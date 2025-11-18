Μετά τη μεγάλη επιτυχία των έξι προηγούμενων συνεδρίων, ο Σύλλογος Αντιπροσώπων Φαρμακευτικών Ειδών και Ειδικοτήτων (Σ.Α.Φ.Ε.Ε.) διοργανώνει το 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικών Μελετών και Έρευνας, με θέμα «Η Τεχνητή Νοημοσύνη στην ανάπτυξη νέων θεραπειών», την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025, στην αίθουσα ΙΛΙΣΣΟΣ, του ξενοδοχείου Divani Caravel, από τις 10:00 έως τις 15:30.

Το συνέδριο θα διεξαχθεί με τη συμμετοχή κορυφαίων επιστημόνων, φορέων και παραγόντων της φαρμακευτικής αγοράς, καθώς επίσης και εκπροσώπων της πολιτικής ηγεσίας.

Απευθύνεται σε ερευνητές Επιστημών Υγείας, μέλη Επιστημονικών Εταιρειών, στελέχη Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων, CROs, στελέχη του Υπουργείου Υγείας, του ΕΟΦ, των ΔΥΠΕ και Νοσοκομειακών Μονάδων, φαρμακοποιούς και Φοιτητές.

Ο Υπουργός Υγείας, κ. Άδωνις Γεωργιάδης, θα κηρύξει την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου και ο Dr. Αντώνιος Αυγερινός, Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ., Γενικός Διευθυντής του ΣΑΦΕΕ, θα κάνει την προσφώνηση.

Χαιρετισμό θα απευθύνουν οι κ.κ.: Δημήτριος Γιαννακόπουλος, Πρόεδρος του Συλλόγου Αντιπροσώπων Φαρμακευτικών Ειδών και Ειδικοτήτων (Σ.Α.Φ.Ε.Ε.), Γιώργος Παπάζογλου, Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου Αντιπροσώπων Φαρμακευτικών Ειδών και Ειδικοτήτων (Σ.Α.Φ.Ε.Ε.), Σπύρος Σαπουνάς, Πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, και Θωμάς Δόκιος, Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου Εταιρειών Φαρμάκων Ευρείας Χρήσης (Ε.Φ.Ε.Χ.).

Το πρόγραμμα του συνεδρίου έχει επιμεληθεί η Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου με προεδρεύοντα τον Καθηγητή Νανοτεχνολογίας του ΕΚΠΑ Κωνσταντίνο Δεμέτζο και περιλαμβάνει:

Ομιλία για τις «Εφαρμογές Βιοπληροφορικής με εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης σε κλινικά δεδομένα» από τον Καθηγητή Παναγιώτη Βλάμο , Επιστημονικό Διευθυντή Εργαστηρίου Βιοπληροφορικής και Ανθρώπινης Ηλεκτροφυσιολογίας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο.

Στρογγυλό τραπέζι για την «Τεχνητή Νοημοσύνη και Ψηφιακές Θεραπείες. Το ρυθμιστικό πλαίσιο για την Τεχνητή Νοημοσύνη στην Ευρώπη» με συντονιστή τον κ. Κωνσταντίνο Δεμέτζο , Καθηγητή Φαρμακευτικής Νανοτεχνολογίας ΕΚΠΑ, Πρόεδρο Επιστημονικής Ελληνικής Φαρμακευτικής Εταιρείας (ΕΦΕ), Ακαδημαϊκό, τακτικό μέλος Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Επιστημών και Τεχνών.

Κατά τη διάρκειά του θα αναπτυχθούν τα παρακάτω θέματα:

– Πολυπλοκότητα στην ανάπτυξη νέων φαρμάκων» από τον κ. Σταύρο Σταυρινίδη, Καθηγητής στο Τμήμα Φυσικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και μέλος του Chua Memristor Center

– «Τρισδιάστατη εκτύπωση με τεχνητή νοημοσύνη στο σημείο περίθαλψης» από τον κ. Διονύσιο Δουρούμη, Καθηγητή Φαρμακευτικής Τεχνολογίας και Μηχανικής Διεργασιών στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

– «Το Ρυθμιστικό Πλαίσιο της Τεχνητής Νοημοσύνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση» από την κυρία Κατερίνα Δεμέτζου, PhD(c) Business & Law Research Centre, Radboud University, the Netherlands

Στρογγυλό τραπέζι με θέμα «Τεχνητή Νοημοσύνη, Κλινικές Μελέτες και Φαρμακοβιομηχανία» το οποίο θα συντονίσει η κυρία Νατάσσα Σπαγαδώρου , Δημοσιογράφος CNN Greece.

Στη συζήτηση συμμετέχουν οι κ.κ.: Λίλιαν-Βενετία Βιλδιρίδη, Γενική Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας, Ολύμπιος Παπαδημητρίου, Πρόεδρος του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ), Γενικός Διευθυντής της Novo Nordisk Hellas, Βασίλειος Πενταφράγκας, Εντεταλμένος Σύμβουλος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ), Λαμπρίνα Μπαρμπετάκη, Πρόεδρος του PhARMA Innovation Forum Greece (PIF Greece), και Ευαγγελία Κοράκη, Πρόεδρος Hellenic Association of CROs (HACRO), Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος Coronis Research.

Ομιλία για τη «Συλλογική Νοημοσύνη, Συλλογική Πρόσβαση: AI & LLM για την Ισότητα τη Σπάνια Γνώση, από την Ένωση Σπανίων Ασθενών Ελλάδος για όλη τη Σπάνια Κοινότητα» από τον κ. Δημήτριο Αθανασίου , Αντιπρόεδρο της Ένωσης Σπάνιων Ασθενών Ελλάδος / ΕΣΑΕ, Μέλος Επιτροπής PCWP, Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων / ΕΜΑ, Μέλος Δ.Σ. Παγκόσμιου Οργανισμού Duchenne / WDO.

Στρογγυλό τραπέζι με θέμα «Η πορεία του φαρμάκου από την ιδέα, στις κλινικές μελέτες και στη θεραπευτική πράξη» και συντονιστή τον κ. Ευάγγελο Καραλή , Αναπληρωτή Καθηγητή Κλινικής Φαρμακευτικής – Φαρμακοκινητικής στοΤμήμα Φαρμακευτικής του ΕΚΠΑ

Κατά τη διάρκειά του θα αναπτυχθούν τα παρακάτω θέματα:

– «Όλα ξεκινούν με μια Ιδέα: Η Στρατηγική πίσω από την Ανάπτυξη ενός φαρμακευτικού προϊόντος» από τον κ. Ιωάννη Ψαρράκη, Διευθύνοντα Σύμβουλος Pharma-Data SA (a Company of Rosemont Pharmaceuticals SA – UK)

– «Ο Κλινικός Φαρμακοποιός στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης: Από τη Θεραπευτική Πράξη στην Ψηφιακή Απόφαση» από την κυρία Μαρία Τρουλλάκη, Κλινικό Φαρμακοποιό ΕΚΠΑ

– «Η νέα πραγματικότητα στον χώρο των κλινικών μελετών και ο ρόλος του νοσοκομειακού / κλινικού φαρμακοποιού» από την κυρία Δέσποινα Μακριδάκη, PharmD, BSc, RPharm, Κλινικός Φαρμακοποιός MSc, Διευθύντρια Ενοποιημένου Φαρμακείου ΓΝΑ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ – ΑΜ. ΦΛΕΜΙΝΓΚ», Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοποιών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων

– «Ανάπτυξη Φαρμάκων με Τεχνητή ή Ανθρώπινη Νοημοσύνη;» από τον κ. Ευάγγελο Καραλή, Αναπληρωτής Καθηγητής Κλινικής Φαρμακευτικής – Φαρμακοκινητικής, Τμήμα Φαρμακευτικής του ΕΚΠΑ

Για περισσότερες πληροφορίες και online εγγραφή στο συνέδριο, μπορείτε να επισκεφτείτε το www.pc-clinicaltrials.com

Το 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικών Μελετών & Έρευνας πραγματοποιείται με την αιγίδα του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ), της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ), της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοποιών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων (ΠΕΦΝΙ), του PhARMA Innovation Forum, της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικής Ιατρικής (ΕΛ.Ε.Φ.Ι.) και του Συλλόγου Επιχειρήσεων Διεξαγωγής Κλινικών Μελετών (CROs) – HACRO.

Platinum χορηγός: ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε.