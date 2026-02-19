Για την εξέλιξη των υποχρεωτικών επιστροφών και ειδικότερα του clawback μίλησε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, στο πλαίσιο συνέντευξής του σε τηλεοπτικό σταθμό.

O κ. Γεωργιάδης ανέφερε: «Το clawback το παρέλαβα τον Ιανουάριο του 2024 στο 44% και αυτή τη στιγμή είναι στο 28%, δηλαδή έχει πέσει σχεδόν 20 μονάδες και εξακολουθεί να πέφτει. Ο στόχος μας είναι μέσα στο 2026 να σπάσουμε το φράγμα του 20% που θα είναι ένα λογικό πλέον clawback».

Ο υπουργός Υγείας ρωτήθηκε και για δημοσίευμα που αναφέρει ότι ορισμένα δημόσια νοσοκομεία αρνούνται να προχωρήσουν σε διακοπή κύησης και απάντησε ότι έχει ζητήσει αναλυτική καταγραφή των στοιχείων που ισχύουν στα νοσοκομεία που αναφέρει το σχετικό ρεπορτάζ. Πρόσθεσε ότι ορισμένα από τα νοσοκομεία που αναφέρονται στο δημοσίευμα δεν έχουν καν γυναικολογική κλινική και συνεπώς δεν μπορεί να γίνει άμβλωση. Επεσήμανε ότι στην Ελλάδα ζήτημα νομιμότητας ή μη των αμβλώσεων δεν τίθεται. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας παρέχει και πρέπει να παρέχει αυτήν την ιατρική πράξη στη γυναίκα που θα την επιλέξει, με την υγειονομική ασφάλεια που πρέπει.

Σχετικά με το τραγικό περιστατικό στο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας, ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι έχει διατάξει ΕΔΕ και είναι προφανές ότι εδώ υπάρχει ιατρικό λάθος. «Δεν τηρήθηκε το πρωτόκολλο, το οποίο αναφέρει ότι ο ασθενής πρέπει να ξαπλώσει, να μείνει ακίνητος και να έρθει ασθενοφόρο να τον παραλάβει. Ο γιατρός ισχυρίζεται ότι ο αποθανών επέμενε να φύγει και υπέγραψε -κακώς- το παραπεμπτικό για να φύγει. Αυτό αποτελεί παραβίαση πρωτοκόλλου και είναι μοιραίο. Αν είχαν καλέσει το ΕΚΑΒ, θα πήγαινε σε 20-25 λεπτά και θα τον είχε μεταφέρει», ανέφερε.