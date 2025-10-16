O Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης σε συνέντευξή του σήμερα, Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025, στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» με τους δημοσιογράφους Παναγιώτη Στάθη και Άννα Λιβαθυνού, στον ANT1, σχολίασε την επικαιρότητα λέγοντας:

Για τα εγκαίνια στο ΠΓΝ «Αττικόν» και τις αντιδράσεις:

«Σε ένα νοσοκομείο που έχει 2.150 εργαζόμενους μαζεύτηκαν στην είσοδο περίπου 100 άτομα μετά από μία πολύ μεγάλη κινητοποίηση του ΚΚΕ, ενόψει της επισκέψεως του Πρωθυπουργού. Από τα 100 άτομα, το πολύ οι 40 να ήταν από το νοσοκομείο, όλοι οι υπόλοιποι ήταν από το Εργατικό Κέντρο. Αυτές είναι πολλές αντιδράσεις;».

«Δαπανήσαμε 2.600.000 ευρώ για το ΤΕΠ στο «Αττικόν», που είναι το νοσοκομείο με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα στην Ελλάδα. Για ποιο λόγο; Για να δώσουμε στους ασθενείς τη δυνατότητα να μην ταλαιπωρούνται. Όταν πήγαινε ο κόσμος μέχρι σήμερα, μπορούσαν να εξετάζονται ταυτόχρονα δέκα άτομα. Από τις 30 Οκτωβρίου θα μπορούν να εξετάζονται ταυτόχρονα 36 άτομα. Ταυτόχρονα, προσθέσαμε γιατρούς, προσθέσαμε νοσηλευτές, προσθέσαμε τραυματιοφορείς, πήραμε ειδικά μηχανήματα για τα ΤΕΠ για να γίνονται πιο γρήγορα οι εξετάσεις, προσλάβαμε ειδικούς για τα διαγνωστικά για να γίνονται οι μικροβιολογικές εξετάσεις.

Ταυτόχρονα, εγκαινιάσαμε δίπλα από τα ΤΕΠ τη μεγαλύτερη και αρτιότερη πανεπιστημιακή μονάδα ημερήσιας νοσηλείας για τους ογκολογικούς ασθενείς. Μέχρι σήμερα, μπορούσαμε να διαχειριζόμαστε περίπου 40 περιστατικά την ημέρα και τώρα θα διαχειριζόμαστε 200. Εάν σε μια τέτοια μέρα που έρχεται ο Πρωθυπουργός της χώρας για να εγκαινιάσει στο μεγαλύτερο νοσοκομείο της χώρας δύο από τα μεγαλύτερα τεχνικά έργα που έχουν γίνει ποτέ στο ΕΣΥ, πάνε και φωνάζουν, τι να πω;»

Για το «1566»:

«Το «1566» νομίζω ότι είναι η μεγαλύτερη μεταρρύθμιση μαζί με το ΜyΗealth Αpp. Αυτό το τηλεφωνικό κέντρο σχεδιάστηκε για να εξυπηρετεί 11.000 τηλεφωνήματα την ημέρα. Την πρώτη μέρα του νέου συστήματος, την 1η Οκτωβρίου, δέχθηκε 162.420 κλήσεις. Αυτή τη στιγμή τα τηλεφωνήματα είναι περίπου 30.000 – 40.000 την ημέρα. Από την 1η Οκτωβρίου μέχρι σήμερα έχουν κλειστεί 500.000 ραντεβού».

Για τη φύλαξη του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη:

«Το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη είναι ένα στρατιωτικό μνημείο από το χαρακτήρα του. Το φυλάει η προεδρική φρουρά που είναι τμήμα των Ενόπλων Δυνάμεων. Στο κέντρο έχει έναν θανόντα στρατιώτη και γύρω γύρω την ονομασία των μεγάλων μαχών του ελληνικού έθνους. Άρα, τι συζητάμε; Εάν είναι λογικό να έχει την ευθύνη ενός στρατιωτικού μνημείου το Υπουργείο Άμυνας; Η σωστή κριτική εδώ είναι γιατί δεν ήταν τόσα χρόνια στο Υπουργείο Άμυνας».