O Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης σε συνέντευξή του σήμερα, Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026, στην εκπομπή «ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ» με τους Κώστα Παπαχλιμίντζο και Κατερίνα Δούκα, στο EΡΤ News, σχολίασε την επικαιρότητα λέγοντας:

Για την άρνηση διακοπής κύησης σε δημόσια νοσοκομεία σύμφωνα με δημοσίευμα:

«Έχω ζητήσει, μετά τη δημοσίευση του ρεπορτάζ, να έχω μία αναλυτική καταγραφή των στοιχείων. Το ρεπορτάζ εκ πρώτης όψεως δεν είναι απολύτως ακριβές. Αναφέρει μέσα νοσοκομεία που δεν έχουν καν γυναικολογική κλινική. Δεν μπορεί να γίνει άμβλωση σε νοσοκομείο χωρίς γυναικολογική κλινική. Άρα, κάτι στο ρεπορτάζ δεν είναι ακριβώς όπως περιγράφεται. Στην Ελλάδα ζήτημα νομιμότητας ή μη των αμβλώσεων δεν τίθεται. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας παρέχει και πρέπει να παρέχει αυτήν την ιατρική πράξη στη γυναίκα που θα την επιλέξει, με την υγειονομική ασφάλεια που πρέπει. Το ρεπορτάζ ελέγχεται ως προς το εύρος του και θα δούμε αν υπάρχει πράγματι λόγος να παρέμβουμε εμείς. Περιμένουμε να δούμε την πλήρη εικόνα».

Για το τραγικό περιστατικό στο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας:

«Έχω διατάξει ΕΔΕ από χθες, είναι προφανές ότι εδώ έχουμε ιατρικό λάθος, αυτό δεν συζητείται. Που έγκειται το ιατρικό λάθος; Στο ότι δεν τηρήθηκε το πρωτόκολλο. Τι λέει το πρωτόκολλο σε αυτή την περίπτωση; Ότι ο ασθενής πρέπει να ξαπλώσει, να μείνει ακίνητος και να έρθει ασθενοφόρο να τον παραλάβει. Ο γιατρός ισχυρίζεται ότι ο αποθανών επέμενε να φύγει και υπέγραψε -κακώς- το παραπεμπτικό για να φύγει. Αυτό αποτελεί παραβίαση πρωτοκόλλου και είναι μοιραίο. Αν είχαν καλέσει το ΕΚΑΒ, θα πήγαινε σε 20-25 λεπτά και θα τον είχε μεταφέρει».

Για το Γενικό Νοσοκομείο «Παίδων Πεντέλης»:

«Θυμάστε πριν από μερικά χρόνια που υπήρχε υπόνοια και γινόταν φασαρία ότι θα κλείσουμε το «Παίδων Πεντέλης»; Όχι μόνο δεν κλείνει, αλλά γίνεται καινούριο. Στο «Παίδων Πεντέλης» υλοποιούνται σήμερα έργα ανακατασκευής με χρήματα από ιδιωτική χορηγία, από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και από το ΕΣΠΑ. Μέχρι το καλοκαίρι, θα έχουμε παραδώσει στους Έλληνες ασθενείς και στους μικρούς μας φίλους στην Πεντέλη, ένα ολοκαίνουριο παιδιατρικό νοσοκομείο».

Για τo πρόγραμμα «Προλαμβάνω» για τη νεφρική δυσλειτουργία:

«Πριν από μία εβδομάδα, στείλαμε ως Υπουργείο Υγείας, με την κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη, μηνύματα σε 1.758.000 συμπολίτες μας, που τους λέμε ότι έχουν δωρεάν παροχή για εξέταση νεφρικής δυσλειτουργίας. Αυτή η εξέταση μετράει δύο δείκτες στο αίμα και διαγνώσκει αν στα επόμενα πέντε χρόνια θα εμφανίσεις ζητήματα με τα νεφρά σου. Με αυτήν την δωρεάν εξέταση θα σώσουμε σύμφωνα με τους αλγόριθμους, κάποιες δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους».

Για τις ανακαινισμένες ψυχιατρικές κλίνες:

«Έχει γίνει επέκταση από το Ταμείο Ανάκαμψης, έχουν προστεθεί ψυχιατρικές κλίνες και έχουν ανακαινιστεί. Όμως, θέλω να είμαι ειλικρινής. Δεν φτάνουν, διότι δυστυχώς τα ψυχιατρικά νοσήματα έχουν μεγάλη άνοδο. Αν με ρωτήσετε, από την πρώτη μου θητεία στη δεύτερη, τι βλέπω πολύ διαφορετικό στην υγεία, αυτό είναι σίγουρα τα ψυχιατρικά περιστατικά. Έχουν τεράστια άνοδο».

Για την ανακαίνιση του ΚΑΤ:

«Με το Ταμείο Ανάκαμψης τα ΤΕΠ στο νοσοκομείο του ΚΑΤ έγιναν εντελώς καινούρια. Έχουμε ανακαινίσει πλήρως την κλινική του 5ου ορόφου που ήταν πραγματικά σε κακή κατάσταση και έχουμε βελτιώσει σημαντικά ένα κομμάτι των χειρουργείων. Δυστυχώς, τα χρήματα τελειώσανε. Έχει μείνει όμως μη ανακαινισμένο το κομμάτι των χειρουργείων. Επίσης, έχουν μείνει πολλές κλινικές και μεγάλο κομμάτι του κτηρίου μη ανακαινισμένα. Μιλήσαμε με το Ίδρυμα Κανελλοπούλου, κατάλαβαν πόσο σημαντικό είναι το ΚΑΤ και τους ευχαριστώ για αυτό. Το ΚΑΤ ήταν το πρώτο νοσοκομείο τραύματος στα Βαλκάνια. Ωστόσο, εκεί έχουμε το εξής πρόβλημα. Δεν μπορούμε να κάνουμε ανακαίνιση των χειρουργείων εν λειτουργεία, διότι δεν μπορούν να σταματήσουν τα χειρουργεία. Είναι το πρώτο, σε αριθμό χειρουργείων στην Ελλάδα. Οπότε ως αποτέλεσμα αυτού πρέπει να έχουμε ένα ξεχωριστό έργο. Θα χτίσουμε λοιπόν ένα ξεχωριστό κτήριο για χειρουργεία ώστε να φτιαχτεί το νέο κτήριο χειρουργείων και να μη σταματήσουν τα χειρουργεία στο παλιό. Όταν τελειώσει και παραδοθεί το νέο κτήριο, θα ανακαινίσουμε και το παλιό κομμάτι των χειρουργείων επεκτείνοντας τις κλινικές. Θα γίνει ένα συγκλονιστικό έργο. Και επειδή θα γίνει μέσα από ιδιωτική χορηγία, θα γίνει πολύ πιο γρήγορα απ’ ότι θα γινόταν ως δημόσιο έργο. Άρα, σε ένα διάστημα δύο ετών από σήμερα θα βλέπουμε το νέο ΚΑΤ. Γιατί τελικά, στην πολιτική αυτό που έχει σημασία είναι να κάνεις καλό στους συμπολίτες σου».

Για το clawback:

«Το clawback το παρέλαβα τον Ιανουάριο του 2024 στο 44% και αυτή τη στιγμή είναι στο 28%, δηλαδή έχει πέσει σχεδόν 20 μονάδες και εξακολουθεί να πέφτει. Ο στόχος μας είναι μέσα στο 2026 να σπάσουμε το φράγμα του 20% που θα είναι ένα λογικό πλέον clawback».

Για την επικείμενη επίσκεψή του στις υγειονομικές δομές στη Μυτιλήνη:

«Την Παρασκευή θα επισκεφθώ τη Μυτιλήνη για να εγκαινιάσω τη νέα ψυχιατρική κλινική. Όταν έγινα Υπουργός Υγείας, είχα πάει ταξίδι στη Μυτιλήνη και είχα επισκεφθεί την παλιά ψυχιατρική κλινική. Είχα πει «on camera» ότι ντρέπομαι ως Υπουργός Υγείας για την εικόνα που αντίκρυσα και ότι θα βρούμε χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης για να κάνουμε μια καινούργια κλινική. Σήμερα, δύο χρόνια μετά, πηγαίνω για να εγκαινιάσω το κτήριο που έχει χτιστεί από την αρχή. Επίσης, θα παραστώ στα εγκαίνια του νέου Κέντρου Υγείας Μανταμάδου, που είναι το ωραιότερο στην Ελλάδα».