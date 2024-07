Στα νέα κίνητρα που θα δοθούν στους γιατρούς ώστε να καλύψουν υγειονομικά, άγονες περιοχές της χώρας, αναφέρθηκε σήμερα ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης στην παρέμβαση του στο 28th Annual Economist Government Roundtable.

«Κατ’ αρχάς, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη πρόσκληση. Συγγνώμη για τη μικρή καθυστέρηση, αλλά πράγματι η μέρα ήταν έντονη. Είχαμε την τιμή ο κύριος Πρωθυπουργός με τους συνεργάτες του να έρθει από το πρωί στο Υπουργείο Υγείας.

Διατρέξαμε εξονυχιστικά όλες τις πλευρές της πολιτικής αυτών των τελευταίων πέντε μηνών στο Υπουργείο Υγείας και κυρίως τα αποτελέσματα.

Γιατί εμένα στην πολιτική αυτό που πάντα με ενδιέφερε στις υπουργικές μου θητείες, είναι το τι αποτέλεσμα έχεις τελικά σε αυτά που κάνεις.

Πρέπει να σας πω ότι όσον αφορά την πορεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας, έχουμε στο πεντάμηνο μείωσης των δαπανών σε σχέση με πέρυσι, ένα περίπου 1,5%.

Αυτό δεν είναι μικρό, γιατί οι δαπάνες του Εθνικού Συστήματος Υγείας κατ’ αρχάς, ανεβαίνουν χρόνο με το χρόνο, άρα πολύ μεγαλύτερο από το 1,5%.

Συνήθως τα Υπουργεία στο τέλος του χρόνου ζητούν επιπλέον χρηματοδότηση από το Υπουργείο Οικονομικών. Εμάς φέτος αν συνεχίσουμε με αυτούς τους ρυθμούς θα μας περισσέψουν και χρήματα.

Και ταυτόχρονα έχουμε τον μεγαλύτερο αριθμό διενεργηθέντων χειρουργικών επεμβάσεων, που είχαμε όλα τα χρόνια που κάνουμε στατιστική στο ΕΣΥ.

Άρα με λιγότερες δαπάνες, έχουμε μεγαλύτερη παραγωγικότητα. Πρόσφατα παρουσιάσαμε σε όλη τη φαρμακευτική βιομηχανία και την πορεία της φαρμακευτικής δαπάνης και της νοσοκομειακής αλλά και της γενικής. Ειδικά στα νοσοκομεία η φαρμακευτική δαπάνη έχει πάει εξαιρετικά καλά το 2024.

Η αύξησή τους σε σχέση με το 2023 είναι αμελητέα, κάτι που από μόνο του αποτελεί επιτυχία για όσους καταλαβαίνουν από το φάρμακο, δεδομένου ότι έχουμε συνεχώς καινούργιες θεραπείες που μπαίνουν στο σύστημα.

Παρουσιάσαμε με τον κύριο Πρωθυπουργό τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις που είχαμε ήδη ετοιμάσει και θα υπογράψω φεύγοντας από δω, όταν θα πάω πίσω στο Υπουργείο Υγείας, τις δύο Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις. Την μία για τη δυνατότητα των γιατρών του ΕΣΥ να επιτελούν πέραν του ωραρίου τους ιδιωτικό έργο και να έχουν από κει σημαντικό συμπληρωματικό εισόδημα.

Η απόφαση αυτή είναι η μεγαλύτερη μεταρρύθμιση του ΕΣΥ από την ίδρυσή του.

Η δεύτερη Κοινή Υπουργική Απόφαση που θα υπογράψω θα είναι η νέα μορφή κινήτρων για τις άγονες περιοχές και ο νέος χάρτης των άγονων περιοχών. Οι περιοχές δηλαδή που θα μπορούμε να δίνουμε επιπλέον οικονομικά κίνητρα για την πρόσληψη γιατρών και νοσηλευτών στο ΕΣΥ, κυρίως διότι έχουμε μία σειρά περιοχών που έχουμε διαρκείς προκηρύξεις προσλήψεων μόνιμου προσωπικού, οι οποίες βγαίνουν συνεχώς άγονες.

Για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό θα έχουμε και μια άλλη ανακοίνωση, τις επόμενες μέρες.

Τώρα, για να κλείσω, ο μεγάλος στόχος που είναι να επιτευχθεί, η μείωση των συνολικών επιστροφών στο φάρμακο κατά 200 με 300 εκατομμύρια μέσα στο 2024 πιστεύω ότι θα επιτευχθεί.

Οι μεταρρυθμίσεις που κάναμε με τα κλειδωμένα θεραπευτικά πρωτόκολλα και την ψηφιακή μεταφορά μέσω της ΗΔΙΚΑ των διαγωνιστικών εξετάσεων έτσι ώστε να κλειδώνονται τα πρωτόκολλα στα αλήθεια, δουλεύει και ήδη μπήκε μέσα και η δυσλιπιδαιμία από προχθές.

Η διαφάνεια στη φαρμακευτική δαπάνη με την πλατφόρμα που φτιάξαμε στον ΕΟΠΥΥ όπου μπορούν πια οι εταιρίες να μπαίνουν και να βλέπουν την πορεία της δαπάνης και της δικής τους δαπάνης ώστε να υπολογίζουν το clawback από πριν, ήδη λειτουργεί και είναι στον αέρα από προχθές. Ευχαριστώ πολύ τον ΕΟΠΥΥ και την κυρία Καρποδίνη για αυτό.

Οι διαπραγματεύσεις για τις εκπτώσεις έχουν πάει εξαιρετικά καλά από το 2024.

Γενικά πιστεύω, θα το πουν και άλλοι δεν το λέω μόνος μου, ήταν ένα παραγωγικό πεντάμηνο, δεν μπορώ να πω ότι βαρεθήκαμε. Το αντίθετο, έχουμε κάνει ήδη πάρα πολλά πράγματα. Πολλά που θα έπρεπε να έχουν γίνει αρκετά χρόνια πριν για να είμαι ειλικρινής αλλά δεν πειράζει κάλιο αργά παρά ποτέ, θα γίνουν όλα ένα-ένα τώρα και μέσα στο ’24 θα έχουμε να κάνουμε πάρα πολλά ακόμα.

Ο στόχος μου είναι το 2025 το ΕΣΥ να αρχίσει να λειτουργεί με ένα τελείως διαφορετικό τρόπο και όσον αφορά τις εφημερίες και όσον αφορά τα επείγοντα και όσον αφορά τον τρόπο καταβολής και υπολογισμού του clawback στο φάρμακο, τον τρόπο περιορισμού της δαπάνης στα διαγνωστικά και φυσικά τον τρόπο που θα γίνονται γρηγορότερα οι προσλήψεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στο ΕΣΥ ώστε να καλύπτονται τα πολύ μεγάλα κενά.

Και παράλληλα φυσικά τρέχει το πρόγραμμα «Σπύρος Δοξιάδης» των προληπτικών εξετάσεων στο οποίο μπαίνουν από την άλλη εβδομάδα σε πολύ επιθετική δράση με πολύ μεγάλη ταχύτητα, γιατί η πρόληψη είναι ίσως και το πιο βασικό κομμάτι το να προσφέρουμε στον ελληνικό λαό και χάρις στο Ταμείο Ανάκαμψης έχουμε εργαλεία που δεν είχαμε στο παρελθόν.

Και μένει την άλλη εβδομάδα να κάνουμε τη μεγάλη συνάντηση που έχω προαναγγείλει στο Υπουργείο μεταξύ της φαρμακοβιομηχανίας και των φαρμακοποιών. Διότι θέλω να τελειώσουμε και μία εκκρεμότητα να φτάσουμε στο στόχο των γενοσήμων εκεί που πρέπει να είμαστε.

Για να επιτευχθεί αυτό θέλουμε μαζί μας και τους γιατρούς, αλλά θέλουμε μαζί μας και τους φαρμακοποιούς και θα βρούμε τον τρόπο να το κάνουμε.

Κάναμε μία μεγάλη προσπάθεια να μειωθούν οι ελλείψεις στα φάρμακα. Ήδη στην αγορά είναι εμφανής η προσπάθεια αυτή και οι ελλείψεις σήμερα στα φάρμακα είναι εξαιρετικά λιγότερες απ’ ότι πριν από πέντε μήνες.

Οι αυξήσεις τιμών που θα δώσουμε τώρα στα φτηνά φάρμακα. Το να δίνεις αυξήσεις στα φάρμακα από μόνο του ακούγεται άσχημο. Όμως πρέπει να το εξηγήσω αυτό.

Η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια λόγω της χρεοκοπίας και εγώ ως Υπουργός κατά το παρελθόν, είχαμε ψηφίσει νόμους που προέβλεπαν μόνο μειώσεις τιμών.

Δεν μπορούσε να αυξηθεί η τιμή. Τα φάρμακα πήγαιναν πάντα προς τα κάτω. Αυτό είναι σωστό γιατί μείωσε τη δαπάνη. Όμως τελικά έχει οδηγήσει σήμερα στο εξής φαινόμενο. Σε φάρμακα φθηνά, δηλαδή φάρμακα της τάξεως του 0 ως 10, ως 15 ευρώ έχουμε τόσο μεγάλη μείωση τιμών που πολλά από τα φάρμακα αυτά είναι πολύ κάτω από το κόστος της παραγωγής.

Γιατί τα φάρμακα όπως κάθε αγαθό, άλλοτε πέφτει, άλλοτε ανεβαίνει η αξία του. Είναι ανάλογα τις πρώτες ύλες, την ενέργεια, το κόστος προσωπικού και τα λοιπά. Το ότι εμείς πιέζουμε συνέχεια τα φάρμακα προς τα κάτω, οδήγησε σε μία σειρά φαρμάκων κάτω από το όριο του να είναι όχι κερδοφόρα, να είναι έστω βιώσιμα.

Αυτό έχει οδηγήσει στην απόσυρση πολλών από αυτών των φαρμάκων από την αγορά και εκεί οφείλεται και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των ελλείψεων. Έχει γίνει μία πρώτη ανάρτηση των προτεινομένων από τον ΕΟΦ αυξήσεων με βάση τα κριτήρια της Υπουργικής απόφασης που έχω εκδώσει. Αυτή τη στιγμή είμαστε στη φάση που οι εταιρείες κάνουν τις ενστάσεις τους και θα εξεταστούν από τον ΕΟΦ για το που μπορεί να έχει γίνει λάθος. Μέσα στον Ιούλιο θα βγει οριστικός πίνακας και αυτό θα συμβάλει πολύ στο να μειωθούν οι ελλείψεις των φαρμάκων αυτών».