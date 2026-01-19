Η Affidea, ο κορυφαίος πάροχος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας σε Ελλάδα και Ευρώπη και με τον νεότερο στόλο διαγνωστικών συστημάτων πανευρωπαϊκά, εισάγει στο δίκτυό της το πρώτο PET/CT Omni Legend στη χώρα. Το νέο PET/CT Omni Legend της GE HealthCare, εγκατεστημένο στο Affidea neuraCare, καθορίζει νέα πρότυπα στην Ογκολογική απεικόνιση και στη Νευροαπεικόνιση.

Με τεχνολογία αιχμής και ενσωματωμένη Τεχνητή Νοημοσύνη, το σύστημα προσφέρει:

Υψηλότατη ευκρίνεια εικόνας και ανιχνευσιμότητα μικρών, χαμηλής αντίθεσης βλαβών

Μικρότερη διάρκεια εξέτασης , με μέγιστη άνεση για τον ασθενή

Ελαχιστοποιημένη δόση ακτινοβολίας , με το βέλτιστο απεικονιστικό αποτέλεσμα

Απόλυτη ακρίβεια στην πρωτογενή διάγνωση, στη σταδιοποίηση, και την αξιολόγηση της θεραπευτικής ανταπόκρισης

Καθοριστικός Ρόλος στην Ογκολογία

Η μοριακή απεικόνιση PET/CT αποτελεί θεμέλιο της σύγχρονης ογκολογικής πρακτικής, προσφέροντας:

Ακριβή σταδιοποίηση και επανασταδιοποίηση

Πρώιμη ανίχνευση κακοήθειας

Αξιολόγηση θεραπευτικής ανταπόκρισης & δυνατότητα έγκαιρης αναπροσαρμογής του πλάνου

Αξιόπιστη ποσοτικοποίηση της νόσου για ασφαλή διαχρονική συγκρισιμότητα

Stage migration που οδηγεί σε πιο στοχευμένες και αποτελεσματικές θεραπευτικές αποφάσεις

Σημαντική Συμβολή στη Νευρολογία

Το νέο PET/CT ενισχύει ουσιαστικά τη διαγνωστική ικανότητα σε νευρολογικές παθήσεις:

Νόσος Αλτσχάιμερ & Άνοιες – ανίχνευση πρώιμων μεταβολικών αλλαγών πριν από την κλινική εκδήλωση

Επιληψία – εντοπισμός της επιληπτογόνου εστίας πριν από πιθανή χειρουργική αντιμετώπιση

Νεύρο-ογκολογία – σαφής διαφοροποίηση βλαβών και ακριβής αξιολόγηση θεραπείας

Κινητικές διαταραχές (π.χ. Πάρκινσον) – λειτουργική εκτίμηση του ντοπαμινεργικού συστήματος

Πλήρης Ομάδα Ραδιοφαρμάκων – Εξατομικευμένη Απεικόνιση

Η Affidea υλοποιεί εξετάσεις με όλα τα σύγχρονα ράδιο-φάρμακα για στοχευμένη, ακριβή απεικόνιση:

18F–FDG: Ογκολογία, φλεγμονές & λοιμώξεις

18F–PSMA : Καρκίνος προστάτη – βιοχημική υποτροπή & σταδιοποίηση

18F-Amyloid: Nόσος Αλτσχάιμερ – ανίχνευση και ποσοτικοποίηση των πλακών β-αμυλοειδούς στον εγκέφαλο

18F–FDOPA : Αξιολόγηση νόσου Πάρκινσον και άτυπων Παρκινσονικών Συνδρόμων Μυελοειδές καρκίνωμα θυρεοειδούς, φαιοχρωμοκύττωμα / παραγαγγλιώματα

18F–FET : Νευροογκολογία

18F–NaF : Οστικές μεταστάσεις & αξιολόγηση σκελετικού μεταβολισμού

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα: Η Affidea διενεργεί την εξέταση F-18 FDOPA PET/CT

Για πρώτη φορά στη χώρα, στο Affidea neuraCare πραγματοποιήθηκε F-18 FDOPA PET/CT για τη διερεύνηση Παρκινσονικών συνδρόμων, προσφέροντας:

Ακριβή απεικόνιση των προσυναπτικών ντοπαμινεργικών νευρώνων

Μοναδική εξέταση για την διάγνωση και εξέλιξη της νόσου του Πάρκινσον

Μια εξέταση που μέχρι πρόσφατα δεν ήταν διαθέσιμη στην Ελλάδα, πλέον προσφέρει μοναδική διαγνωστική πληροφορία σε ασθενείς που υποφέρουν από την νόσο Πάρκινσον και άτυπα παρκινσονικά σύνδρομα και που επηρεάζουν μεγάλο αριθμό ασθενών.

Συνεχής Επένδυση της Affidea στην Ποιότητα και Ασφάλεια

Με το νέο PET/CT Omni Legend, η Affidea επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της για συνεχή επένδυση στην καινοτομία, την ποιότητα και την ασφάλεια. Προσφέρει σταθερά τεχνολογία υψηλής απόδοσης που μετατρέπει τη διαγνωστική διαδικασία σε μια ασφαλέστερη, ταχύτερη και πιο ανθρώπινη εμπειρία για κάθε ασθενή.

Κορυφαία Ονόματα Ιατρών & Επιστημόνων στην Υπηρεσία του Εξεταζόμενου

Στο πλευρό κάθε εξεταζόμενου του Affidea neuraCare βρίσκεται μια διεπιστημονική ομάδα κορυφαίων επαγγελματιών υγείας, που αφουγκράζεται τις ανάγκες του, κατανοεί τις προκλήσεις του και προσφέρει φροντίδα με αυθεντικό ενδιαφέρον. Η εξειδικευμένη αυτή ομάδα περιλαμβάνει διακεκριμένους Ευρωπαίους ειδικούς νευρολόγους, νευροψυχολόγους, νευροακτινολόγους, ιατρούς πυρηνικής ιατρικής, ακτινοφυσικούς, μικροβιολόγους και νοσηλευτές, όλοι αφιερωμένοι στη βέλτιστη υποστήριξη των ασθενών μας.