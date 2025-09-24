Ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, μίλησε σήμερα στους νέους διοικητές των νοσοκομείων κατά την έναρξη της διήμερης συνάντησης που έχουν οι διοικήσεις με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου και προειδοποίησε τους Διοικητές, πώς όποιος δεν κάνει καλά τη δουλειά του θα χάνει τη θέση του. Έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στην ορθή τήρηση των προϋπολογισμών και τη χρηστή διαχείρηση, ενώ ανακοίνωσε ότι έχει ζητήσει έκτακτη επιχορήγηση από το Υπουργείο Οικονομικών, ώστε να μηδενιστούν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των νοσοκομείων.

Ο κ. Γεωργιάδης είπε στους διοικητές των νοσοκομείων ότι πρέπει να έχουν ανοιχτά τα κινητά τους και ότι όποιος δεν κάνει τη δουλειά του θα αποχωρεί από το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Σνέφερε ότι δεν διοικεί με τρόπο επιθετικό, ωστόσο «αυτό δε σημαίνει ότι εάν χρειαστεί δεν παίρνω κεφάλια».

Στη διημερίδα αναμένεται να συζητηθούν όλα τα ζητήματα των δημόσιων νοσοκομείων, να δοθούν κατευθυντήριες γραμμές στους διοικητές και τους υποδιοικητές για καίρια θέματα, καθώς και να αναζητηθούν λύσεις σε πιθανά προβλήματα.

Ο Υπουργός Υγείας εστίασε στις ληξιπρόθεσμες οφειλές, λέγοντας ότι έχει εξασφαλιστεί από το Υπουργείο Οικονομικών έξτρα χρηματοδότηση και η οποία σκοπός είναι να κατευθυνθεί αποκλειστικά σε ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Ο κ. Γεωργιάδης έκανε αναφορά στα χειρουργεία και στη δυνατότητα των απογευματινών χειρουργείων, λέγοντας ότι πριν ενάμιση χρόνο η λίστα περιλάμβανε τουλάχιστον 80.000 εκκρεμή «ψυχρά» χειρουργεία. Αναφερόμενος στα έργα μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, τόνισε πως σήμερα δημιουργούνται οι κτιριακές υποδομές του ΕΣΥ για τα επόμενα 30 χρόνια. Όλες οι εντάξεις πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως τον Ιούνιο του 2026.

Η συγκράτηση της νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης πρέπει να είναι υψηλά στη λίστα με τη στοχοθεσία που θέτουν οι διοικήσεις των δημόσιων νοσοκομείων. Σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας, το γεγονός ότι οι πληρωμές έχουν φύγει από τα χέρια των διοικήσεων και είναι αρμοδιότητα της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ), δε σημαίνει ότι οι διοικητές δεν έχουν την ευθύνη να μένει η δαπάνη σταθερή.

Ο υπουργός Υγείας έδωσε συγχαρητήρια στην πρόεδρο του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας Ελένη Τσάγκαρη για την καμπάνια και τα αποτελέσματα που είχε στην αύξηση της αιμοδοσίας, όπως και στον ΕΟΠΥΥ για τη λειτουργίας της υπηρεσίας της αποστολής φαρμάκων στο σπίτι, λέγοντας ότι σε γενικές γραμμές είναι πολύ ευχαριστημένος, αλλά έχουμε ακόμα δρόμο.