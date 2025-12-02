Ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα Στρατηγικού Σχεδιασμού Δρ. Άρη Αγγελή συμμετείχε σήμερα, Τρίτη 2 Δεκέμβριου στο Συμβούλιο Υπουργών Υγείας της Ε.Ε. που πραγματοποιείται στις Βρυξέλλες. Κατά την άφιξή του στο Συμβούλιο, ο Υπουργός έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Θα συζητήσουμε σήμερα, εδώ στις Βρυξέλλες, για την στρατηγική επιλογή της Ευρώπης να διατηρήσει την παραγωγή κρίσιμων φαρμάκων σε Ευρωπαϊκό έδαφος και να μειώσει την εξάρτησή της από τρίτες χώρες. Είναι κάτι που η Ελλάδα το υποστήριξε σθεναρά από την πρώτη στιγμή και έχουμε δώσει μεγάλο αγώνα για αυτό.

Θα μιλήσουμε επίσης για τα μέτρα προστασίας κατά της εξάρτησης και της χρήσης προϊόντων καπνού και αλκοόλ για τους νέους μας. Όπως ξέρετε, στην Ελλάδα έχουμε κάνει ήδη πιο αυστηρή τη νομοθεσία. Έχουμε φτιάξει ηλεκτρονικές πλατφόρμες και νομίζω ότι έχουμε κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά, την οποία θα παρουσιάσουμε εδώ.

Θα μιλήσουμε επίσης για την ανάγκη η υγεία να αποτελέσει βασική προτεραιότητα στον κοινοτικό προϋπολογισμό και στην κοινοτική πολιτική, γιατί είναι το Α και το Ω των αγαθών στη ζωή του ανθρώπου και βεβαίως θα μιλήσουμε και για τη νέα φαρμακευτική νομοθεσία, ένα κομμάτι στο οποίο η Ελλάδα έχει παίξει μεγάλο ρόλο. Από τη μια να προστατευθεί η καινοτομία, γιατί θέλουμε η ΕΕ να αποτελεί πόλο έλξης καινοτόμων φαρμάκων με προστιθέμενη αξία, ενώ παράλληλα να υπάρχουν ξεκάθαροι κανόνες για την άμεση είσοδο των γενοσήμων στα συστήματα υγείας μετά την λήξη της πατέντας. Να ισχύει η προστασία δεδομένων 8 χρόνια ως βάση, έως και 11 χρόνια το ανώτατο όριο συνολικής προστασίας δεδομένων και αγοράς, με τα γενόσημα να μπαίνουν στην αγορά την επόμενη ημέρα της λήξης της πατέντας».