία δυστυχή συγκυρία που ήταν η πανδημία του κορωνοϊού, η Ελλάδα έχει ανάγκη από επάρκεια σε φάρμακα και τρόφιμα». Και συνέχισε:

«Είναι καιρός, να περάσει η Ελλάδα στην επόμενη ημέρα όπως αναφέρει χαρακτηριστικά και η σοφή επιτροπή του οικονομολόγου και Νομπελίστα Χριστόφορου Πισσαρίδη, η οποία ενισχύει την άποψη να επεκταθούμε. Να επεκταθούμε και να αποκτήσουμε αυτονομία σε πρώτες ύλες, ώστε η επόμενη κρίση να μας βρει περισσότερο έτοιμους».

Η πρόεδρος του Ομίλου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη, ευχαρίστησε την κυβέρνηση που έλαβε άμεσα μέτρα, προκειμένου στη δύσκολη ώρα της υγειονομικής κρίσης να δράσει αστραπιαία, με αποτέλεσμα να επιλυθούν όλα τα γραφειοκρατικά προβλήματα, αναφορικά με την μεταφορά της δραστικής ύλης (χλωροκίνη), προβλήματα που λύθηκαν σε ώρες». Αν υπάρχει βούληση τελικά, όλα ξεπερνιούνται, τόνισε χαρακτηριστικά η κυρία Τσέτη.

Εξέφρασε δε την ελπίδα, την επόμενη χρονιά στην συγκεκριμένη εκδήλωση, να βρίσκονται περισσότερες εταιρείες όπως τόνισε και ο υπουργός, προκειμένου να τραβήξουν ψηλά το όραμα της Ελλάδας γιατί μας αξίζει.

Οικονομικά στοιχεία για τον ΟΦΕΤ

Η πρόσφατη επένδυση των 20 εκατ. ευρώ, αφορά στην ολοκλήρωση στο τέλος του 2019 της ριζικής ανακαίνισης και εκσυγχρονισμού του πρώτου και ιστορικού εργοστασίου της Uni-pharma στο 14χλμ της Ε.Ο. Αθηνών Λαμίας.

Στις αρχές του 2020, προστέθηκε μία δεύτερη γραμμή στείρων διαλυμάτων προς έγχυση στο νεόκτιστο εργοστάσιο της Uni-pharma.

Βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, η κατασκευή της Uniherbo, παραγωγικής μονάδας για την εκχύλιση φαρμακευτικών φυτών.

Το 2019 όμως, ήταν χρονιά – ορόσημο και για τα χρηματοοικονομικά μεγέθη του ομίλου. Ειδικότερα, καταγράφεται:

 + 13% αύξηση, στα 95 εκατ. ευρώ συνολικός ετήσιος τζίρος του ομίλου.

 + 47% αύξηση EBITDA, στα 17 εκατ. ευρώ.

 +140% αύξηση Καθαρών κερδών προ φόρων, στα 10,6 εκατ. ευρώ.