Πιστός στη δέσμευσή του ως προς τη βελτίωση της προσήλωσης των ασθενών στη θεραπευτική αγωγή, ο Όμιλος SERVIER, στηρίζει ενεργά – μαζί με 13 ακόμη Φορείς/Οργανισμούς – την πρώτη Παγκόσμια Ημέρα Προσήλωσης στην Αγωγή, μία πρωτοβουλία του World Heart Federation (WHF).

Ένα παγκόσμιο κάλεσμα, με βασικό μήνυμα #DontMissAMoment, το οποίο ως στόχο έχει την ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση των ασθενών, των Επαγγελματιών Υγείας, των Φορέων Υγείας και της κοινωνίας για την καίρια σημασία της τήρησης της θεραπευτικής αγωγής.

Εκατομμύρια ζωές – και δισεκατομμύρια σε κόστος για τα συστήματα υγείας και την κοινωνία – διακυβεύονται λόγω της χαμηλής προσήλωσης των ασθενών στην αγωγή τους. Το World Heart Federation προειδοποιεί ότι η μη συμμόρφωση στη θεραπευτική αγωγή, στις συστάσεις για έναν υγιεινό τρόπο ζωής και στα σχέδια δράσης για την υγεία, αποτελούν βασικούς παράγοντες για την επιδείνωση των εκβάσεων της υγείας των ασθενών, οδηγούν σε αυξημένο αριθμό νοσηλειών, και κατ’ επέκταση διακυβεύουν τη βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας σε παγκόσμιο επίπεδο1.

Την ανάγκη λοιπόν για δράση, με στόχο την καταπολέμηση αυτού του φαινομένου της χαμηλής προσήλωσης, αναγνώρισε το World Heart Federation, το οποίο, συνάπτωντας συμμαχία με 14 παγκόσμιους Φορείς/Οργανισμούς, μεταξύ των οποίων και η SERVIER, καθιέρωσε την 27η Μαρτίου ως Παγκόσμια Ημέρα Προσήλωσης στην Αγωγή.

Η Servier Hellas, παραμένοντας πιστή στη δέσμευσή της ως προς τη βελτίωση της προσήλωσης των ασθενών στη θεραπευτική αγωγή, συντάσσεται πλήρως με τη θέση του World Heart Federation και την Παγκόσμια Ημέρα Προσήλωσης στην Αγωγή, μέσω της Εκστρατείας Ευαισθητοποίησης για την Ορθή Χρήση Φαρμάκων με τίτλο «Μη γίνεσαι γιατρός του εαυτού σου!», η οποία υλοποιείται εδώ και πέντε χρόνια. Η Εκστρατεία τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Αθηροσκλήρωσης, της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης, του Ελληνικού Οργανισμού Εγκεφαλικών, της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών, της Ελληνικής Φλεβολογικής Εταιρείας, της Ιατρικής Εταιρείας Καβάλας, του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, της Ένωσης Ασθενών Ελλάδος, και υπό την υποστήριξη του Πειραϊκού Φαρμακευτικού Συνεταιρισμού (ΠΕΙ.ΦΑ.ΣΥΝ.), του Προμηθευτικού Συνεταιρισμού Φαρμακοποιών Αττικής (ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε.), του Συνεταιρισμού Φαρμακοποιών Αιγαίου και Κρήτης (ΣΥ.Φ.Α.Κ.) και του Συνεταιρισμού Φαρμακοποιών Θεσσαλονίκης (ΣΥ.ΦΑ.).

Στο πλαίσιο της Εκστρατείας, στόχος της οποίας είναι να ενημερώσει τους ασθενείς με χρόνια νοσήματα, αλλά και το ευρύ κοινό, για την αναγκαιότητα της απαρέγκλιτης τήρησης της αγωγής που έχει συστήσει ο θεράπων ιατρός, η Servier Hellas έχει σχεδιάσει μέχρι σήμερα σημαντικές πρωτοβουλίες, οι οποίες αντικατοπτρίζουν αυτή την αφοσίωση:

Δημιουργία ιστοσελίδας www.akolouthotinagogi.gr – Η ιστοσελίδα περιλαμβάνει αναλυτική ενημέρωση για τα αίτια και τις επιπτώσεις της χαμηλής προσήλωσης, καθώς και χρήσιμες συμβουλές και εργαλεία που βοηθούν τον ασθενή να ακολουθεί σωστά την αγωγή του.

Εκπαιδευτικά προγράμματα – Από το 2020, η Servier Hellas έχει εκπαιδεύσει εκατοντάδες Επαγγελματίες Υγείας, ώστε να βοηθούν τους ασθενείς να ξεπερνούν τις προκλήσεις της προσήλωσής τους στην αγωγή.

Μελέτη παρατήρησης “CONCORD: Evaluation of the program CONVINCE for the monitORing by the pharmacists of patients with Dyslipidemia, Hypertension & Chronic Venous Disease compliance” – Η μελέτη CONCORD καταδεικνύει τη σημαντική συνεισφορά του φαρμακοποιού στη βελτίωση της προσήλωσης για τους ασθενείς με χρόνια νοσήματα. Όσον αφορά στα ευρήματα της μελέτης, υπογραμμίζεται πως με το τέλος των 4 μηνών του προγράμματος, διαπιστώθηκε αύξηση 23% στην προσήλωση των ασθενών, με πραγματικό θετικό αντίκτυπο στην υγεία τους, μετά την παρέμβαση του φαρμακοποιού2,3.

Χάρτα Προσήλωσης στην Αγωγή – μία συμμαχία μεταξύ της Servier Hellas και της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Αθηροσκλήρωσης, της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης, του Ελληνικού Οργανισμού Εγκεφαλικών, της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών, του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου και της Ένωσης Ασθενών Ελλάδος, η οποία αποτελεί ορόσημο στη συλλογική προσπάθεια ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης για τη σημασία της τήρησης της θεραπευτικής αγωγής.

Προσήλωση στην αγωγή

Σε παγκόσμιο επίπεδο, τα ποσοστά προσήλωσης των ασθενών στη θεραπευτική τους αγωγή και οι αλλαγές στον τρόπο ζωής είναι επικίνδυνα χαμηλά 4 . Μελέτες αποδεικνύουν πως 1 στα 10 καρδιαγγειακά συμβάματα θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί, εάν ο ασθενής λάμβανε σωστά την αγωγή του5. Στις χώρες υψηλού εισοδήματος, εκτιμάται ότι περισσότερο από το 50% των ασθενών με χρόνιες παθήσεις δεν τηρούν σωστά την αγωγή τους. Τα ποσοστά είναι ακόμη χαμηλότερα στις χώρες χαμηλού εισοδήματος 6 .

Τα ερευνητικά δεδομένα δείχνουν πως η προσήλωση των ασθενών στη θεραπευτική αγωγή είναι βασικός πυλώνας στη βελτίωση της έκβασης της υγείας του ασθενούς, αλλά και της βιωσιμότητας των συστημάτων υγείας. Συγκεκριμένα, η προσήλωση στη θεραπευτική αγωγή μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο θνησιμότητας μακροπρόθεσμα κατά 21%7, ενώ, το κόστος για τα συστήματα υγείας και την κοινωνία μπορεί να μειωθεί από 80€ έως 125€ δις 8 .

Η Public & External Affairs Director της Servier Ελλάδας & Κύπρου, Στέλλα Χαλακατεβάκη, δήλωσε: «Η βελτίωση της προσήλωσης των ασθενών στη θεραπευτική αγωγή αποτελεί στρατηγικό μας στόχο, γι’ αυτό είμαστε και θα παραμείνουμε πιστοί σε αυτή μας τη δέσμευση, προκειμένου να συμβάλλουμε στη συλλογική προσπάθεια που γίνεται για αυτό το τόσο σημαντικό ζήτημα. Η Εκστρατεία Ευαισθητοποίησης της Servier Hellas για την Ορθή Χρήση Φαρμάκων με τίτλο «Μη γίνεσαι γιατρός του εαυτού σου» και οι ενέργειες που έχουμε υλοποιήσει μέχρι σήμερα στο πλαίσιο αυτής της καμπάνιας, είναι απόλυτα εναρμονισμένες με το στόχο του κινήματος #DontMissAMoment του World Heart Federation, γι’ αυτό και μας βρίσκετε συμμάχους. Σήμερα, γιορτάζουμε μία πολύ σημαντική ημέρα, για πρώτη φορά, την Παγκόσμια Ημέρα Προσήλωσης στην Αγωγή, η οποία ευελπιστούμε ότι θα κινητοποιήσει όλα τα εμπλεκόμενα μέρη στην αντιμετώπιση του φαινομένου της χαμηλής προσήλωσης των ασθενών στην αγωγή τους. Η προσήλωση στη θεραπευτική αγωγή είναι κάτι παραπάνω από την ορθή χρήση των φαρμάκων – αφορά στην ευθυγράμμιση των πολιτικών υγείας με τις ανάγκες του ασθενούς, την από κοινού λήψη αποφάσεων και την ενδυνάμωση των ασθενών. Είμαστε πεπεισμένοι ότι όλοι μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε και να διαμορφώσουμε ένα πιο υγιές αύριο».

