Xρυσή διάκριση για την AstraZeneca στα Healthcare Business Awards 2021 στην κατηγορία «Καινοτομία & Νέες Τεχνολογίες»

Χρυσή διάκριση έλαβε η βιοφαρμακευτική εταιρεία AstraZeneca στα Healthcare Business Awards 2021, στην τελετή απονομής που πραγματοποιήθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου. Συγκεκριμένα, βραβεύτηκε στην κατηγορία «Καινοτομία & Νέες Τεχνολογίες» για την υποψηφιότητα της με τίτλο «Innovation in Real World Evidence generation - The new era with the utilization of wearables and digital devices».

Η υποψηφιότητα αφορά στη δημιουργία μιας μη παρεμβατικής κλινικής μελέτης με χρήση φορητών ψηφιακών συσκευών για την παρακολούθηση των ασθενών με σοβαρό άσθμα και τη συλλογή δεδομένων. Οι συντελεστές του έργου είναι η AstraZeneca, η Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική Κλινική Ιωαννίνων, η NuvoAir, η Fitbit, η IQVIA και η Ομάδα Άσθματος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας.

Αναφορικά με τη βράβευση ο κύριος Γρηγόρης Ντάκουλας, Medical Director της AstraZeneca Ελλάδας τόνισε: «H καινοτομία στην AstraZeneca είναι συνώνυμο της δημιουργίας προστιθέμενης αξίας, τόσο για την υγεία των ασθενών όσο και για το σύστημα υγείας και την ευρύτερη κοινωνία. Ανακαλύπτουμε καθημερινά τι μπορεί να μας προσφέρει η επιστήμη, επενδύοντας σε πολυετείς έρευνες και κλινικές μελέτες και αξιοποιώντας ταχύτερα τα επιστημονικά επιτεύγματα και τα δεδομένα τεχνολογίας αιχμής, για την παροχή αποτελεσματικών και ασφαλών φαρμάκων και θεραπειών. Σε αυτή τη φιλοσοφία εντάσσεται και η συγκεκριμένη μη παρεμβατική κλινική μελέτη. Με τη χρήση φορητών ψηφιακών συσκευών παρέχει τη δυνατότητα καταγραφής νέων μεταβλητών που παλαιότερα δεν θα ήταν εφικτό ενώ διευκολύνει, μεταξύ άλλων και την παρακολούθηση των ασθενών με σοβαρό άσθμα από τους ιατρούς, αναδεικνύοντας τις νέες προοπτικές ασθενοκεντρικής προσέγγισης που δημιουργεί η τεχνολογία».