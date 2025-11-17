Ένα από τα σημαντικότερα επιστημονικά γεγονότα της χρονιάς θα φιλοξενήσει η Αθήνα, από τις 19 έως τις 23 Νοεμβρίου 2025. Πρόκειται για το 34ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής & International Surgical Forum, που διοργανώνεται από την Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία στο Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών.

Υπογραμμίζεται ότι περισσότεροι από 1.500 Έλληνες και ξένοι σύνεδροι αναμένεται να συμμετάσχουν στην πενθήμερη διοργάνωση.

Η επίσημη Τελετή Έναρξης θα είναι ανοιχτή στο κοινό και θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου και ώρα 19.15, με κεντρικό ομιλητή τον Ακαδημαϊκό Καθηγητή Σταμάτιο Κριμιζή, κορυφαία διεθνή προσωπικότητα στο χώρο της αστροφυσικής και διαστημικής επιστήμης.

Ένα Συνέδριο με πολλαπλές θεματικές και πρακτική εκπαίδευση

Με ιδιαίτερα πυκνό και ενδελεχές πρόγραμμα, το Συνέδριο περιλαμβάνει σεμινάρια, προσυνεδριακές εκδηλώσεις και πέντε εξειδικευμένα workshops, που στοχεύουν στην εκπαίδευση των συμμετεχόντων σε σύγχρονες χειρουργικές τεχνικές και τεχνολογικές εφαρμογές. Όπως επισημαίνουν οι διοργανωτές, ο συνδυασμός θεωρίας και hands-on πρακτικής αποτελεί βασικό εργαλείο επιμόρφωσης και εξέλιξης για όλους τους χειρουργούς, νέους, αλλά και έμπειρους.

Νέοι χειρουργοί στο προσκήνιο: “Meet the Program Directors” και “The Surgical Arena”

Φέτος, το Συνέδριο εισάγει για πρώτη φορά την καινοτόμο δράση “Meet the Program Directors”, που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου. Νέοι χειρουργοί, ειδικευόμενοι και φοιτητές ιατρικής θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά Διευθυντές μεγάλων Χειρουργικών Προγραμμάτων του εξωτερικού, και να συζητήσουν μαζί τους για εκπαίδευση, έρευνα και προοπτικές καριέρας στο εξωτερικό.

Παράλληλα, το διαδραστικό Quiz Ειδικευομένων – “The Surgical Arena” προσφέρει μια πρωτότυπη εμπειρία επιστημονικής αναμέτρησης, όπου οι συμμετέχοντες δοκιμάζουν τις γνώσεις και τα αντανακλαστικά τους σε θέματα γενικής χειρουργικής, σε ένα περιβάλλον συναγωνισμού και ομαδικότητας. Πρόκειται για ένα event με ιδιαίτερη απήχηση στην νέα γενιά χειρουργών, καθώς 23 ομάδες ειδικευομένων από όλη την Ελλάδα έχουν δηλώσει συμμετοχή, ξεπερνώντας κάθε προσδοκία της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου.

Επένδυση στην έρευνα

Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα έχει η 2η Ημέρα Χειρουργικής Έρευνας, με τη συμμετοχή 25 ειδικευόμενων από όλη την Ελλάδα. Τα ερευνητικά πρωτόκολλα που θα παρουσιαστούν, θα αξιολογηθούν από ειδική Επιτροπή, με το Καλύτερο Πρωτόκολλο να χρηματοδοτείται με 3.000€. Τα αποτελέσματά του θα παρουσιαστούν στο επόμενο 35ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής.

Ταυτόχρονα, σημαντική είναι η έναρξη της διεθνούς συνεργασίας του περιοδικού της ΕΧΕ Hellenic Journal of Surgery (HJS) με το διεθνές περιοδικό Surgery, η οποία εγκαινιάζεται και με έναν κοινό διαγωνισμό στα πλαίσια του 34ου Πανελληνίου Συνεδρίου Χειρουργικής. Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για:

25 επιλεγμένες εργασίες στο σύνολο

8 εργασίες προς δημοσίευση πλήρους κειμένου σε ειδικό τεύχος του περιοδικού Surgery

17 εργασίες προς δημοσίευση περίληψης σε ειδικό τεύχος του περιοδικού HJS

5 επιλεγμένες εργασίες προς παρουσίαση σε ειδική συνεδρία του 34ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Χειρουργικής.

Διεθνής παρουσία και πολυεπίπεδη συνεργασία

Η φετινή διοργάνωση ενισχύει την εξωστρέφεια της ελληνικής χειρουργικής κοινότητας, με τη συμμετοχή σημαντικών διεθνών εταιρειών, όπως η Association for Academic Surgery (AAS), το ACS – Greek Chapter (American College of Surgeons), η SSAT (Society for Surgery of the Alimentary Tract), το Royal College of Surgeons of Edinburgh (RCSEd) και η Association of Surgeons of Great Britain and Ireland (ASGBI).

Παράλληλα, στο Επιστημονικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου συμμετέχουν ενεργά με αφιερωμένα στρογγυλά τραπέζια πολλές άλλες ελληνικές επιστημονικές εταιρείες εξειδικεύσεων.

Τα μηνύματα της Οργανωτικής Επιτροπής

Οι Πρόεδροι της Οργανωτικής Επιτροπής, Καθηγητής Νικόλαος Ι. Νικητέας, Δρ. Κωνσταντίνος Αλεξίου και Δρ. Νικόλαος Σικαλιάς, τονίζουν ότι με το 34ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, η Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία φιλοδοξεί να ανταποκριθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις ανάγκες των Ελλήνων χειρουργών για συνεχή Μετεκπαίδευση και ενημέρωση και να αναδείξει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο χώρος: την είσοδο της Τεχνητής Νοημοσύνης στην ιατρική πράξη, τις εξελίξεις στη μοριακή βιολογία και την ογκολογία, τη γήρανση του πληθυσμού και την αύξηση της συννοσηρότητας των χειρουργικών ασθενών, αλλά και την ασφάλεια των ιατρικών εργαλείων και πράξεων.

Παράλληλα, υπογραμμίζουν ότι η εκπαίδευση των νέων χειρουργών παραμένει πάντα σταθερή προτεραιότητα σε όλα τα Συνέδρια της ΕΧΕ, ενώ και στη φετινή διοργάνωση, στόχος είναι και ο ανοιχτός και γόνιμος διάλογος μεταξύ δημοσίου, ιδιωτικού και πανεπιστημιακού τομέα χειρουργών, μέσω του οποίου και με τη συμμετοχή διεθνών ειδικών θα εξελιχθεί η επιστημονική συνέργεια στη φροντίδα του χειρουργικού ασθενούς.