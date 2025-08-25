Με προσωπικό ασφαλείας θα λειτουργήσουν την Πέμπτη 28 Αυγούστου, τα Δημόσια Νοσοκομεία λόγω της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ), της ΕΙΝΑΠ και της ΠΟΕΔΗΝ.

Πρόκειται για κινητοποίηση ενταγμένη στην 24ωρη πανελλαδική απεργία της ΑΔΕΔΥ για όλες τις ειδικότητες εργαζομένων στο Δημόσιο, με αιχμή την αντίθεση στο νέο Πειθαρχικό Δίκαιο για τους δημοσίους υπαλλήλους, για το οποίο ζητείται η απόσυρση του σχετικού νομοσχεδίου ενώ έχει ανακοινωθεί συγκέντρωση στις 10:00 στο Σύνταγμα.

H σχετική ανακοίνωση της ΠΟΕΔΗΝ αναφέρει:

«Η Ε.Ε. της ΠΟΕΔΗΝ κηρύσσει 24ωρη Πανελλαδική Απεργία την Πέμπτη 28/8/2025, και συγκέντρωση στις 10.00 π.μ. στο Σύνταγμα, με αφορμή την εισαγωγή και ψήφιση στην Βουλή του νέου Πειθαρχικού Δικαίου των Δημοσίων Υπαλλήλων. Το νέο Πειθαρχικό Δίκαιο καταργεί τους εκπροσώπους των εργαζομένων και τους δικαστές, επιβάλλει μεγάλα διοικητικά πρόστιμα, προχωρά στην κατάργηση του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου και του δικαιώματος της ένστασης, αυστηροποιεί τις πειθαρχικές ποινές και ποινικοποιεί την συνδικαλιστική, κοινωνική και πολιτική δράση».