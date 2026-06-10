Ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης και ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους παραχώρησαν σήμερα, Τετάρτη 10 Ιουνίου 2026, συνέντευξη τύπου με θέμα το «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ανακουφιστική Φροντίδα». Στη συνέντευξη συμμετείχε και η αρμόδια Γενική Γραμματέας Δημόσιας Υγείας Χριστίνα-Μαρία Κράββαρη.

Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ανακουφιστική Φροντίδα 2025-2030 θέτει τις βάσεις για την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου, προσβάσιμου και βιώσιμου συστήματος ανακουφιστικής φροντίδας στη χώρα μας. Στόχος του είναι η παροχή ολιστικής υποστήριξης στους ανθρώπους που ζουν με σοβαρές και απειλητικές για τη ζωή ασθένειες, καθώς και στις οικογένειές τους, από τη στιγμή της διάγνωσης έως το τέλος της ζωής και την περίοδο του πένθους.

Αποτελεί τον εθνικό οδικό χάρτη για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση πολιτικών που διασφαλίζουν την ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών σε ποιοτικές υπηρεσίες ανακουφιστικής φροντίδας. Παράλληλα, προωθεί την ενσωμάτωση της ανακουφιστικής φροντίδας σε όλα τα επίπεδα του συστήματος υγείας, ενισχύει την εκπαίδευση και την κατάρτιση των επαγγελματιών υγείας, ενδυναμώνει τους ασθενείς και τις κοινότητες, αξιοποιεί τις δυνατότητες της ψηφιακής καινοτομίας και διαμορφώνει ένα σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο που θα εξασφαλίζει τη μακροχρόνια βιωσιμότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, δήλωσε:

«Η Ελλάδα στο κομμάτι της ανακουφιστικής φροντίδας είναι για πάρα πολλά χρόνια πίσω. Είναι ζήτημα μεγάλης ανθρωπιάς, ανθρώπινης αξιοπρέπειας, κοινωνικής ευαισθησίας, αλλά και φροντίδας της πολιτείας σε ανθρώπους που θα πρέπει να έχουν αξιοπρεπείς συνθήκες φροντίδας μέχρι την τελευταία μέρα της ζωής τους. Στην πραγματικότητα σήμερα στο ΕΣΥ έχουμε ελάχιστες δυνατότητες ως προς αυτήν την παροχή. Πολλοί μένουν στα νοσοκομεία μας με διάφορους τρόπους, ενώ δεν είναι η δουλειά των νοσοκομείων να κρατάνε ανθρώπους για ανακουφιστική φροντίδα. Η ανακουφιστική φροντίδα έχει τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά. Με τον κύριο Θεμιστοκλέους επεξεργαστήκαμε το Εθνικό Σχέδιο Δράσης, που για πρώτη φορά θα θεσπίσει το πλαίσιο, μέσα στο οποίο θα οριστεί ο τρόπος που θα μπορούν να φτιάχνονται τέτοιες μονάδες ανακουφιστικής φροντίδας στην Ελλάδα. Σε λίγο καιρό, θα ανακοινώσουμε μία μεγάλη μονάδα, που θα φτιάξουμε εντός των επομένων μηνών, στην Αττική, την πρώτη πραγματική μονάδα ανακουφιστικής φροντίδας. Γιατί τώρα χρησιμοποιούμε γι΄ αυτή τη δουλειά το Σπηλιοπούλειο Νοσοκομείο, αλλά παρενθετικά, ώστε να μπορέσουμε να παρέχουμε αυτή την υπηρεσία σε ανθρώπους που την έχουν απολύτως ανάγκη και που θεωρούμε ότι είναι ηθική μας υποχρέωση να την παράσχουμε».

Ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, δήλωσε:

«Η Ανακουφιστική Φροντίδα δεν είναι μια ακόμη υπηρεσία υγείας. Είναι κυρίως ένα χρέος διασφάλισης της ατομικής αξιοπρέπειας για κάθε οργανωμένη πολιτεία. Δεν είναι μόνο μια αυτονόητη παροχή. Αλλά, μια πολιτική ενσυναίσθησης και σεβασμού προς τον συμπολίτη μας που την έχει ανάγκη. Σήμερα, η Ελλάδα κάνει ένα μεγάλο βήμα. Αποκτά για πρώτη φορά ένα ολοκληρωμένο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ανακουφιστική Φροντίδα. Έναν εθνικό οδικό χάρτη που βάζει τάξη, προτεραιότητες και συγκεκριμένο σχέδιο σε έναν ευαίσθητο τομέα που ήταν για χρόνια αποσπασματικός, ελλιπής, περιστασιακός. Χτίζουμε ένα σύστημα που δεν περιορίζεται στη θεραπεία, αλλά αγκαλιάζει τον άνθρωπο σε όλη την διαδρομή της νόσου. Γιατί ο άνθρωπος είναι το επίκεντρό μας. Στο Υπουργείο Υγείας συνεχίζουμε να προχωρούμε με σταθερά βήματα. Έχει ολοκληρωθεί η επεξεργασία του Προεδρικού Διατάγματος για τους όρους ίδρυσης και λειτουργίας των Δομών Ανακουφιστικής Φροντίδας Ασθενών, ενώ προχωρά και το αναγκαίο θεσμικό πλαίσιο για τα κριτήρια εισαγωγής, την εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας, τα πρότυπα λειτουργίας και το Μητρώο Ασθενών. Ολοκληρώνουμε μια μεταρρύθμιση με βαθιά κοινωνικό και ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα. Η εικόνα ενός ισχυρού Εθνικού Σύστηματος Υγείας δεν είναι μόνο τα ανακαινισμένα νοσοκομεία, οι σύγχρονες υποδομές οι εξελιγμένες θεραπείες που παρέχει. Ισχυρό Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι αυτό που αγκαλιάζει τον ασθενή και στέκεται δίπλα στην οικογένειά του όταν η ανάγκη γίνεται πιο σύνθετη, πιο δύσκολη, πιο απαιτητική. Είναι εκείνο που με τις οργανωμένες δομές του μπορεί να απαλύνει ή έστω να αντιστέκεται σθεναρά στον ανθρώπινο πόνο και να στέκεται δίπλα σε αυτόν που τον βιώνει. Η Ανακουφιστική Φροντίδα είναι υπόθεση αξιοπρέπειας, ισότητας και κοινωνικής δικαιοσύνης. Και με συνεργασία, επιστημονική γνώση αλλά και πολιτική βούληση, ανοίγουμε νέους δρόμους. Για ένα Εθνικό Σύστημα Υγείας πιο ανθρώπινο και πιο προσβάσιμο δίπλα στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών».

Η Γενική Γραμματέας Δημόσιας Υγείας Χριστίνα-Μαρία Κράββαρη, δήλωσε:

«Η ανακουφιστική φροντίδα στην Ελλάδα εισέρχεται σήμερα σε μια νέα εποχή θεσμικής συγκρότησης, οργανωμένης ανάπτυξης και ουσιαστικής αναβάθμισης. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική μεταρρύθμιση με ισχυρό, κοινωνικό, ανθρωπιστικό αλλά και δημόσιο υγειονομικό αποτύπωμα. Μια μεταρρύθμιση που έρχεται να καλύψει ένα διαχρονικό κενό του συστήματος υγείας και να απαντήσει σε πραγματικές ανάγκες χιλιάδων ασθενών και οικογενειών σε ολόκληρη τη χώρα. Η σημασία του νέου πλαισίου δεν είναι μόνο διοικητική ή οργανωτική, είναι πρωτίστως αξιακή και ανθρωποκεντρική. Γιατί αναγνωρίζει έμπρακτα ότι η ανακουφιστική φροντίδα δεν αποτελεί συμπληρωματική ή δευτερεύουσα υπηρεσία υγείας. Αποτελεί θεμελιώδη διάσταση της φροντίδας η οποία στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητα ζωής των ανθρώπων που ζουν με σοβαρές, χρόνιες ή απειλητικές για τη ζωή παθήσεις καθώς όμως και των οικογενειών τους. Ταυτόχρονα αποτελεί μία σημαντική επένδυση για τη δημόσια υγεία διότι η δημόσια υγεία δεν αφορά μόνο την πρόληψη των νοσημάτων ή την αύξηση του προσδόκιμου ζωής. Αφορά εξίσου τη διασφάλιση της ποιότητας ζωής, τη μείωση του ανθρωπίνου πόνου, την αντιμετώπιση των ανισοτήτων στην υγεία και την διασφάλιση ότι κάθε πολίτης μπορεί να έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας που χρειάζεται όταν τις χρειάζεται».