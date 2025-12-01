Την ικανοποίησή του για την αποτελεσματικότητα των μέτρων που έχει λάβει το υπουργείο Υγείας για τον περιορισμό του clawback στα διαγνωστικά κέντρα εξέφρασε με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο υπουργός Υγείας, Aδωνις Γεωργιάδης.

Όπως επισημαίνει, τον Αύγουστο για τις Υπηρεσίες Διαγνωστικών Εξετάσεων και Πράξεων, το ποσοστό clawback διαμορφώθηκε στο 0% (μηδέν) σχεδόν σε όλες τις υποκατηγορίες ενώ όταν ανέλαβε ήταν κοντά στο 30%.

Ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε: «Tο ποσοστό clawback διαμορφώθηκε στο 0% (μηδέν) σχεδόν σε όλες τις υποκατηγορίες, αποτυπώνοντας με τον πιο καθαρό τρόπο την ουσιαστική βελτίωση στη λειτουργία της αγοράς. Η εικόνα αυτή δεν είναι τυχαία. Αντανακλά την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων που υλοποιήσαμε το προηγούμενο διάστημα -από την ακριβέστερη και δικαιότερη κατανομή των ορίων μέχρι την ενισχυμένη παρακολούθηση της εκτέλεσης της δαπάνης και την έγκαιρη διόρθωση αποκλίσεων. Φυσικά ο Αύγουστος λόγω θερινών διακοπών πάντα είναι χαμηλότερος μήνας, ως προς το clawback από τους άλλους μήνες, αλλά όταν ανέλαβα ήταν τον Αύγουστο κοντά στο 30% (με 45%} τους υπόλοιπους μήνες. Τώρα για πρώτη φορά είμαστε στο 0% (μηδέν). Επίσης λόγω του μηδενικού clawback του Αυγούστου μεταφέρθηκαν αρκετοί αδιάθετοι πόροι στον Σεπτέμβριο, στον οποίο θα συμψηφιστούν ρίχνοντας το clawback και του Σεπτεμβρίου σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, πλησίον του 20% ίσως και λίγο πιο κάτω. Ακούτε συχνά τις φασαρίες των εκπροσώπων των διαγνωστικών για το υπέρογκο claw back, αλλά αυτές οι διαμαρτυρίες πλέον αναφέρονται στα υπέρογκα συσσωρευμένα χρέη του παρελθόντος, πριν καν εγώ αναλάβω την ευθύνη του Υπουργείου Υγείας. Η κυριότερη αιτία αυτών των χρεών ήταν το ΦΕΚ του Νοεμβρίου του 2016, τις επιπτώσεις του οποίου στην δαπάνη με πρόσφατες αποφάσεις μας ήδη θεραπεύσαμε. Όλα μας τα μέτρα αποδίδουν και έχουμε βάλει στόχο το 2026 το clawback στα διαγνωστικά να διαμορφωθεί σταθερά κάτω από το 20% διασώζοντας έτσι στην πράξη τον κρίσιμο για την Δημόσια Υγεία αυτόν κλάδο».