Μιλώντας στο συνέδριο The Future of Healthcare in Greece 2024, o υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης τόνισε ότι στη χώρα μας όσον αφορά την υγεία η κατάσταση είναι πολύ διαφορετική από το 2013-14 και οι προκλήσεις είναι κολοσσιαίες όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για την Ευρώπη.

Όπως ανέφερε, βρισκόμαστε στο κατώφλι αλλαγών, με νέες θεραπείες που σώζουν ζωές, ενώ η εξέλιξη της επιστήμης είναι ραγδαία και σύντομα θα φέρει στο προσκήνιο ακόμα περισσότερες καινοτόμες θεραπείες. Αυτή η πραγματικότητα αποτελεί ταυτόχρονα μια πρόκληση για τα οικονομικά της υγείας.

Στην Ελλάδα οι οικονομικές δυνατότητες είναι περιορισμένες και καλούμαστε να ανταποκριθούμε σε μεγάλο όγκο αιτημάτων. Για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις, τόνισε, προωθούμε εντατικά την εφαρμογή θεραπευτικών πρωτοκόλλων με πολύ μεγάλη αυστηρότητα, καθώς και την εισαγωγή βιοδεικτών στη διαδικασία της αποζημίωσης. Και τα δύο παραπάνω αποτελούν πολιτική προτεραιότητα για το υπουργείο. Παράλληλα, η ολοκλήρωση του ηλεκτρονικού φακέλου ασθενούς θα μας δώσει τη δυνατότητα να παρακολουθούμε την υγεία του πληθυσμού σε πραγματικό χρόνο και να σχεδιάζουμε πολιτικές που θα ανταποκρίνονται σε αυτές τις ανάγκες. Επιπλέον, η επιτροπή διαπραγμάτευσης αποδεικνύεται ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο και μέχρι το καλοκαίρι θα εφαρμοστεί το κανάλι καινοτομίας για να εισάγουμε με τρόπο βιώσιμο τις νέες θεραπείες.

Αναφερόμενος στο θέμα των υποχρεωτικών επιστροφών, ο υπουργός τόνισε ότι η ρύθμισή του καθυστέρησε λόγω ευρωεκλογών, αλλά το θέμα θα επανέλθει αμέσως μετά στο προσκήνιο, όταν θα υπάρχουν διαθέσιμα και τα στοιχεία για το μεγαλύτερο μέρος του 2024.

Επεσήμανε ότι η φαρμακευτική δαπάνη θα αυξάνεται, ασχέτως μέτρων, καθώς οι ανάγκες διαρκώς αυξάνονται. Ο κρατικός προϋπολογισμός για την υγεία θα κατανέμεται πάντα με τον πιο δίκαιο και βιώσιμο τρόπο. Επίσης, ο υπουργός ανέφερε ότι έχει λάβει αποφάσεις βλαπτικές για τον ίδιο ως πολιτικό, όμως τα πράγματα μπαίνουν επιτέλους σε μια σειρά και τον επόμενο χρόνο η εφαρμογή του clawback δεν θα δημιουργεί ανταγωνισμό ανάμεσα στις διαφορετικές κατηγορίες φαρμάκων.

Απαντώντας σε ερωτήματα που έθεσε εκ μέρους της Ένωσης Ασθενών Ελλάδος ο Νίκος Δέδες, ο υπουργός παραδέχτηκε την καθυστέρηση λόγω Ευρωεκλογών, όμως το καλοκαίρι δεσμεύτηκε ότι θα γίνει ο ζητούμενος οδικός χάρτης με βραχυπρόθεσμους και μεσοπρόθεσμους στόχους. Ανέφερε ότι η μελέτη της Διανέοσις και του Ι. Τούντα είναι οραματική, ωστόσο πολιτικά ορισμένα θέματα που θέτει είναι πολύ δύσκολα, στην ουσία καθώς προτείνει ένα άλλο τελείως σύστημα από αυτό που έχουμε σήμερα και δεν είναι σίγουρο ότι θα μπορέσουν να γίνουν δεκτές αυτές οι προτεινόμενες αλλαγές. Καταλήγοντας, ανέφερε ότι στόχος είναι η κατάλληλη θεραπεία στον κατάλληλο ασθενή, όχι η ακριβότερη θεραπεία σε όλους. Και πρόσθεσε: «Ίσως θα πρέπει να θυσιάσουμε κάποια μικρά, για να κάνουμε χώρο για τα μεγάλα».