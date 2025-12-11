Μιλώντας σε δημοσιογράφους, στο περιθώριο της παρουσίασης του ψηφιακού βοηθού του πολίτη, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε ότι το Υπουργείο Υγείας βρίσκεται «σε απόλυτη επαγρύπνηση».

Η διεθνής έρευνα αποκάλυψε ότι ο συγκεκριμένος δότης από τη Δανία φέρεται να μετέδωσε μετάλλαξη του γονιδίου TP53, η οποία σχετίζεται με το σύνδρομο Li-Fraumeni, γνωστό για τον εξαιρετικά υψηλό κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου.

Μετά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων, το ελληνικό Υπουργείο Υγείας προχώρησε σε άμεση ιχνηλάτηση και εντόπισε τα παιδιά που πιθανόν έχουν προέλθει από τον συγκεκριμένο δότη.

«Έχουμε βρει 18 παιδιά στην Ελλάδα που έχουν γεννηθεί από αυτόν τον δότη και που πιθανόν να έχουν αυτό το γονίδιο», δήλωσε ο υπουργός, διευκρινίζοντας ότι όλες οι εμπλεκόμενες κλινικές έχουν ειδοποιηθεί και έχουν λάβει οδηγίες για τη διεξαγωγή των απαραίτητων ελέγχων. Στόχος, όπως είπε, είναι να ενημερωθούν οι γονείς και να αποφευχθούν αδικαιολόγητοι φόβοι, αλλά και να εξασφαλιστεί ότι θα γίνουν οι απαιτούμενες εξετάσεις.

Ο Υπουργός Υγείας διευκρίνισε ότι το περιστατικό αφορά «προηγούμενες εποχές», πριν από την θέσπιση του σημερινού νομικού πλαισίου στην Ελλάδα. «Αυτό είναι προηγούμενα χρόνια που δεν υπήρχε νομικό πλαίσιο», σημείωσε, προσθέτοντας ότι πλέον υπάρχουν περιορισμοί και η νομοθεσία έχει ρυθμιστεί, με τον αριθμό των οικογενειών ανά δότη να είναι περίπου 10-12».