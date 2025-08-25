Την κατανομή της χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα Ελλάδα 2.0, για τα 50 έργα του Υπουργείου Υγείας, με συνολικό κόστος 1,5 δισ. ευρώ, παρουσίασε σε ανάρτησή του στο Χ, ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο κ. Γεωργιάδης αναγράφει την κατανομή χρηματοδότησης ανά θεματική ενότητα.

– Πρόληψη & Προληπτικές Εξετάσεις: 24.3%

– Υποδομές & Νοσοκομεία: 21%

– Τεχνική Βοήθεια & Οργανωτικές Μεταρρυθμίσεις: 19.4%

– Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ): 18.1%

– Ψηφιακός Μετασχηματισμός: 12.7%

– Ψυχική Υγεία: 2.3%

– Εκπαίδευση & Ανθρώπινο Δυναμικό: 1%

«Δεν υποσχόμαστε. Υλοποιούμε…», καταλήγει η ανάρτηση του κ. Γεωργιάδη.