Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης εκτίμησε ότι η παγκόσμια φαρμακευτική αγορά εισέρχεται σε περίοδο έντονων ανακατατάξεων, διαφορετικών από εκείνες που επικράτησαν τα προηγούμενα 15 χρόνια, μιλώντας στην ημερίδα του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων με θέμα τον ρόλο του ΕΟΦ στη διαμόρφωση της φαρμακευτικής πολιτικής. Όπως ανέφερε, οι διεθνείς εξελίξεις, και ειδικότερα η νέα πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών, ενδέχεται να επηρεάσουν την ευρωπαϊκή αλυσίδα προμήθειας φαρμάκων, σε ένα περιβάλλον που, όπως σημείωσε, δεν έχει ακόμη πλήρως αποσαφηνιστεί.

Στο πλαίσιο αυτό, υπογράμμισε ότι ο ΕΟΦ καλείται να προετοιμαστεί για μια περίοδο αυξημένων απαιτήσεων, αναφερόμενος στη λειτουργία του Οργανισμού και στη συνεργασία με τη σημερινή και την προηγούμενη διοίκηση. Έκανε λόγο για βελτιώσεις σε διαδικασίες, χρόνους και ζητήματα διαφάνειας, επισημαίνοντας τον ρόλο του ΕΟΦ στη διαχείριση σύνθετων θεμάτων φαρμακευτικής πολιτικής.

Αναφερόμενος στο ζήτημα των προσλήψεων, σημείωσε ότι η πίεση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας περιορίζει τα διαθέσιμα περιθώρια ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού. Υπενθύμισε ότι έως το 2032 ισχύει ο κανόνας μία πρόσληψη για κάθε μία αποχώρηση, τονίζοντας ότι το κράτος καλείται να ιεραρχήσει ανάγκες μεταξύ του προσωπικού των νοσοκομείων και των διοικητικών δομών. Παράλληλα, ανέφερε ότι θα εξεταστούν δυνατότητες ενίσχυσης του ΕΟΦ στο πλαίσιο των υφιστάμενων περιορισμών.

Ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκε και στις προοπτικές της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας, επισημαίνοντας ότι συνεχίζει να αναπτύσσεται με υψηλούς ρυθμούς. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο επενδυτικό clawback και στη νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση για τις κλινικές μελέτες, η οποία βρίσκεται πλέον σε ισχύ, σημειώνοντας ότι το νέο πλαίσιο στοχεύει στην ενίσχυση των κινήτρων για την προσέλκυση κλινικών μελετών στη χώρα.

Όπως ανέφερε, εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση η νομοθεσία για το Ταμείο Καινοτομίας, που αφορά τη συνολική πολιτική για την καινοτομία και τα καινοτόμα φάρμακα. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη φαρμακευτική δαπάνη μέσω ΙΦΕΤ, τονίζοντας την ανάγκη ύπαρξης συγκεκριμένων πρωτοκόλλων, ώστε η αύξηση της δαπάνης να παραμένει ελεγχόμενη και να μην δημιουργεί κινδύνους για τους ασθενείς.

Κλείνοντας, εξέφρασε την εκτίμηση ότι το 2026 μπορεί να αποτελέσει μια παραγωγική χρονιά για τον χώρο του φαρμάκου, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεννόησης, της διαφάνειας και της συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων, με στόχο τη διασφάλιση της πρόσβασης των ασθενών στα απαραίτητα φάρμακα.