Την προκήρυξη διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάπτυξη σαράντα (40) νέων Μονάδων Ολικής Φροντίδας Ψυχικής Υγείας σε όλη την επικράτεια, συνολικού προϋπολογισμού 56.000.000 ευρώ με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2021–2027, υπέγραψε ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Η προκήρυξη αυτή εντάσσεται στον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό του Υπουργείου Υγείας για την ουσιαστική ενίσχυση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και τη διασφάλιση της καθολικής, ισότιμης και δωρεάν πρόσβασης όλων των πολιτών σε ποιοτικές και αποτελεσματικές υπηρεσίες.

Οι νέες Μονάδες αποτελούν δομές σύγχρονου τύπου, οι οποίες θα παρέχουν:

υπηρεσίες Κέντρου Ημέρας με διευρυμένη λειτουργία,

κατ’ οίκον φροντίδα μέσω Κινητών Κλιμακίων,

ολοκληρωμένες παρεμβάσεις ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στην κοινότητα.

Οι Μονάδες σχεδιάζονται για την κάλυψη δύο ιδιαίτερα ευάλωτων και αυξανόμενων πληθυσμιακών ομάδων:

ατόμων με αυτισμό και νευροαναπτυξιακές διαταραχές

ατόμων με άνοια/Alzheimer και συναφείς διαταραχές

Στόχος είναι η παροχή εξειδικευμένης φροντίδας στην κοινότητα, η στήριξη των οικογενειών και των φροντιστών, καθώς και η ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης και της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης των ωφελούμενων.

Ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, δήλωσε:

«Η ενίσχυση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας αποτελεί βασική προτεραιότητα τόσο του Υπουργείου Υγείας όσο και της Κυβέρνησης. Με την ανάπτυξη των νέων Μονάδων Ψυχικής Υγείας, επενδύουμε σε ένα σύγχρονο, ανθρωποκεντρικό μοντέλο φροντίδας, που φέρνει τις υπηρεσίες πιο κοντά στον πολίτη και διασφαλίζει ότι κανείς δεν μένει πίσω. Για πρώτη φορά, δημιουργείται ένα εκτεταμένο δίκτυο δομών που παρέχει ολοκληρωμένες, δωρεάν υπηρεσίες σε άτομα με αυτισμό και άνοια, αλλά και ουσιαστική στήριξη στις οικογένειές τους. Η ψυχική υγεία είναι δημόσιο αγαθό και η Πολιτεία οφείλει να την προστατεύει και να την ενισχύει με πράξεις».

Οι 21 Μονάδες για άτομα με Αυτισμό και Νευροαναπτυξιακές Διαταραχές θα αναπτυχθούν στις εξής Περιφερειακές Ενότητες:

Σερρών (Κεντρική Μακεδονία)

Θεσσαλονίκης (Κεντρική Μακεδονία)

Ξάνθης (Ανατολική Μακεδονία και Θράκη)

Κοζάνης (Δυτική Μακεδονία)

Γρεβενών (Δυτική Μακεδονία)

Άρτας (Ήπειρος)

Λάρισας (Θεσσαλία)

Τρικάλων (Θεσσαλία)

Φθιώτιδας (Στερεά Ελλάδα)

Εύβοιας (Στερεά Ελλάδα)

Ηλείας (Δυτική Ελλάδα)

Αχαΐας (Δυτική Ελλάδα)

Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Αττική)

Βορείου Τομέα Αθηνών (Αττική)

Ανατολικής Αττικής (Αττική)

Δυτικής Αττικής (Αττική)

Κέρκυρας (Ιόνια Νησιά)

Αργολίδας (Πελοπόννησος)

Χίου (Βόρειο Αιγαίο)

Σύρου (Νότιο Αιγαίο)

Ρεθύμνου (Κρήτη)

Οι 19 Μονάδες για Άτομα με Άνοια/Alzheimer και συναφείς διαταραχές θα αναπτυχθούν στις εξής Περιφερειακές Ενότητες:

Πέλλας (Κεντρική Μακεδονία)

Θεσσαλονίκης (Κεντρική Μακεδονία)

Καβάλας (Ανατολική Μακεδονία και Θράκη)

Φλώρινας (Δυτική Μακεδονία)

Πρέβεζας (Ήπειρος)

Μαγνησίας (Θεσσαλία)

Ευρυτανίας (Στερεά Ελλάδα)

Φωκίδας (Στερεά Ελλάδα)

Αιτωλοακαρνανίας (Δυτική Ελλάδα)

Δυτικού Τομέα Αθηνών (Αττική)

Δυτικής Αττικής (Αττική)

Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Αττική)

Ανατολικής Αττικής (Αττική)

Λευκάδας (Ιόνια Νησιά)

Αρκαδίας (Πελοπόννησος)

Κορινθίας (Πελοπόννησος)

Λέσβου (Βόρειο Αιγαίο)

Κω (Νότιο Αιγαίο)

Λασιθίου (Κρήτη)