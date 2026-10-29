Τα 40 χρόνια από την ίδρυσή του γιόρτασε ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Ιατρικών & Βιοτεχνολογικών Προϊόντων (ΣΕΙΒ), με επετειακή εκδήλωση την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2026 στην Αθήνα. Συμμετείχαν περισσότεροι από 200 προσκεκλημένοι: εκπρόσωποι της Πολιτείας και θεσμικών φορέων της Υγείας, συλλόγων ασθενών, της επιστημονικής κοινότητας, του Τύπου και των εταιρειών-μελών.

Την εκδήλωση άνοιξε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΙΒ, κ. Δημήτρης Νίκας, ο οποίος ανέτρεξε στη διαδρομή του Συνδέσμου: από την ίδρυσή του το 1986 ως ΠΑΝΣΠΕΣΙΜ από τριάντα εταιρείες, τη μετεξέλιξή του σε ΣΕΠ Επιστημών και Υγείας το 2002, έως τη σημερινή του μορφή ως ΣΕΙΒ το 2013. Ευχαρίστησε τους ιδρυτές, τους Προέδρους και τα Διοικητικά Συμβούλια, τα στελέχη και τις εταιρείες που στήριξαν τον Σύνδεσμο όλα αυτά τα χρόνια.

Όπως σημείωσε, η εξέλιξη αυτή δεν ήταν απλώς αλλαγή ονόματος, αλλά αντανακλά την αλλαγή στη φυσιογνωμία του κλάδου: από την προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού στην παροχή ολοκληρωμένων τεχνολογικών λύσεων, και από την εκπροσώπηση των προμηθευτών στη συμμετοχή στον διάλογο για την πολιτική υγείας. Σήμερα ο ΣΕΙΒ αριθμεί 186 εταιρείες-μέλη, που αντιπροσωπεύουν περίπου τα δύο τρίτα της ελληνικής αγοράς ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Ο κ. Νίκας στάθηκε σε μια αντίφαση: η Ευρώπη παραμένει παγκόσμιος πρωταγωνιστής στην ιατρική τεχνολογία, που το 2025 κατέγραψε περισσότερα από 12.000 εγκεκριμένα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, περισσότερα από κάθε άλλο τεχνολογικό πεδίο. Δυσκολεύεται όμως ολοένα περισσότερο να μεταφέρει την καινοτομία στην κλινική πράξη.

Χαιρετισμούς απηύθυναν ο Υπουργός Υγείας, κ. Άδωνις Γεωργιάδης, και ο Τομεάρχης Υγείας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (Ε.Λ.Α.Σ.), κ. Σπύρος Δρίτσας. Γραπτούς χαιρετισμούς απέστειλαν η Γενική Γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Υγείας, κα Δάφνη Νικολάου, ο Διοικητής του ΕΟΠΥΥ, κ. Αθανάσιος Ζαμάνης, και η Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας για τον Διαβήτη (ΕΛΟΔΙ), κα Σοφία Τσιακάλου.

Ακολούθησε η βράβευση πρώην Προέδρων και μελών των Διοικητικών Συμβουλίων του Συνδέσμου, καθώς και του διοικητικού προσωπικού, σε αναγνώριση της διαχρονικής συμβολής τους στην πορεία του ΣΕΙΒ.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε συζήτηση με θέμα «Ιατρική Τεχνολογία: Πού βρισκόμαστε, πού πρέπει να φτάσουμε», με τον κ. Βασίλη Κοντοζαμάνη, πρώην Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, και την κα Μιρέλλα Καβαδάκη, Legal & Compliance Manager – Legal & Privacy Counsel της MedTech Europe. Συντονιστής ήταν ο κ. Κώστας Αθανασάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Οικονομικών της Υγείας και Οικονομικής Αξιολόγησης των Τεχνολογιών Υγείας στο Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Οι ομιλητές συνέδεσαν την ελληνική με την ευρωπαϊκή οπτική για τον κύκλο ζωής μιας ιατρικής τεχνολογίας, από την έγκριση έως τον ασθενή, με έμφαση στην έγκαιρη πρόσβαση στην καινοτομία, στην αξιολόγηση με βάση την αξία και στη συνεργασία Πολιτείας, επιστημονικής κοινότητας, επιχειρήσεων και συλλόγων ασθενών.

Κλείνοντας, ο κ. Δημήτρης Νίκας υπογράμμισε ότι, όπως πριν από σαράντα χρόνια, το ζητούμενο παραμένει η συνεργασία, με κοινό στόχο οι δυνατότητες της σύγχρονης ιατρικής τεχνολογίας να είναι προσβάσιμες σε κάθε ασθενή που τις έχει ανάγκη: «Η επιτυχία μας δεν θα κριθεί από το πόσες νέες τεχνολογίες θα εισαχθούν στην ελληνική αγορά, αλλά από το πόσοι άνθρωποι θα μπορέσουν να ωφεληθούν από αυτές».

Για την Ελλάδα, επισήμανε ότι το ζητούμενο δεν είναι η έλλειψη γνώσης ή ικανών ανθρώπων, αλλά ένα περιβάλλον που θα τους επιτρέπει να αποδώσουν. Η χρηματοδότηση συχνά δεν ακολουθεί την εξέλιξη των θεραπευτικών δυνατοτήτων, οι μηχανισμοί αυτόματων επιστροφών δημιουργούν αβεβαιότητα, και οι προμήθειες εστιάζουν συχνά στην αρχική τιμή αντί για τη συνολική αξία μιας τεχνολογίας, με αποτέλεσμα καθυστερήσεις στην πρόσβαση των ασθενών. Η μετάβαση από τη λογική του κόστους στη λογική της αξίας, τόνισε, είναι προϋπόθεση για ένα βιώσιμο σύστημα υγείας.

Για την επόμενη δεκαετία, περιέγραψε έναν ΣΕΙΒ που, πέρα από την εκπροσώπηση των μελών του, λειτουργεί ως εταίρος στον σχεδιασμό του συστήματος υγείας: με προτάσεις που στηρίζονται σε δεδομένα, μεταφορά διεθνούς εμπειρίας και καλών πρακτικών, και συνεργασία με την Πολιτεία, τους επιστημονικούς φορείς και τους συλλόγους ασθενών, αναλαμβάνοντας και το μερίδιο ευθύνης που του αναλογεί. «Δεν ζητάμε απλώς να συμμετέχουμε στον διάλογο. Θέλουμε να συμβάλουμε στη διαμόρφωση και στην υλοποίηση λύσεων», ανέφερε.