Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε ότι η γνωστή παθολόγος-λοιμωξιολόγος Ματίνα Παγώνη θα είναι η προσωρινή πρόεδρος του ΠΙΣ, μια επιλογή που όπως τόνισε, έχει να κάνει ότι ήρθε πρώτη σε ψήφους. Ο υπουργός τόνισε, μιλώντας στο Open, αποσκοπεί να βάλει τέλος στο χάος που επικρατεί στον ΠΙΣ και να δώσει χρόνο ώστε να διενεργηθούν καθαρές εκλογές.

Ο διορισμός αυτός κατέστη δυνατός μετά από πρόσφατη ψήφιση νομοθετικής ρύθμισης, η οποία παρέχει τη δυνατότητα στον Υπουργό Υγείας να ορίζει προσωρινή διοίκηση σε περιπτώσεις όπου δεν είναι δυνατή η επικύρωση των εκλογικών αποτελεσμάτων ενός συλλόγου. Το Υπουργείο Υγείας υποστηρίζει ότι η κίνηση αυτή αποσκοπεί στη διασφάλιση της νομιμότητας και στον τερματισμό μιας μακροχρόνιας δικαστικής εκκρεμότητας που αφορά τον ΠΙΣ.

Σκοπός της προσωρινής διοίκησης είναι να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τη διεξαγωγή νέων εκλογών και την ανάδειξη ενός νόμιμου Διοικητικού Συμβουλίου. Ο κ. Γεωργιάδης είχε αναφέρει ότι η προσωρινή διοίκηση θα διοριστεί τη Δευτέρα, ώστε να μην χαθεί χρόνος, καθώς το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο είχε προγραμματίσει παράτυπη σύγκλιση.

Η ίδια η Ματίνα Παγώνη κλήθηκε να σχολιάσει τα δημοσιεύματα που την ήθελαν να αναλαμβάνει την προεδρία. Απέφυγε να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει τις πληροφορίες, δηλώνοντας άγνοια για τις προθέσεις του Υπουργού Υγείας. Ωστόσο, σχολιάζοντας τις φήμες, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Φυσικό μου φαίνεται, αφού ήρθα πρώτη σε σταυρούς».

Ο διορισμός της Ματίνας Παγώνη ως προσωρινής προέδρου του ΠΙΣ με απόφαση του Υπουργού Υγείας αποτελεί μια εξέλιξη που εντάσσεται σε ένα πλαίσιο νομοθετικής ρύθμισης για την επίλυση μακροχρόνιων δικαστικών εκκρεμοτήτων, προκαλώντας ωστόσο έντονες αντιδράσεις στον ιατρικό χώρο.

«Όλη η διοικούσα επιτροπή που θα διορίσω αποτελείται μόνο από εκλεγμένους στον ΠΙΣ επί σειρά ετών γιατρών, δηλαδή γιατρούς που συνάδελφοι τους γιατροί εκλέγουν και επανεκλέγουν συνεχώς», ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης. «Η κα Παγώνη, για όσους δεν το ξέρουν, είναι εδώ και πάνω από 15 χρόνια σε όλες τις εκλογικές διαδικασίες και πρώτη σε ψήφους σε όλη την Ελλάδα. Άρα βάζω πρόεδρο την πρώτη σε ψήφους όλων των γιατρών… Όλοι είναι εκλεγμένοι. Δεν έχω βάλει ούτε έναν μη εκλεγμένο. Η εντολή είναι από το νομοθέτη να τρέξουν τον Ιατρικό Σύλλογο για να γίνουν όσο το δυνατόν συντομότερο ελεύθερες δημοκρατικές εκλογές».