O Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης σε συνέντευξή του σήμερα, Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025, στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» με τους δημοσιογράφους Μάνο Νιφλή και Γιάννη Κολοκυθά, στο OPEN, σχολίασε την επικαιρότητα λέγοντας:

Για τα στοιχεία της Eurostat για το ΕΣΥ:

«Το ΕΣΥ είναι ένας γίγαντας. Έχει 110.000 εργαζόμενους, 127 νοσοκομεία, 360 κέντρα υγείας, 1.500 περιφερειακά ιατρεία, 3.000 συμβεβλημένους γιατρούς. Ελλείψεις είχαμε πάντα και θα έχουμε πάντα. Το ερώτημα είναι, το 2025 έχουμε περισσότερες ελλείψεις από το παρελθόν ή λιγότερες; Εγώ ισχυρίζομαι με νούμερα, που δεν αμφισβητούνται, ότι το 2025 οι ελλείψεις στο ΕΣΥ είναι λιγότερες παρά ποτέ. Αν εσείς τώρα για παράδειγμα λέτε ότι υπάρχει έλλειψη παθολόγου στη Μήλο και όλη μέρα αυτό παίζει στα ΜΜΕ, η κοινή αντίληψη της κοινωνίας θα είναι ότι το ΕΣΥ καταρρέει. Θα σε πάρει τηλέφωνο η Eurostat και στο ερωτηματολόγιο που θα σου θέσει θα απαντήσεις ότι δεν πάει καλά το ΕΣΥ».

Για το ότι «το ΕΣΥ καταρρέει»:

«Επειδή εγώ είχα υπάρξει ξανά Υπουργός πριν από 12 χρόνια και έχω πολύ καθαρά στο μυαλό μου τι ήταν το ΕΣΥ και τι είναι σήμερα, σας λέω ξεκάθαρα ότι δεν έχει καμία σχέση. Το ΕΣΥ σήμερα είναι τρεις φορές καλύτερο από το παρελθόν. Έχουμε γρηγορότερα ψηφιακά συστήματα, περισσότερους γιατρούς, περισσότερους νοσηλευτές, κάνουμε περισσότερα χειρουργεία και έχουμε μικρότερες αναμονές».

Για τα δήθεν ράντζα στα νοσοκομεία Τζάνειο, Νίκαια και Μεταξά:

«Έχω πάει και στα τρία αυτά νοσοκομεία πάρα πολλές φορές. Έχω πάει και με κάμερες και χωρίς κάμερες. Και με εφημερίες και χωρίς εφημερίες. Και τα τρία αυτά νοσοκομεία επί θητείας μου έχουν μηδενίσει τα ράντζα. Η εφημερία δεν είναι ράντζο. Αν έχεις 25 κρεβάτια στην εφημερία και σου σκάσουν 70 περιστατικά, θα αναπτύξεις το ράντζο για να τον εξετάσεις και μετά θα τους κάνεις εισαγωγή. Δεν είναι αυτό ράντζο. Ράντζο είναι να πεις, ότι πρέπει να σου κάνω εισαγωγή και δεν έχω να σε βάλω σε κρεβάτι και σε βάζω στο διάδρομο».