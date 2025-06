Η Ελλάδα, όπως και πολλές χώρες, καλείται να διαχειριστεί σημαντικές προκλήσεις, όπως την υποχρηματοδότηση του συστήματος υγείας, τη γήρανση του πληθυσμού, την αύξηση των χρονίως νοσούντων την υποστελέχωση του υγειονομικού προσωπικού, την πρόκληση της εισόδου νέων θεραπειών υψηλής αξίας και πολλές άλλες. Οι προκλήσεις αυτές εντείνονται από ευρύτερες παγκόσμιες εξελίξεις, όπως το αυξημένο κόστος ζωής και οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, που απειλούν άμεσα τη βιωσιμότητα του συστήματος υγείας και αυξάνουν τις προκλήσεις πρόσβασης στην υγειονομική φροντίδα. Οι προκλήσεις αυτές, αλλά και οι ευκαιρίες που αναδεικνύονται, θα συζητηθούν στο 2ο ΣΦΕΕ Summit που διοργανώνει ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) την Τρίτη 24 Ιουνίου 2025, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, με τίτλο: «Delivering Value in an Evolving Landscape».

Παρά τις δυσκολίες, διανύουμε μια περίοδο «φαρμακευτικής αναγέννησης», με τη χώρα μας να διεκδικεί πλέον ηγετικό ρόλο στην καινοτομία στον χώρο της υγείας. Έτσι, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά κορυφαίες προσωπικότητες από τον χώρο της υγείας, της πολιτικής και της φαρμακευτικής βιομηχανίας θα συναντηθούν στο 2ο ΣΦΕΕ Summit με στόχο την ανάδειξη των κρίσιμων προκλήσεων τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο, αλλά και την ανάδειξη ρεαλιστικών λύσεων για ένα βιώσιμο φαρμακευτικό πλαίσιο. Στο επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθεί η καινοτομία και η πρόσβαση των Ελλήνων ασθενών σε νέες θεραπευτικές λύσεις, η βιωσιμότητα του συστήματος υγείας, η αξιοποίηση των δεδομένων, οι δυνατότητες του ψηφιακού μετασχηματισμού και της τεχνητής νοημοσύνης, η θέση της Ελλάδας στο ευρωπαϊκό υγειονομικό τοπίο, καθώς και η χάραξης μιας φαρμακευτικής πολιτικής με επίκεντρο τον ασθενή.

Σημαντικές συμμετοχές από Ελλάδα και Ευρώπη

Από την πλευρά της ελληνικής Πολιτείας θα συμμετάσχουν, μεταξύ άλλων: ο Υπουργός Υγείας κ. Άδωνις Γεωργιάδης, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Δημήτρης Παπαστεργίου, ο Υφυπουργός Υγείας, κ. Μάριος Θεμιστοκλέους, η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας κα. Ειρήνη Αγαπηδάκη, ο Γενικός Γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Υγείας κ. Άρης Αγγελής και η Γενική Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κα Παυλίνα Καρασιώτου.

Από τη διεθνή κοινότητα ξεχωρίζουν: ο Stefan Oelrich, First Vice-President της EFPIA και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Bayer AG (διαδικτυακά), ο Dennis Ostwald, CEO του WifOR Institute, και η Mervi Siltanen, Acting Director, Findata, Finland.

Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Φαρμακευτικών Βιομηχανιών και Ενώσεων (EFPIA), υπογραμμίζοντας τον θεσμικό του ρόλο και τον ευρωπαϊκό του προσανατολισμό.

Το ΣΦΕΕ Summit 2025 αναμένεται να αποτελέσει και φέτος σημείο αναφοράς για τον κλάδο της υγείας και του φαρμάκου. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφή επισκεφθείτε το: https://sfeesummit.gr/