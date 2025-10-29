Μια σύγχρονη πλατφόρμα διαλόγου, καινοτομίας και εκπαίδευσης, που συνδέει τον κόσμο της Καρδιολογίας με τη βιοϊατρική τεχνολογία, την εφαρμοσμένη έρευνα και τις πραγματικές ανάγκες της καθημερινής κλινικής πράξης, είναι το 3ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο «CardioDialogues», που διοργανώνει από τις 31 Οκτωβρίου έως τις 2 Νοεμβρίου στην Αίγλη Ζαππείου, το Ελληνικό Ίδρυμα Καρδιαγγειακών Παθήσεων σε συνεργασία με τις Καρδιολογικές Κλινικές του Κωνσταντοπουλείου Γ.Ν. Νέας Ιωνίας, του Γ.Ν. “Ασκληπιείου Βούλας”, του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας και της Ευρωκλινικής Αθηνών.

Το συνέδριο αυτό αποτελεί καινοτομία στη δομή του, καθώς με εξελιγμένα οπτικοακουστικά και σκηνικά μέσα, οι παρουσιάσεις είναι σύντομης διάρκειας μόνο πέντε λεπτών, χωρίς podium και πλαισιωμένες από συζήτηση αυστηρά 15 λεπτών με το επιστημονικό forum και το κοινό. Σκοπός μας, η γρήγορη αλλά παράλληλα σε βάθος ανάλυση των θεμάτων αιχμής της σύγχρονης Καρδιολογίας. Ανάμεσα σε αυτά είναι ο αιφνίδιος καρδιακός θάνατος και η πρόληψή του, η σύγχρονη διαδερμική αντιμετώπιση των βαλβιδοπαθειών, οι νέες προκλήσεις της καρδιαγγειακής απεικόνισης με την χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και οι καινούργιες μέθοδοι φαρμακευτικής αντιμετώπισης των καρδιακών νόσων.

Πέρα από τις διαδραστικές συνεδρίες (όλες με πολλές ψηφοφορίες των συμμετεχόντων), θα υπάρχουν για πρώτη φορά οι “Αντίλογοι” όπου ο ίδιος πολύ έμπειρος ομιλητής θα …αντικρούει τον εαυτό του, θέλοντας να δείξει ότι τα επιστημονικά δεδομένα μπορεί να έχουν διαφορετικές σκοπιές θεώρησης, αλλά και σύνεδροι σε ρόλο “προβοκάτορα” που θα αποδεικνύουν επίσης ότι σε οποιοδήποτε επιστημονικό διάλογο μπορεί να υπάρχει και η -ίσως ακραία- αντίθεση. Τέλος, συζητήσεις πέρα από τα στενά όρια της Καρδιολογίας για θέματα καρδιακής νοσηρότητας, που απαιτούν συνεργασία και με άλλες ειδικότητες, στο πλαίσιο της ολιστικής αντιμετώπισης του ασθενούς.

Μέγας πρωταγωνιστής και φέτος το CardioDialogues Training Village. Ένας νέος εκπαιδευτικός θεσμός. Σε ένα χώρο ανοιχτό στη γνώση, τη δράση και την προσομοίωση ιατρικών τεχνικών, με προεγγραφές για συγκεκριμένο αριθμό συμμετεχόντων σε 5 παράλληλες αίθουσες, με 14 προγράμματα προσομοίωσης και 5 εξειδικευμένα κλινικά φροντιστήρια σε 7 συνεδρίες.

Όπως κάθε χρόνο, θα φιλοξενηθούν Σεμινάρια Καρδιαγγειακής Αποκατάστασης για Φυσικοθεραπευτές, ενώ στο πλαίσιο των δράσεων για το κοινό θα πραγματοποιηθεί ξανά το πιστοποιημένο σεμινάριο πρώτων βοηθειών (Σεμινάριο Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης) (BLS) με πιστοποίηση από το European Resuscitation Council.