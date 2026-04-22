Πάνω από 130 εκπρόσωποι των οργανώσεων ασθενών, της Πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας και της φαρμακευτικής βιομηχανίας συμμετείχαν στο δεύτερο ΣΦΕΕ Patient Think Tank Summit που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος χθες, 21 Απριλίου 2026, σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Το φόρουμ ανέδειξε τον καθοριστικό ρόλο του ασθενή στο σύγχρονο σύστημα υγείας, καθώς και την ανάγκη διασφάλισης έγκαιρης και ισότιμης πρόσβασης στη φαρμακευτική καινοτομία.

Την έναρξη του ΣΦΕΕ Patient Think Tank Summit έκανε με ομιλία του ο Υπουργός Υγείας κ. Άδωνις-Σπυρίδων Γεωργιάδης. Ο Υπουργός Υγείας εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες προς τους εκπροσώπους των ασθενών και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για τη συμβολή τους στην ενίσχυση της συνεργασίας στον χώρο της υγείας. Όπως ανάφερε χαρακτηριστικά: «Στην εποχή που ζούμε, ευτυχώς για την ανθρωπότητα, οι νέες θεραπείες είναι διαρκώς περισσότερες και καλύτερες, αλλά ταυτόχρονα και αρκετά πιο δαπανηρές. Άρα εδώ πρέπει να φτιάξουμε μια διαδικασία διαφανή και δομημένη, που θα εξασφαλίζει την ισότιμη πρόσβαση όλων των ασθενών που θα λαμβάνουν το φάρμακο που πραγματικά χρειάζονται. Πιστεύω, λοιπόν, ότι κάνουμε ένα μεγάλο βήμα με το ερανιστικό νομοσχέδιο και στην κοινοβουλευτική διαδικασία που θα ακολουθήσει θα προσκληθεί ο ΣΦΕΕ όπως και η Ένωση Ασθενών, ώστε να καταθέσουν τις απόψεις τους. Θα προχωρήσουμε και στο Ταμείο Μεταβατικής Αποζημίωσης, γνωστό και ως Ταμείο Καινοτομίας, που θα μπορεί να παρέχει ειδικούς όρους για φάρμακα, με χαμηλότερα επίπεδα clawback, ως κίνητρο για την ένταξή τους στη θετική λίστα».

Στο χαιρετισμό του ο Πρόεδρος του ΣΦΕΕ, κ. Ολύμπιος Παπαδημητρίου, τόνισε ότι «Μετά την περσινή επιτυχία, θεωρούμε πως αυτή η ημερίδα πλέον μπορεί να καθιερωθεί σαν θεσμός, ο οποίος θα επικεντρώνεται στη συζήτηση γύρω από ουσιαστικά ζητήματα που αφορούν τους ασθενείς, σε συνεργασία βέβαια με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Στο ΣΦΕΕ γνωρίζουμε πως η ενεργός συμμετοχή των ασθενών στη διαμόρφωση της πολιτικής για το φάρμακο μπορεί να παράξει καταρχήν βελτιωμένες εκβάσεις για τους ίδιους, για τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης αλλά και για την κοινωνία συνολικά. Η ουσιαστική συμπερίληψη των ασθενών είναι στρατηγική προτεραιότητα για μας».

Στον χαιρετισμό του ο κ. Ιωάννης Βαρδακαστάνης, Πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ), έθεσε ζήτημα αντιπροσωπευτικότητας, τονίζοντας ότι «θεσμικά αναγνωρισμένοι φορείς ατόμων με αναπηρία δεν εκπροσωπούνται επαρκώς. Υπάρχει διάκριση μεταξύ συμμετοχής στον διάλογο και θεσμικής εκπροσώπησης, και απαιτούνται αντικειμενικά κριτήρια».

Η κα Μέμη Τσεκούρα, Πρόεδρος της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας τόνισε ότι η ουσιαστική σύμπραξη οδηγεί σε καλύτερο σχεδιασμό πολιτικών και ότι η επιτυχία κρίνεται από τη βελτίωση της πρόσβασης των ασθενών.

Από την πλευρά του ο κ. Γιώργος Καπετανάκης, Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου ανέφερε ότι το νέο σύστημα διακυβέρνησης ποιότητας και ασφάλειας ασθενών αποτελεί θετική εξέλιξη, ενώ τόνισε την ανάγκη συμμετοχής των ασθενών στις επιτροπές και επεσήμανε τις προκλήσεις που αφορούν το κόστος, τις ανισότητες και την πρόσβαση στις θεραπείες.

Τέλος, ο κ. Δημήτρης Αθανασίου, Α’ Αντιπρόεδρος της Ένωσης Σπανίων Ασθενών Ελλάδος ανέφερε ότι στα σπάνια νοσήματα η πρόσβαση είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα φάρμακο και πως μόνο περίπου το 5% των ασθενών έχει πρόσβαση σε θεραπεία, σημειώνοντας ότι το νέο θεσμικό πλαίσιο που αναμένεται να ψηφιστεί θα δημιουργήσει περαιτέρω προσκόμματα.

Ακολούθησαν συζητήσεις σε 3 πάνελ, τα οποία συντόνισαν ο κ. Κυριάκος Σουλιώτης, Καθηγητής Πολιτικής Υγείας και Κοσμήτωρ της Σχολής Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και ο κ. Λευτέρης Θηραίος, Γενικός-Οικογενειακός Ιατρός – Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Κέντρο Υγείας Βάρης – Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης, Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε. – Πρόεδρος Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών.

Κατά τη διάρκεια του πρώτου πάνελ με τίτλο «Συμμετοχή ασθενών», αναπτύχθηκαν θέματα όπως η συμμετοχή ασθενών στο κόστος φαρμάκων και διαγνωστικών εξετάσεων, η διαφορά τιμής αναφοράς και λιανικής τιμής, η πρόσβαση ανασφάλιστων ασθενών, τα κέντρα εμπειρογνωμοσύνης και οι παράνομες ή/και παράτυπες πληρωμές στο σύστημα υγείας.

Στη διάρκεια του δεύτερου πάνελ με τίτλο «Χρηματοδότηση – Πρόσβαση» συζητήθηκαν θέματα όπως η υποχρηματοδότηση της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης και οι επιπτώσεις της στους Έλληνες ασθενείς, οι καθυστερήσεις σε φάρμακα που εισάγονται μέσω ΣΗΠ και μέσω ΙΦΕΤ, το καθεστώς των βιοδεικτών, οι ανικανοποίητες ιατρικές ανάγκες (unmet medical needs) και το Ταμείο Καινοτομίας.

Στο τρίτο και τελευταίο πάνελ με τίτλο «Ασφάλεια διακίνησης» συζητήθηκαν τα θέματα σχετικά με τη διανομή Φαρμάκων Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ) κατ’ οίκον και από ιδιωτικά φαρμακεία (τήρηση κανόνων ψυχρής αλυσίδας, ασφαλής μεταφορά και διακίνηση φαρμάκων κοκ) αλλά και την φαρμακοεπαγρύπνηση και την προσήλωση στην φαρμακευτική αγωγή.

Συνολικά, κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης αναδείχθηκε η επιτακτική ανάγκη εκσυγχρονισμού του συστήματος υγείας με επίκεντρο τον ασθενή, διασφαλίζοντας ισότιμη πρόσβαση σε καινοτόμες θεραπείες, ενώ τονίστηκε η σημασία της ουσιαστικής συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων για τη διαμόρφωση μιας βιώσιμης φαρμακευτικής πολιτικής και τη βελτίωση των αποτελεσμάτων υγείας. Η διοργάνωση ολοκληρώθηκε με την ανανέωση του ραντεβού για το επόμενο έτος και την πραγματοποίηση του 3ου ΣΦΕΕ Patient Think Tank Summit.