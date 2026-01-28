Για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας που περιλαμβάνει και το Ταμείο Καινοτομίας, μίλησε ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης. Όπως ανέφερε, στόχος του νομοσχεδίου είναι, η επιτάχυνση της πρόσβασης των Ελλήνων ασθενών, σε καινοτόμα φάρμακα και θεραπείες, σ’ ένα περιβάλλον που έχει πολύ μεγάλες επιστροφές, γεγονός που αποθαρρύνει τις εταιρείες από το να φέρουν καινοτόμα φάρμακα στην Ελλάδα.

«Σκεφτήκαμε λοιπόν να αντιγράψουμε ένα πολύ επιτυχημένο μοντέλο που εφαρμόζει η Ιταλία τα τελευταία χρόνια. Θα φτιάξουμε ένα περιβάλλον όπου θα υπάρχουν κίνητρα για τις εταιρείες, ώστε να φέρουν τα καινοτόμα φάρμακά τους στην Ελλάδα, οπότε και οι Έλληνες ασθενείς θα έχουν γρηγορότερη πρόσβαση σε αυτά», σημείωσε ο Υπουργός Υγείας, προσθέτοντας ότι με αυτό τον τρόπο θα περιοριστεί και η φαρμακευτική δαπάνη για το κράτος, αφού θα μειωθεί η δαπάνη του ΙΦΕΤ.

Ο κ. Γεωργιάδης ανακοίνωσε, επίσης, επείγουσα τροπολογία για αύξηση της αμοιβής των συμβεβλημένων γιατρών του ΕΟΠΥΥ από 10 σε 13 ευρώ, αύξηση της τάξης του 30%. «Είναι η πρώτη αύξηση μετά από 16 χρόνια και γίνεται χωρίς επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού», τόνισε διευκρινίζοντας ότι η χρηματοδότηση προέρχεται από εξοικονόμηση πόρων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ραντεβού. Όπως είπε, η πλατφόρμα οδήγησε σε εξορθολογισμό των ραντεβού και εξάλειψη πληρωμών για ραντεβού που δεν πραγματοποιούνταν, επιτρέποντας την ανακατανομή των κονδυλίων.

Αναφερόμενος στις προσλήψεις στο ΕΣΥ, δήλωσε ότι ο τομέας της Υγείας θα πάρει τη «μερίδα του λέοντος» αφού θα προκηρυχθούν 5000 θέσεις ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού. Ειδικά για το νοσοκομείο Δράμας, είπε ότι βρέθηκε παθολόγος για να υπηρετήσει εκεί και η διαδικασία πρόσληψής του βρίσκεται εν εξελίξει.

Τέλος είπε ότι σύντομα το Υπουργείο θα ανακοινώσει κίνητρα για την προσέλκυση γιατρών στα 50 μικρότερα νησιά του Αιγαίου. «Πιστεύω ότι φέτος θα έχουμε τελείως διαφορετικό περιβάλλον στα νησιά», κατέληξε ο Υπουργός Υγείας, επισημαίνοντας ότι και το 2025, η κάλυψη σε γιατρούς των δομών Υγείας στα νησιά, ήταν ήδη 50% αυξημένη από το προηγούμενο έτος.