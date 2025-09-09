O Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης σε συνέντευξή του σήμερα, Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου 2025, στην εκπομπή «10 παντού» με τους δημοσιογράφους Νίκο Στραβελάκη και Μίνα Καραμήτρου στο OpenTV, σχολίασε την επικαιρότητα λέγοντας:

Για τη σύλληψη γιατρού στο Ιπποκράτειο με την κατηγορία του χρηματισμού:

«Έχουμε κάνει πολλές μεταρρυθμίσεις για να εμποδίσουμε το «φακελάκι» αλλά δυστυχώς αρκετοί το κάνουν. Έχω πει πολλές φορές στον κόσμο να το καταγγέλλει αμέσως σε εμάς και θα παρεμβαίνω και ο ίδιος αν χρειαστεί. Είναι τελείως απαράδεκτο. Έχουμε πλέον φτιάξει ειδικές πλατφόρμες στο «1566» που μπορείς να κάνεις καταγγελία αμέσως».

Για την αναμονή για χειρουργεία:

«Οι αναμονές έχουν πέσει πάρα πολύ. Πλέον η αναμονή για ψυχρό χειρουργείο, όχι για σοβαρό, δεν είναι περισσότερο από 12 μήνες. Ο μέσος όρος πια είναι κοντά στους 6 με 7 μήνες. Ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 6 μήνες, άρα εμείς είμαστε πλησίον του μέσου ευρωπαϊκού όρου. Όταν θα φτάσουμε στους 4 μήνες που είναι ο στόχος μου, μέχρι να ολοκληρώσω τη θητεία μου στο Υπουργείο Υγείας, θα είμαστε καλύτερα από τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Όταν ανέλαβα, δυστυχώς, είχαμε χειρουργεία 7 χρόνια πίσω. Τώρα έχουμε μόνο μερικούς μήνες πίσω. Ήταν ντροπή. Πλέον έχουμε καθαρίσει όλες τις λίστες μέχρι το 2024».

Για το περιστατικό της λάθος μετάγγισης αίματος σε ιδιωτική κλινική:

«Θέλω κατ’ αρχάς να ευχηθώ περαστικά στον άνθρωπο. Σε μία καλή ιδιωτική κλινική με παρόντες δύο γιατρούς, μία νοσηλεύτρια και δύο βοηθούς νοσηλευτές, έγινε λάθος μετάγγιση παρόλο που είχαν εγκατεστημένο ηλεκτρονικό σύστημα ιχνηλάτησης. Το ανθρώπινο λάθος δυστυχώς είναι μία πιθανότητα που πρέπει εμείς με τις διαδικασίες μας και τα πρωτόκολλά μας να την ελαχιστοποιούμε, αλλά που ποτέ δεν μπορεί να μηδενιστεί. Και να που τώρα ένα μεγάλο ιδιωτικό νοσοκομείο έκανε ένα παρόμοιο λάθος».

Για την πρόσκληση του συλλόγου γιατρών του νοσοκομείου Δράμας προς τον Υπουργό να επισκεφτεί το νοσοκομείο:

«Ο σύλλογος γιατρών του νοσοκομείου Δράμας μου έστειλε επιστολή δημόσια που γράφει: «Σας ευχαριστούμε για την εποικοδομητική συνεργασία που είχαμε, ξέρουμε ότι δουλεύετε πολύ για το νοσοκομείο μας, είστε η μοναδική μας ελπίδα να βρούμε επιτέλους λύση, στεναχωριόμαστε που δεν σας άφησαν να έρθετε, σας καλούμε να έρθετε και εγγυόμαστε την ειρηνική σας μετάβαση στο νοσοκομείο». Δηλαδή οι γιατροί του νοσοκομείου Δράμας αναγνωρίζουν και ότι έχω δουλέψει για το νοσοκομείο και ότι με εμπόδισαν δια της βίας να πάω, και το ΠΑΣΟΚ, υποτίθεται σοβαρό κόμμα, γράφει ότι ήταν προσχηματική η αποχώρησή μου».

Για τα κενά στα νοσοκομεία:

«Βγάζει η ΠΟΕΔΗΝ μία ανακοίνωση για τα κενά στα νησιά φέτος το καλοκαίρι και ήταν πρώτη είδηση εκείνη την ημέρα σε όλα τα κανάλια. Κάνω μία ανάρτηση στο «Χ» ανά κέντρο υγείας και ανά νοσοκομείο με την πρόοδο που είχε γίνει και πόσες θέσεις είχαμε καλύψει από το 2024 στο 2025, γιατί εν τω μεταξύ ψηφίσαμε νόμους, θεσπίσαμε κίνητρα, δώσαμε περισσότερα λεφτά και τα λοιπά. Την επόμενη μέρα, η ΠΟΕΔΗΝ βγάζει καινούριο δελτίο τύπου και λέει, «έχει δίκιο ο Υπουργός, συμφωνούμε σε όλα όσα λέει». Φέτος, έχουμε τα λιγότερα κενά παρά ποτέ. Ωστόσο η ανακοίνωση αυτή δεν έπαιξε πουθενά. Αν εσείς τα κανάλια παίζετε όλη την ημέρα «το ΕΣΥ καταρρέει», η κοινή αντίληψη που δημιουργείται στον κόσμο είναι ότι το ΕΣΥ δεν πάει καλά. Όταν όμως φτιάχνουμε επιτέλους το εργαλείο αξιολόγησης και απαντούν οι ίδιοι οι ασθενείς που μπήκαν στο νοσοκομείο αν βρήκαν το γιατρό που έψαχναν, το ποσοστό που απαντούν θετικά είναι 94%».

Για τα ράντζα στα νοσοκομεία:

«Πριν από μερικά χρόνια ράντζα υπήρχαν σε όλα τα νοσοκομεία. Σήμερα ράντζα υπάρχουν μόνο στο «Αττικόν» και στο «Γεννηματάς» και σε ένα χρόνο από σήμερα δεν θα υπάρχουν σε κανένα νοσοκομείο. Το πρόβλημα είναι ότι δημιουργούμε στον κόσμο μία ψευδαίσθηση ότι όλα είναι εύκολα. Δεν είναι έτσι. Προβλήματα, έλλειμα γιατρών και έλλειμα νοσηλευτών έχουν όλα τα συστήματα υγείας του κόσμου».