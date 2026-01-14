O Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης σε συνέντευξή του σήμερα, Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026, στην εκπομπή «Πρωινή Ζώνη» με τους Νίκο Υποφάντη και Αλεξάνδρα Καϋμένου, στο Action 24, σχολίασε την επικαιρότητα λέγοντας:

Για την έξαρση της γρίπης:

«Το φετινό κύμα της γρίπης είναι πολύ πιο δυνατό. Στο νοσοκομείο «Αττικόν» προχθές έγιναν 125 εισαγωγές από γρίπη. Αυτό σημαίνει ότι δεσμεύονται κρεβάτια σε θαλάμους και εντατικές που μπορεί να χρειαστεί ένας άνθρωπος από σοβαρό τροχαίο. Κάντε γρήγορα το εμβόλιο της γρίπης, προλαβαίνετε. Η γρίπη έρχεται σε δύο κύματα και το δεύτερο κύμα αναμένεται τον Φεβρουάριο».

Για την είσοδο ασφαλιστικών εταιρειών στα δημόσια νοσοκομεία:

«Έχουμε πράγματι μία συζήτηση με την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών και πιστεύω ότι θα έχουμε ανακοινώσεις σχετικά σύντομα, για το πως μπορούμε να κάνουμε μία συνεργασία με τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες ώστε να προσφέρουν ένα ασφαλιστικό προϊόν μέσα στο ΕΣΥ. Είμαι πολύ υπέρ της συνεργασίας δημοσίου – ιδιωτικού τομέα. Είμαι πολύ υπέρ να συμπράξουν όλες οι δυνάμεις της χώρας για ένα καλύτερο ΕΣΥ. Το ΕΣΥ ήδη βελτιώνεται. Η άνοδος των παρεχομένων υπηρεσιών από το ΕΣΥ κάνει πιο θελκτικές τις υπηρεσίες στις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες. Αν επισκεφθείτε ένα νοσοκομείο, θα δείτε ότι δεν είναι όπως παλιά. Τα νοσοκομεία αλλάζουν με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Είμαι πολύ περήφανος για αυτά που κάνουμε στο ΕΣΥ».