Ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης σε συνέντευξή του σήμερα, Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου, στην εκπομπή του Άρη Πορτοσάλτε, στον ρ/σ ΣΚΑΪ 100.3, σχολίασε την επικαιρότητα λέγοντας:

«Η Διοίκηση του Ιπποκρατείου αμέσως έθεσε το γιατρό σε αναστολή καθηκόντων. Αυτό είναι διοικητικό μέτρο, αν είναι ένοχος ή αθώος θα το κρίνει το δικαστήριο. Αναρτώ εγώ την απόφαση της Διοικήσεως του Ιπποκρατείου χθες το απόγευμα, ότι ο γιατρός ετέθη σε αναστολή. Και βγαίνει η κα Έλενα Ακρίτα του ΣΥΡΙΖΑ, και με κατηγορεί με επίσημη ανάρτησή της ότι «η απόφασή μας να θέσουμε το γιατρό σε αναστολή παραβιάζει το τεκμήριο της αθωότητάς του και είμαστε απαράδεκτοι». Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ ζητάει να ξαναέρθει ο γιατρός να χειρουργήσει στο νοσοκομείο και ας παίρνει φακελάκια έως ότου ολοκληρωθεί η δικαστική διαδικασία; Αυτή είναι η επίσημη θέση του ΣΥΡΙΖΑ για το φακελάκι; Γιατί η δική μου θέση για το φακελάκι είναι η εξής: Το φακελάκι δεν έχει θέση στο ΕΣΥ. Το πολεμάω, το αποστρέφομαι, το σιχαίνομαι. Το φακελάκι σημαίνει ότι αποσπάς χρήματα από τον κόσμο εκβιαστικά για μια υπηρεσία που το ΕΣΥ παρέχει δωρεάν. Και αυτό δεν το θέλω καθόλου. Στην κουβέντα των γιατρών ότι «τα λεφτά που παίρνουμε είναι λίγα», τους έχω δώσει το δικαίωμα να ασκούν παράλληλα ιδιωτικό έργο ώστε αν θέλει ο συγκεκριμένος γιατρός να βγάλει παραπάνω λεφτά να πάει το απόγευμα να χειρουργεί σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο και να λαμβάνει παραπάνω λεφτά νόμιμα, φορολογημένα. Στο ΕΣΥ δεν ανέχομαι το φακελάκι. Έχω φτιάξει πλατφόρμα για να μπορούν οι ασθενείς να καταθέτουν αυτομάτως την καταγγελία τους αν κάποιος τους ζήτησε φακελάκι και δηλώνω ότι όσο είμαι Υπουργός Υγείας δεν πρόκειται να γίνει ανεκτή καμία τέτοια περίπτωση».

Για το αν «όλα πηγαίνουν ρολόι» στο ΕΣΥ:

«Σε ένα Εθνικό Σύστημα Υγείας με 127 νοσοκομεία, 368 κέντρα υγείας και 1500 περιφερειακά ιατρεία που διαχειρίζονται 85.000 περιστατικά την ημέρα, δηλαδή 25 εκατομμύρια το χρόνο, δεν είμαι ανόητος να πιστεύω ότι «όλα πηγαίνουν ρολόι» και κανένας δεν ταλαιπωρείται πουθενά. Αυτό όμως που πιστεύω είναι ότι η πρόοδος του συστήματος είναι εμφανής. Δηλαδή αν πριν από 10 χρόνια στα 85.000 περιστατικά ταλαιπωρούνταν τα 15.000 περιστατικά την ημέρα, τώρα ταλαιπωρούνται 5.000 και αν συνεχίσουμε έτσι θα ταλαιπωρούνται 1.000. Πάντα, δυστυχώς, κάποιος θα ταλαιπωρηθεί. Πρέπει να μάθουμε να υπερασπιζόμαστε το ΕΣΥ. Εγώ δεν λέω να υπερασπιζόμαστε το ΕΣΥ για να κρύβουμε τα προβλήματα. Πρώτος εγώ πηγαίνω «on camera» στα νοσοκομεία και μιλάω για τα προβλήματα. Είναι άλλο να μιλάμε για τα προβλήματα του ΕΣΥ, τα οποία θέλουμε να λύσουμε και άλλο όλη μέρα να πριονίζουμε την εμπιστοσύνη μας στο σύστημα. Το σύστημα δουλεύει και έχουμε ένα από τα καλύτερα συστήματα στην Ευρώπη».

Για την επίσκεψη στο Νοσοκομείο της Δράμας:

«Από τότε που έγινα ξανά υπουργός Υγείας, ένα από τα νοσοκομεία με τα οποία ασχολήθηκα πολύ είναι η Δράμα. Ήταν ένα νοσοκομείο που δεν είχε παθολόγους, δεν είχε νοσηλευτές και πολλές άλλες ιατρικές ειδικότητες. Ασχολήθηκα πολύ γιατί είναι μια μακρινή περιοχή, δεν έχει εύκολη πρόσβαση και δεν ήθελα να αισθανθούν οι κάτοικοι ότι το Υπουργείο Υγείας τους εγκαταλείπει αλλά ότι είμαστε εκεί για να τους βοηθήσουμε. Έχω κάνει προκηρύξεις γιατρών και νοσηλευτών, το νοσοκομείο έγινε καινούριο ως προς τις υποδομές, ενώ ως προς τις προσλήψεις έχουμε προσλάβει πάρα πολύ κόσμο, όμως δεν μπορούμε να βρούμε παθολόγους. Θέλω να δω τι συμβαίνει και βρίσκουμε γιατρούς για όλες τις άλλες ειδικότητες πλην των παθολόγων. Γι΄ αυτό ήθελα να επισκεφθώ το νοσοκομείο. Προς τιμήν του, ο σύλλογος γιατρών της Δράμας έχει αναγνωρίσει δημόσια ότι και δούλεψα για το νοσοκομείο Δράμας και η πρόθεσή μου να επισκεφθώ το νοσοκομείο ήταν αγαθή και θα ήταν χρήσιμη και γι’ αυτό αποφάσισα να το επισκεφθώ την επόμενη εβδομάδα».

Για το αν θα συνεχίσει τις περιοδείες και σε άλλες υγειονομικές δομές της χώρας:

«Θα κάνω περιοδεία πολύ σύντομα και στη Δυτική Μακεδονία, και στην Ήπειρο, και στην Πελοπόννησο, και στα Επτάνησα και στην Κρήτη. Θα πάω παντού, δεν υπάρχει μέρος της Ελλάδας που δεν θα πάω. Έχω σκοπό μέσα στο επόμενο εξάμηνο να έχω πάει και στα 127 νοσοκομεία που εποπτεύει ο Υπουργός Υγείας και σε όσα περισσότερα μπορώ κέντρα υγείας. Δεν υπάρχει νοσοκομείο που να έχω πάει απλώς για να πάω. Στο ένα νοσοκομείο που επισκέπτομαι μου λένε «λείπει ογκολόγος», στο άλλο μου λένε «θέλουμε μαγνητικό τομογράφο», στο άλλο μου λένε «θέλουμε επικουρικό νοσηλευτικό προσωπικό». Πηγαίνω στα νοσοκομεία, βλέπω, αξιολογώ, ιεραρχώ στο μυαλό μου τι είναι το σημαντικό και γνωρίζοντας τους διαθέσιμους πόρους, τους μοιράζουμε όσο μπορούμε πιο δίκαια για να λύνουμε τα προβλήματα. Σε κάθε νοσοκομείο που πάω λύνουμε και κάτι».