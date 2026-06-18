Με μια κίνηση που αιφνιδίασε, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης προχώρησε σε αλλαγή στην ηγεσία του μεγαλύτερου οργανισμού υγείας της χώρας. Προσωρινός διοικητής του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) αναλαμβάνει ο Αθανάσιος Ζαμάνης, ο οποίος μέχρι σήμερα κατείχε τη θέση του αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού.

Η αλλαγή επέρχεται με τη λήξη της θητείας της απερχόμενης διοικήτριας Θεανώς Καρποδίνη, η οποία ολοκληρώνεται την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026. Ο κ. Γεωργιάδης, σε ανάρτησή του, ευχαρίστησε την κ. Καρποδίνη για την «εξαιρετική συνεργασία» και τα όσα προσέφερε στον Οργανισμό. Ωστόσο, πηγές του υγειονομικού ρεπορτάζ αναφέρουν ότι οι σχέσεις μεταξύ των δύο είχαν επιδεινωθεί το τελευταίο διάστημα, με τον υπουργό να αναζητά εδώ και δύο χρόνια νέο πρόσωπο για τη διοίκηση του οργανισμού που διαχειρίζεται άνω των 8 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Ο Αθανάσιος Ζαμάνης είναι νομικός στο επάγγελμα, με θητεία ως επιστημονικός σύμβουλος στο υπουργείο Υγείας επί της ηγεσίας του Θάνου Πλεύρη. Διετέλεσε αντιπρόεδρος του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ, σε αντικατάσταση του Τάκη Γεωργακόπουλου, ενώ φέρεται να διατηρεί στενούς δεσμούς με τον πρώην υπουργό Υγείας. Ως αντιπρόεδρος, είχε αναδείξει την ανάγκη μεταρρύθμισης του ΕΟΠΥΥ, χαρακτηρίζοντας τη σχέση των πολιτών με τον Οργανισμό «ανολοκλήρωτη» και υπογραμμίζοντας ότι ο ΕΟΠΥΥ πρέπει να εξυπηρετεί πρωτίστως τον πολίτη και όχι τους παρόχους υγείας.

Η αιφνιδιαστική εξέλιξη έρχεται σε μια περίοδο που πολλοί ανέμεναν παράταση της θητείας της Θεανώς Καρποδίνη. Η αποχώρησή της σηματοδοτεί το τέλος μιας πενταετούς πορείας στην ηγεσία του Οργανισμού.

Ο κ. Γεωργιάδης, σε ανάρτησή του έγραψε: «Ευχαριστώ θερμά την έως σήμερα Διοικήτρια του ΕΟΠΥΥ κ. Θεανώ Καρποδίνη για την εξαιρετική μας συνεργασία και όσα πολλά έδωσε στον Οργανισμό. Μετά από 7 χρόνια ευδοκίμως έκλεισε έναν κύκλο με την κανονική λήξη της θητείας της. Ορίζω προσωρινό Διοικητή τον έως σήμερα Αντιπρόεδρο του Οργανισμού κ. Αθανάσιο Ζαμάνη, στον οποίο εύχομαι καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα και προκηρύσσουμε την θέση για την οριστική της πλήρωση, βάσει της σχετικής Νομοθεσίας μέσω ΑΣΕΠ».

Η θητεία του κ. Ζαμάνη θα έχει προσωρινό χαρακτήρα, έως ότου προκηρυχθεί και καλυφθεί η θέση μέσω της προβλεπόμενης διαδικασίας του ΑΣΕΠ. Το υπουργείο Υγείας διευκρίνισε ότι «η διαδικασία προκήρυξης της θέσεως θα προχωρήσει μέσω ΑΣΕΠ βάσει του σχετικού νόμου».