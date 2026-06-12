Η Ελλάδα διαθέτει ισχυρή παραγωγική βάση, εξαγωγικό προσανατολισμό και ανθρώπινο δυναμικό υψηλής κατάρτισης. Μπορεί όμως να μετατρέψει αυτά τα πλεονεκτήματα σε διεθνή ανταγωνιστικότητα και να διεκδικήσει πρωταγωνιστικό ρόλο στο κομμάτι της έρευνας και καινοτομίας; Το ερώτημα αυτό βρέθηκε στο επίκεντρο της συζήτησης «Μπορεί η Ελλάδα να είναι ανταγωνιστική; Η θέση της χώρας στο παγκόσμιο οικοσύστημα υγείας και καινοτομίας», που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 3ου ΣΦΕΕ Summit που πραγματοποιεί ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ).

Κοινή διαπίστωση ήταν ότι η χώρα διαθέτει όλα τα απαραίτητα συστατικά για να ενισχύσει τη θέση της στον παγκόσμιο χάρτη της υγείας και της καινοτομίας. Ωστόσο, για να αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητες αυτές απαιτούνται συνέπεια, προβλεψιμότητα, επενδύσεις στην έρευνα, ταχύτερες διαδικασίες και ένα ισχυρό οικοσύστημα που θα συνδέει παραγωγή, κλινική έρευνα, βιοτεχνολογία και επιχειρηματικότητα.

Ο Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Λευτέρης Κρητικός, εμφανίστηκε αισιόδοξος για τις προοπτικές της χώρας, απαντώντας θετικά στο ερώτημα αν η Ελλάδα μπορεί να είναι ανταγωνιστική. «Ναι, μπορούμε. Η Ελλάδα δεν ξεκινά από το μηδέν. Διαθέτει ανθρώπινο κεφάλαιο υψηλής ποιότητας και ισχυρή φαρμακοβιομηχανία», ανέφερε. Ο κ. Κρητικός υπογράμμισε ότι το επενδυτικό clawback έχει αποδειχθεί ένα αποτελεσματικό εργαλείο προσέλκυσης επενδύσεων, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στον αναπτυξιακό νόμο και στο σταθερό επενδυτικό περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια. «Η προβλεψιμότητα είναι προϋπόθεση για να επενδύει και να καινοτομεί μια επιχείρηση. Η δέσμευσή μας είναι να συνεχίσουμε με συνέπεια αυτή την πολιτική», σημείωσε.

Η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της AbbVie για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα, Λαμπρίνα Μπαρμπετάκη, τόνισε ότι η ανταγωνιστικότητα μιας χώρας καθορίζεται και από την ικανότητά της να επενδύει στα συγκριτικά της πλεονεκτήματα. «Η Ελλάδα διαθέτει εξαιρετικούς επιστήμονες και ερευνητικά κέντρα. Αυτή είναι η πρώτη και βασικότερη προϋπόθεση για να αναπτύξουμε ένα ισχυρό οικοσύστημα καινοτομίας», ανέφερε. «Δεν αρκεί να έρχονται οι νέες θεραπείες στη χώρα. Πρέπει η πρόσβαση των ασθενών σε αυτές να γίνεται πράξη. Παράλληλα, δεν πρέπει να χάνουμε σε ταχύτητα ούτε να αφήνουμε ανεκμετάλλευτες τις δυνατότητές μας στην έρευνα, την ανάπτυξη και τα δεδομένα υγείας», υπογράμμισε.

Ο Sergio Diaz, Αξιολογητής Κλινικών Δοκιμών στον Ισπανικό Οργανισμό Φαρμάκων και Προϊόντων Υγείας, παρουσίασε το παράδειγμα της Ισπανίας ως μια χώρα που κατάφερε να εξελιχθεί σε ευρωπαϊκό ηγέτη στην κλινική έρευνα. «Το κλειδί είναι η προβλεψιμότητα. Οι εταιρείες και οι ερευνητές γνωρίζουν τους κανόνες του παιχνιδιού και γνωρίζουν ότι οι διαδικασίες λειτουργούν», ανέφερε. Περιγράφοντας το ισπανικό μοντέλο, εξήγησε ότι οι εγκρίσεις κλινικών δοκιμών ολοκληρώνονται μέσω fast-track διαδικασιών σε περίπου 50 ημέρες, ενώ καθοριστικό ρόλο παίζουν τα ισχυρά νοσοκομεία, το εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, η διαφάνεια μέσω δημόσιου μητρώου κλινικών μελετών και το εκτεταμένο δίκτυο επιτροπών δεοντολογίας και προστασίας των ασθενών. «Οι επενδύσεις στις κλινικές μελέτες έρχονται όταν υπάρχει ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα. Η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να ενώσει τα κομμάτια του παζλ και να ακολουθήσει μια αντίστοιχη πορεία», σημείωσε.

Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Lavipharm, Παναγιώτης Γιαννουλέας, υποστήριξε ότι η Ελλάδα έχει ήδη αποδείξει στην πράξη την ανταγωνιστικότητά της. «Οι εξαγωγές φαρμάκων αγγίζουν τα 2,5 δισ. ευρώ και λειτουργούν περισσότερες από 50 παραγωγικές μονάδες στη χώρα. Δεν χρειάζεται πλέον να συζητάμε αν είμαστε ανταγωνιστικοί. Πρέπει να συζητάμε ποιο είναι το επόμενο επίπεδο ανάπτυξης», τόνισε.

Ο Αντιπρόεδρος της Vianex, Κώστας Παναγούλιας, ανέδειξε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας, επισημαίνοντας ότι αποτελεί έναν από τους πιο παραγωγικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας. «Η ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών, οι σύγχρονες παραγωγικές υποδομές και η τεχνογνωσία που διαθέτει ο κλάδος είναι βασικοί λόγοι που μας καθιστούν ανταγωνιστικούς διεθνώς», σημείωσε.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Neuphoria Therapeutics Inc., Σπύρος Παπαπετρόπουλος, επικεντρώθηκε στις προοπτικές της βιοτεχνολογίας και των νέων θεραπειών. «Η Ελλάδα μπορεί να είναι ανταγωνιστική, αλλά πρέπει να το πετύχει με τον δικό της τρόπο: μέσα από ένα πιο ευέλικτο, εξωστρεφές μοντέλο που θα αξιοποιεί τα ιδιαίτερα πλεονεκτήματά της», ανέφερε.